GitHub CopilotやCursorのモデル選択画面に並ぶ現行モデルについては、これまでこのBrief（概説）連載の中で、できるだけ同じ書き方、同じ粒度で紹介してきた。ここ1カ月ほどは、週に何個も新しい言語モデルが登場する状況が続いており、正直なところ「もう把握し切れない」と感じて、少し疲れを感じている人も少なくないだろう。そんな中で、また新たなモデルが加わった。

そうした状況の中で、OpenAIは2025年12月11日（米国時間）、新たなフラグシップモデルとなる「GPT-5.2」シリーズを発表した。これまでの主力だった「GPT-5.1」の後継に当たり、複雑な思考を行う「Thinking」モデル、さらに思考力を強化した「Pro」、そして軽量な「Instant」というラインアップで展開される。これらのモデル発表と同時にAPIも提供が開始され、GitHub Copilotをはじめとする主要なAI開発ツールでも、すぐに選択可能な状態となった。

主要なベンチマークにおけるGPT-5.2 Thinking（左端）と競合モデルの比較（OpenAI CEOであるサム・アルトマン氏のX投稿より引用）

数学競技レベルの問題を測るAIME 2025で100.0％、実務タスクの総合評価を示すGDPvalで70.9％を記録し、GoogleのGemini 3 ProやAnthropicのClaude Opus 4.5を上回る結果となっている。



GPT-5.2の最大の特徴は、基礎性能の大幅な向上と、知識鮮度の刷新にある。

まず性能面を見ると、難関として知られる数学ベンチマーク「AIME 2025」において、正答率100.0％（満点）を達成した。さらに、実社会の専門業務を模したテストである「GDPval」でも、人間の専門家レベルの目安とされる70％のラインを超えている。これらの結果は、単に「コードが書ける」段階を超え、複雑なシステム設計や原因の特定が難しいバグ修正といった、より高度なエンジニアリング作業を任せられる水準に近づいたことを示している。

そして、ChatGPT利用者や開発者にとって見逃せないのが、学習データの期間（ナレッジカットオフ）が「2025年8月」まで更新された点である。GPT-5.1以前のモデルは「2024年9月」までの知識に限られており、この約1年間に登場した新しいライブラリやフレームワークの変更点を知らなかったが、GPT-5.2では最新の技術トレンドやAPI仕様を学習済みであるため、従来モデルと比べて、前提となる情報を補足したり、背景を説明したりする手間が減る可能性がある。

ただし、この進化には代償もある。API利用価格は、入力トークンが1.75ドル／100万トークン、出力トークンが14.00ドル／100万トークンに設定されており、GPT-5.1と比べておおむね40％程度の値上げとなった。一方で、現在の開発環境では、従来モデルの「GPT-5.1」やコーディング特化の「GPT-5.1-Codex」も引き続き利用可能であるため、用途やコスト感に応じてモデルを使い分けていくのが現実的だろう。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の発表から技術の“今”を少し深く見ていく。