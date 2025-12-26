連載目次

対象：Gmail



Gmailで「他社メール」が届かなくなる？ 2026年1月の仕様変更と今すぐすべき対策

Googleは、Gmailで他社のメール（プロバイダーメールなど）を受信する「Gmailify」と「POP3」のサポートを2026年1月に終了する。これにより、Gmailに集約していたメールが届かなくなる可能性がある。本Tech TIPSでは、自分が対象かどうかを確認する方法から、自動転送や「Outlook」アプリへの移行方法など、引き続きメールを一元管理するための具体的な代替案を分かりやすく解説する。



「Gmail」には、マルチ・デバイス時代のGmail活用術「第2回 Gmailでメールを集約・一元管理する（受信編）」で紹介したように、ISP（インターネットサービスプロバイダー）などの外部メールサービスからメールを受信して集約する機能がある。これにより、複数のメールアドレスに届くメールをGmailで一元管理し、受信したり、送信したりすることが可能になる。さらに、Gmailで受信することで、強力な迷惑メールフィルター（スパム対策）機能や検索機能が利用できる。

しかし、この外部メール集約機能である「Gmailify」と「POP3」のサポートが2026年1月に終了する（Googleヘルプ「GmailのGmailifyとPOPの今後の変更について」参照のこと）。この仕様変更により、これまでGmail上で一括管理できていた他社メールの送受信ができなくなる。そこで本Tech TIPSでは、「Gmailify」と「POP3」のサポートが終了した際の対応方法についてまとめた。

POP3でメールを受信しているかどうかを確認する

自分の利用しているGmailでGmailifyやPOP3を使って、メールサービスのメールを受信していないかどうかを確認しよう。

■操作手順 Webブラウザで確認したいGoogleアドレスでログインする 「Gmail」ページを開く 右上の［歯車（設定）］アイコンをクリックする 「クイック設定」ペインの［すべての設定を表示］をクリックする 「設定」ページに切り替わったら、［アカウントとインポート］タブを開く 「他のアカウントのメールを確認」欄に「＜メールアドレス＞（Gmailify）」または「＜メールアドレス＞（POP3）」という表示を確認



「他のアカウントのメールを確認」欄に「＜メールアドレス＞（Gmailify）」などの表示がない場合は、GmailifyやPOP3を使ってメールサービスのメールを受信していないので、今回の仕様変更の影響は受けない。

なお、既にGmailに取り込まれている過去のメールは引き続き保存されるので、この点は安心してほしい。

【非推奨】メールサービスでGmailへの転送を設定する

GmailのGmailifyやPOP3は、Gmail側からメールサービスに対して新しいメールがあるかサーバに問い合わせ、新しいメールがある場合はそれをGmailにダウンロードするという仕組みとなっている。

しかしPOP3が終了してしまうと、残念ながらWeb版GmailではGmail側からメールを取りに行く（同期する）手段がなくなってしまう。スマートフォン向けGmailアプリ（後述）と違い、メールサービスのメールをIMAP4で受信する機能はサポートされていないからだ。

GmailifyやPOP3が終了後、全てのメールサービスのメールを引き続きGmailに集約し、強力な迷惑メールフィルター機能や検索機能を利用したい場合、メールサービス側からGmailに新着メールを自動転送するという方法がある。

ただしメールの自動転送サービスは、全てのメールサービスが対応しているわけではないので注意してほしい。