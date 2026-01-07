2025年のMicrosoft製品の脆弱性分析レポート

2025年のMicrosoft製品の脆弱性報告は3500件を超え、依然として高水準で推移している。月例更新プログラムでの対応が続く中、23件のゼロデイ攻撃も確認された。攻撃の巧妙化やOffice 2016／2019のサポート終了によりリスクが増大する一方、IT管理者は更新時の不具合回避と迅速な適用の間で難しい判断を迫られている。



2025年のMicrosoft製品（Windows OS、Office、関連コンポーネント）に対する脆弱性（ぜいじゃく）報告は重複を含め3500件を超え、依然として高い水準を維持している。毎月、第2火曜日（米国時間）に提供される「月例更新プログラム（Patch Tuesday）」で解消される脆弱性は、1カ月当たり50〜170件に及び、ITセキュリティ部門にとって更新プログラムの管理は大きな負担となっている。

2025年の特筆すべき動向として、更新プログラム（パッチ）によって修正される前に情報が公開された脆弱性が42件あり、そのうち23件で実際に悪用（ゼロデイ攻撃）が確認されている。幸いなことに、こうした更新プログラムがない状態の脆弱性を悪用するマルウェアが大規模に拡散された事例は報告されていないが、防御手段がない状態でのリスクは極めて高い。

このようにMicrosoft製品に対する脆弱性の報告は多く、また利用者が多いことから攻撃者のターゲットとなっていることが分かる。

2025年Microsoft製品の脆弱性＜年間統計分析＞

Microsoftセキュリティレスポンスセンター（MSRC）が公開している脆弱性情報「セキュリティ更新プログラムガイド」に基づき、月例更新プログラムで修正されたCVE（Common Vulnerabilities and Exposures）番号の総数を集計した。実際には、月例更新プログラム以外の日もセキュリティ更新プログラムが提供されている月もあるので、解消された脆弱性の実数は下記グラフよりも多くなる点に注意してほしい。

2025年、Microsoftが月例更新プログラムを通じて修正したCVE総数は1141件であった。このうち92件の脆弱性の深刻度が「緊急（Critical）」に位置付けられるもので全体の約8.1％、1043件が「重要（Important）」で91.4％を占めていた。大半の脆弱性が「重要」に分類されているものの、この格付けが必ずしも組織にとっての実質的なリスクと一致しない点には注意が必要だ。

後述の通り、ゼロデイ攻撃が実行されていた全ての脆弱性が「重要」に位置付けられており、「重要」だからリスクが「緊急」よりも低いとは限らない。

このように毎月のように多くの脆弱性が解消される一方で、新たな脆弱性の報告も増えている。背景には、Microsoft製品の機能が増えて複雑化していること、セキュリティ研究者やコミュニティーによる調査も寄与していることが挙げられる。

ゼロデイ攻撃の実態と技術的考察

2025年に報告されたゼロデイ攻撃の内容を少し深堀りしてみよう。ゼロデイ攻撃が報告された脆弱性を下表にまとめてみた。

CVE番号 タイトル 影響 深刻度 対象環境 更新プログラム提供日 CVE-2025-21333 Windows Hyper-V NT Kernel Integration VSPの特権昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2022／Server 2025 2025年1月14日 CVE-2025-21334 Windows Hyper-V NT Kernel Integration VSPの特権昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2022／Server 2025 2025年1月14日 CVE-2025-21335 Windows Hyper-V NT Kernel Integration VSPの特権昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2022／Server 2025 2025年1月14日 CVE-2025-21391 Windows ストレージの特権の昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2022／Server 2025 2025年2月11日 CVE-2025-21418 WinSock 用Windows Ancillary Function Driverの特権の昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2022／Server 2025 2025年2月11日 CVE-2025-24983 Windows Win32カーネルサブシステムの特権の昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2008／Server 2008 R2／Server 2012／Server 2016 2025年3月11日 CVE-2025-24984 Windows NTFSの情報漏えいの脆弱性 情報漏えい 重要 Windows 10／11／Server 2012／Server 2012 R2／Server 2016／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年3月11日 CVE-2025-24985 Windows FAST FATファイルシステムドライバのリモートでコードが実行される脆弱性 リモートコード実行 重要 Windows 10／11／Server 2008／Server 2008 R2／Server 2012／Server 2012 R2／Server 2016／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年3月11日 CVE-2025-24990 Windows Agereモデムドライバの特権昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2008／Server 2008 R2／Server 2012／Server 2012 R2／Server 2016／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年10月14日 CVE-2025-24991 Windows NTFSの情報漏えいの脆弱性 情報漏えい 重要 Windows 10／11／Server 2008／Server 2008 R2／Server 2012／Server 2012 R2／Server 2016／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年3月11日 CVE-2025-24993 Windows NTFSのリモートでコードが実行される脆弱性 リモートコード実行 重要 Windows 10／11／Server 2008／Server 2008 R2／Server 2012／Server 2012 R2／Server 2016／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年3月11日 CVE-2025-26633 Microsoft Management Consoleセキュリティ機能のバイパスの脆弱性 セキュリティ機能バイパス 重要 Windows 10／11／Server 2008／Server 2008 R2／Server 2012／Server 2012 R2／Server 2016／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年3月11日 CVE-2025-29824 Windows共通ログファイルシステムドライバの特権の昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2008／Server 2008 R2／Server 2012／Server 2012 R2／Server 2016／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年4月8日 CVE-2025-30397 スクリプトエンジンのメモリ破損の脆弱性 リモートコード実行 重要 Windows 10／11／Server 2008／Server 2008 R2／Server 2012／Server 2012 R2／Server 2016／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年5月13日 CVE-2025-30400 Microsoft DWM Coreライブラリの特権の昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年5月13日 CVE-2025-32701 Windows共通ログファイルシステムドライバの特権の昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2008／Server 2008 R2／Server 2012／Server 2012 R2／Server 2016／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年5月13日 CVE-2025-32706 Windows共通ログファイルシステムドライバの特権の昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2008／Server 2008 R2／Server 2012／Server 2012 R2／Server 2016／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年5月13日 CVE-2025-32709 WinSock用Windows Ancillary Function Driverの特権の昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2008／Server 2008 R2／Server 2012／Server 2012 R2／Server 2016／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年5月13日 CVE-2025-33053 Web分散オーサリングとバージョン管理（WebDAV）のリモートでコードが実行される脆弱性 リモートコード実行 重要 Windows 10／11／Server 2008／Server 2008 R2／Server 2012／Server 2012 R2／Server 2016／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年6月10日 CVE-2025-47827 IGEL OS 11以前のセキュアブートバイパス セキュリティ機能バイパス 重要 Windows 10／11／Server 2012／Server 2012 R2／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年10月14日 CVE-2025-59230 Windows Remote Access Connection Managerの特権の昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2008／Server 2008 R2／Server 2012／Server 2012 R2／Server 2016／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年10月14日 CVE-2025-62215 Windowsカーネルの特権の昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年11月11日 CVE-2025-62221 Windows Cloud Files Mini Filterドライバの特権の昇格の脆弱性 特権の昇格 重要 Windows 10／11／Server 2019／Server 2022／Server 2025 2025年12月9日 ゼロデイ攻撃が報告された脆弱性



この表を見ると、全てのゼロデイ攻撃の深刻度は「重要（Important）」で、多くが「特権の昇格」の影響があることが分かる。ただし4件については、「リモートコード実行」というシステム乗っ取りや機密情報の漏えい、ランサムウェア攻撃などが可能になる非常に深刻なものである。幸いなことに、これらの脆弱性が悪用された大規模な攻撃は報告されていないが、ゼロデイ攻撃のリスクが常にあることは念頭に置いておいた方がよい。

CVE-2025-62215の技術的深掘り

2025年11月の月例更新プログラムで修正された「CVE-2025-62215」は、Windowsカーネルにおける特権昇格の脆弱性で、ゼロデイ攻撃が確認されていたものだ。