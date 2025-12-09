日本IBMは、SSL/TLSサーバ証明書の有効期間「47日ルール」に対応する、証明書ライフサイクル自動化サービスの提供を開始した。
日本IBMは2025年10月30日、SSL/TLSサーバ証明書の有効期間が47日に短縮される要件に対応する証明書ライフサイクル自動化サービスを提供開始した。
証明書ライフサイクル全体の自動化とセキュリティ強化を実現し、ハイブリッドクラウド環境で急増、複雑化するサーバ運用の効率化を図るという。
通信の安全性向上を目的とし、電子証明書のガイドラインなどを定める業界団体であるCA/Browser Forumは、SSL/TLSサーバ証明書の有効期限を2026年3月15日以降、段階的に短縮する計画を決定している。これによると、証明書の有効期限は2027年までに100日、2029年までに47日に短縮させるという。
クラウド利用の拡大に伴いサーバ台数が急増する中、「複雑化した環境では手作業での証明書管理や更新に限界が見えつつある」と、日本IBMは指摘する。
「対象枚数と頻度が増えれば作業工数の増加に伴う更新漏れや期限切れのリスクも高まる。多くの組織は100枚以上の証明書を保有しており、更新作業だけで毎月100時間以上を費やすと試算している」（日本IBM）
証明書ライフサイクル自動化サービスは、以下の製品群を組み合わせ、証明書の発行から更新、配布、可視化までを自動化するという。
