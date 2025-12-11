この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

リンクは2025年11月27日、ITシステムの安定稼働を支援するマネージドサービス「ベアサポート」において、新たに「情シス代行サービス」を提供開始した。

情報システム部門の業務を企業ごとのニーズに合わせて代行し、中小企業を中心とする情報システム部門の人材不足や業務の属人化解消を支援するという。

月10時間から情シス業務を代行