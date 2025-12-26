連載目次
Gmailで「他社メール」が届かなくなる？ 2026年1月の仕様変更と今すぐすべき対策
Googleは、Gmailで他社のメール（プロバイダーメールなど）を受信する「Gmailify」と「POP3」のサポートを2026年1月に終了する。これにより、Gmailに集約していたメールが届かなくなる可能性がある。本Tech TIPSでは、自分が対象かどうかを確認する方法から、自動転送や「Outlook」アプリへの移行方法など、引き続きメールを一元管理するための具体的な代替案を分かりやすく解説する。
「Gmail」には、マルチ・デバイス時代のGmail活用術「第2回 Gmailでメールを集約・一元管理する（受信編）」で紹介したように、ISP（インターネットサービスプロバイダー）などの外部メールサービスからメールを受信して集約する機能がある。これにより、複数のメールアドレスに届くメールをGmailで一元管理し、受信したり、送信したりすることが可能になる。さらに、Gmailで受信することで、強力な迷惑メールフィルター（スパム対策）機能や検索機能が利用できる。
しかし、この外部メール集約機能である「Gmailify」と「POP3」のサポートが2026年1月に終了する（Googleヘルプ「GmailのGmailifyとPOPの今後の変更について」参照のこと）。この仕様変更により、これまでGmail上で一括管理できていた他社メールの送受信ができなくなる。そこで本Tech TIPSでは、「Gmailify」と「POP3」のサポートが終了した際の対応方法についてまとめた。
POP3でメールを受信しているかどうかを確認する
自分の利用しているGmailでGmailifyやPOP3を使って、メールサービスのメールを受信していないかどうかを確認しよう。
■操作手順
- Webブラウザで確認したいGoogleアドレスでログインする
- 「Gmail」ページを開く
- 右上の［歯車（設定）］アイコンをクリックする
- 「クイック設定」ペインの［すべての設定を表示］をクリックする
- 「設定」ページに切り替わったら、［アカウントとインポート］タブを開く
- 「他のアカウントのメールを確認」欄に「＜メールアドレス＞（Gmailify）」または「＜メールアドレス＞（POP3）」という表示を確認
「他のアカウントのメールを確認」欄に「＜メールアドレス＞（Gmailify）」などの表示がない場合は、GmailifyやPOP3を使ってメールサービスのメールを受信していないので、今回の仕様変更の影響は受けない。
なお、既にGmailに取り込まれている過去のメールは引き続き保存されるので、この点は安心してほしい。
POP3でメールを受信しているかどうかを確認する（1）
WebブラウザでGmailを開き、［歯車（設定）］アイコンをクリックして「クイック設定」を開き、［すべての設定を表示］をクリックする。
▼
POP3でメールを受信しているかどうかを確認する（2）
「設定」ページが開くので、［アカウントとインポート］タブを開く。「他のアカウントのメールを確認」欄にメールアドレスが記載されていたら、GmailifyまたはPOP3を使ってメールサービスのメールを受信している。
【非推奨】メールサービスでGmailへの転送を設定する
GmailのGmailifyやPOP3は、Gmail側からメールサービスに対して新しいメールがあるかサーバに問い合わせ、新しいメールがある場合はそれをGmailにダウンロードするという仕組みとなっている。
しかしPOP3が終了してしまうと、残念ながらWeb版GmailではGmail側からメールを取りに行く（同期する）手段がなくなってしまう。スマートフォン向けGmailアプリ（後述）と違い、メールサービスのメールをIMAP4で受信する機能はサポートされていないからだ。
GmailifyやPOP3が終了後、全てのメールサービスのメールを引き続きGmailに集約し、強力な迷惑メールフィルター機能や検索機能を利用したい場合、メールサービス側からGmailに新着メールを自動転送するという方法がある。
ただしメールの自動転送サービスは、全てのメールサービスが対応しているわけではないので注意してほしい。
筆者が個人で利用しているOCNを例にすると、「OCNメールページを開き、OCNにサインインしてメールの一覧ページを開く。ここで［設定］タブに切り替えて、「自動転送設定」欄の［新しい転送設定］ボタンをクリックして、転送先のGmailアドレスなどを入力して［OK］ボタンをクリックすればよい。
これで自動転送の設定は完了だ。ただし、設定直後（デフォルト）は「無効」なので、自動転送設定の「ステータス」欄で［変更］ボタンをクリックして、「有効」にするのを忘れないようにする。
メールの自動転送が可能なメールサービスは、おおむね同様の設定でGmailへのメールの転送が可能になるようだ。
メールサービスでメールの自動転送を設定する（1）
ここではOCNメールを例に自動転送の設定手順を説明する。WebブラウザでOCNメールにログインする。
▼
メールサービスでメールの自動転送を設定する（2）
OCNメールが開いたら［設定］タブを開く。
▼
メールサービスでメールの自動転送を設定する（3）
［設定］タブが開いたら、左メニューで［自動転送設定］を選択し、右ペインで［新しい転送設定］をクリックする。
▼
メールサービスでメールの自動転送を設定する（4）
［自動転送設定］ダイアログが開くので、転送先のGmailアドレスを入力して、転送メールの詳細を設定する。
▼
メールサービスでメールの自動転送を設定する（5）
ダイアログをスクロールして、［OK］ボタンをクリックする。
▼
メールサービスでメールの自動転送を設定する（6）
転送設定は、ステータスで有効にする必要があるという警告ダイアログが表示されるので、ここで［OK］ボタンをクリックする。
▼
メールサービスでメールの自動転送を設定する（7）
「ステータス」欄の［変更］ボタンをクリックする。
▼
メールサービスでメールの自動転送を設定する（8）
［OK］ボタンをクリックして、自動転送を有効化する。これでOCNのメールサーバに届いたメールが自動的にGmailに転送されるようになる。
Gmailにメールが自動転送されていることを確認したら、Gmailの「設定」ページの［アカウントとインポート］タブを開き、「＜メールアドレス＞（Gmailify）」または「＜メールアドレス＞（POP3）」の右側にある［削除］リンクをクリックしてGmailifyやPOP3による受信を終了すること。
メールの自動転送が非推奨の理由
メールの自動転送サービスは、「なりすましメール」と誤認されやすい動作をするため、「なりすましメール対策」によって迷惑メールフォルダに振り分けられたり、最悪の場合受信がブロックされたりすることがある。自動転送したメールに返信する場合も、送信ドメイン認証の仕組みにより、同様になりすましメールと判定され、相手に届かないケースがある。
自動転送で元のメールボックスにメールを残さないような設定をしていると、受信がブロックされた場合にメールが完全に失われてしまう危険性もある。
こうした理由から、メールの自動転送サービスは推奨できない。
メールアプリで受信する
引き続き1カ所でメールを受信・送信・管理したい場合は、Windows 11標準のメールアプリ「Outlook」か、MZLA Technologiesの「Thunderbird」などのサードパーティー製アプリケーションを使うとよい。これらのメールクライアントは、Gmailの受信もできるので、アプリケーション内で複数のメールサービスを一元管理可能だ。ただし、Gmail以外は、Gmailの迷惑メールフィルター機能や検索機能は利用できなくなる。
ここでは「Outlook」アプリに集約する方法を簡単に解説しておく。
Gmailを「Outlook」アプリに追加する方法
まずは、OutlookにGmailを追加して、Gmailのメールを受信できるようにする。これは、以下の手順で比較的簡単に設定可能だ。
■操作手順
- 「Outlook」アプリを起動する
- 検索入力ボックスの右側にある［歯車（設定）］アイコンをクリックして、「設定」画面を開く
- 「設定」画面の左メニューで［アカウント］を選択する
- 「メールアカウント」欄の［アカウントの追加］ボタンをクリックする
- ウィザードが開くので、Gmailアドレスを入力して、［続行］ボタンをクリックする
- 「Gmailアカウントを同期する」画面になったら、［続行］ボタンをクリックする
- Webブラウザで「Googleログイン」画面が開くので、追加したいGmailアドレスを選択する
- 「本人確認」画面が表示されたら指示に従い、PINやパスワードを入力する
- 「Microsoft apps & services に再ログインしようとしています」画面になったら、［次へ］ボタンをクリックする
- 「Microsoft apps & services が Google アカウントへのアクセスを求めています」画面になったら、［続行］ボタンをクリックする
「Outlook」アプリに戻ると、「ナビゲーションウィンドウ」にGmailのアカウントが追加され、メールの読み書きが可能になっているはずだ。
「Outlook」アプリでGmailを受信する（1）
Windows 11で「Outlook」アプリを起動し、［歯車（設定）］アイコンをクリックする。
▼
「Outlook」アプリでGmailを受信する（2）
「設定」の「アカウント」画面が開くので、［アカウントの追加］ボタンをクリックする。
▼
「Outlook」アプリでGmailを受信する（3）
受信したいGmailアカウント（アドレス）を入力して、［続行］ボタンをクリックする。
▼
「Outlook」アプリでGmailを受信する（4）
［続行］ボタンをクリックする。
▼
「Outlook」アプリでGmailを受信する（5）
Webブラウザが起動し、「Googleでログイン」画面が開くので、設定したいGmailアドレスでログインする。
▼
「Outlook」アプリでGmailを受信する（6）
［次へ］ボタンをクリックする。
▼
「Outlook」アプリでGmailを受信する（7）
ここではMicrosoftのサービスとアプリが、GmailやGoogleドライブなどのGoogleサービスにアクセスするのを許可する。プライバシーポリシーなどを確認し、許可の内容に異存がなければ、「すべて選択」にチェックを入れて、以下の情報へのアクセスを許可する。
▼
「Outlook」アプリでGmailを受信する（8）
画面をスクロールして、［続行］ボタンをクリックする。
▼
「Outlook」アプリでGmailを受信する（9）
「Outlookを開きますか？」と表示されるので、チェックを入れて［Outlookを開く］ボタンをクリックする。
▼
「Outlook」アプリでGmailを受信する（10）
「Outlook」アプリが起動し、Gmailアカウントが追加される。これで、「Outlook」アプリでGmailが受信できるようになる。
OCNなどのメールサービスを「Outlook」アプリに追加する方法
次にGmail以外のメールサービスもOutlookに追加して受信できるようにする。だだ、OCNなどのメールサービスの場合、メールサーバに対する設定が必要になって少し面倒になる。
■操作手順
- 「Outlook」アプリを起動する
- 検索入力ボックスの右側にある［歯車（設定）］アイコンをクリックして、「設定」画面を開く
- 「設定」画面の左メニューで［アカウント］を選択する
- 「メールアカウント」欄の［アカウントの追加］ボタンをクリックする
- ウィザードが開くので、メールアドレスを入力して、［続行］ボタンをクリックする
- デフォルトではPOP3による接続となるので、IMAP4にしたい場合は［プロバイダーを選択］ボタンをクリックして「メールプロバイダーの選択」画面で［IMAP］を選択する（IMAP4による接続を推奨する）
- POP3、IMAP4のいずれの場合もメールサーバの設定が必要になるので、「表示数を増やす」のスイッチを「オン」にして「受信サーバー」や「SMTPサーバー」などを設定する
- メールサーバの設定が完了したら、パスワードを入力して［続行］ボタンをクリックする
- IMAP4の場合は、「IMAPアカウントを同期する」画面が表示されるので、［続行］ボタンをクリックする
「受信サーバー」などの設定は、各メールサービスのヘルプを参照し、正しいポート番号などを選択する。間違えると［プロバイダーを選択］ボタンからやり直しとなるので、慎重に設定を確認するとよい。
なお、Yahoo!メールなど一部のメールサービスでは、事前にPOP3やIMAP4を有効化する必要があるので注意してほしい。
「Outlook」アプリでメールサービスのメールを受信する（1）
メールサービスのメールアドレスを入力し、［続行］ボタンをクリックする。
▼
「Outlook」アプリでメールサービスのメールを受信する（2）
デフォルトではPOP3で受信する設定になっているので、これをIMAP4に変更するため、［プロバイダーを選択］ボタンをクリックする。
▼
「Outlook」アプリでメールサービスのメールを受信する（3）
「メールプロバイダーの選択」画面で［IMAP］を選択する。
▼
「Outlook」アプリでメールサービスのメールを受信する（4）
パスワードを入力してから、「表示数を増やす」スイッチを「オン」にする。メールサーバの設定項目が表示されるので、IMAP受信サーバなどを設定して、［続行］ボタンをクリックする。
▼
「Outlook」アプリでメールサービスのメールを受信する（5）
「IMAPアカウントを同期する」画面になったら、［続行］ボタンをクリックする。
▼
「Outlook」アプリでメールサービスのメールを受信する（6）
「Outlook」アプリにメールアドレスが追加される。これで、「Outlook」アプリでGメールサービスのメールが受信できるようになる。
スマホの「Gmail」アプリはどうなる？
スマートフォン（スマホ）上の「Gmail」アプリも同様にPOP3の対応が終了するとのことだ。
ただ「Gmail」アプリは、「Outlook」アプリなどのメールアプリと同様、直接メールサービスのメールボックスからメールを受信する仕組みとなっている。そのため、受信方式をPOP3からIMAP4に変更すれば引き続きメールサービスのメールの受信は可能なはずだ。
ここでは詳細な手順は述べないが、「Gmail」アプリを起動して、［≡］アイコンをタップ、設定変更したいメールアドレスをタップする。「サーバーの設定」欄の「受信設定」をPOP3からIMAP4のメールサーバに切り替えるなどの設定変更をすればよい。
スマホのGmailアプリで受信サーバの設定を変更する（1）
スマホで「Gmail」アプリを起動し、［≡］アイコンをタップする。
▼
スマホのGmailアプリで受信サーバの設定を変更する（2）
メニューが表示されたら［設定］をタップする。
▼
スマホのGmailアプリで受信サーバの設定を変更する（3）
「設定」画面が開いたら、受信サーバの設定を変更したいメールアドレスをタップする。
▼
スマホのGmailアプリで受信サーバの設定を変更する（4）
設定項目が表示されるので、［受信設定］をタップする。
▼
スマホのGmailアプリで受信サーバの設定を変更する（5）
［同期オプション］ダイアログが開くので、ここの受信サーバの設定をPOP3からIMAP4に変更して、［完了］ボタンをタップする。
