この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

連載目次

本連載では、Windows PowerShellの基本的なコマンドレットについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、「Hyper-V」の仮想マシンに接続された仮想ネットワークアダプターの「拡張アクセス制御リスト」（Extended Access Control List：拡張ACL）を削除する「Remove-VMNetworkAdapterExtendedAcl」コマンドレットです。

目次 Remove-VMNetworkAdapterExtendedAclの概要 | 書式 | オプション 実行例 仮想マシンの仮想ネットワークアダプターの拡張ACL設定を削除する

複数の仮想ネットワークアダプターを持つ仮想マシンで拡張ACL設定を削除する

ホストOSが使用する仮想ネットワークアダプターの拡張ACLを削除する



Remove-VMNetworkAdapterExtendedAclコマンドレットとは？

Hyper-Vの仮想スイッチの機能としてのアクセス制御は、「標準ACL」と「拡張ACL」の2種類があることはこれまでも繰り返し説明してきました。今回解説する「Remove-VMNetworkAdapterExtendedAcl」コマンドレットは仮想マシンのネットワークアダプターに設定された拡張ACLを削除するコマンドレットです。

単純に設定された拡張ACLを全て削除するわけではなく、条件に該当した拡張ACLのみを削除できます。

拡張ACLは適用順序が決められているので、適用順序を意識しながら削除しないと、意図しない通信停止を引き起こす可能性があります。本コマンドレットによる削除作業の際は慎重に行ってください。

【注】Remove-VMNetworkAdapterExtendedAclは「Windows PowerShell用Hyper-Vモジュール」に含まれるコマンドレットになります。GUI（グラフィカルユーザーインタフェース）の「Windowsの機能の有効化」や「役割と機能の追加」からHyper-Vを有効化するか、PowerShellから「Enable-WindowsOptionalFeature」コマンドレットを使用して有効化します。



Remove-VMNetworkAdapterExtendedAclコマンドレットの主なオプション

オプション 意味 -VMName 仮想マシン名を指定する -VMNetworkAdapter リソースオブジェクトとして仮想ネットワークアダプターを指定する。省略可能 -VMNetworkAdapterName 仮想ネットワークアダプター名を指定する。省略可能 -ManagementOS ホストOS用の仮想ネットワークアダプターの拡張ACLを削除したい場合に指定する。省略可能 -Weight 拡張ACLの重みを指定する -Direction 拡張ACLの方向（Inbound/Outbound）を指定する -ComputerName リモートのHyper-Vホストの仮想ネットワークアダプターの拡張ACLを削除する場合にコンピュータ名を指定する。省略可能

仮想マシンの仮想ネットワークアダプターの拡張ACL設定を削除する

Remove-VMNetworkAdapterExtendedAclコマンドレットの必須オプションは、「-VMName」オプションと「-Weight」オプション、それに「-Direction」オプションになります。これらを指定することで、指定した値に一致する拡張ACLが削除されます（画面1）。なお、Remove-VMNetworkAdapterExtendedAclコマンドレットは管理者権限での実行が必要となります。