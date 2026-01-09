「2025年の崖」乗り越えた企業は7％、40％に深刻な課題　要因は？SmartHR、DX実態調査

SmartHRは情報システム従事者1973人を対象にしたDXに関する実態調査の結果を公開した。DXの目的は効率化やコスト削減が多く、本来の目的を第一の目的とした企業は7％にとどまった。

» 2026年01月09日 13時00分 公開
[＠IT]

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

　労務管理クラウドサービスを提供するSmartHRは2025年10月、従業員数51人以上の法人で情報システム系業務に従事する1973人を対象に実施した「『2025年の崖』総括とDXに関する実態調査」の結果を発表した。

　本調査は、基幹システムの刷新遅延による経済損失リスク「2025年の崖」への対応状況などを可視化することを目的に2025年9月26〜29日にインターネット調査で行われた。

DXの目的は「守り」が中心

　DX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組む目的については、「既存業務の効率化」（59％）が最多で、「コスト削減」（55％）と続いた。DXの本来の目的とされる「ビジネスモデルの変革・創造」を第一の目的とした企業は7％にとどまり、多くの企業が「守りのDX」に終始している実態がうかがえる。

DXに取り組む目的の内訳（提供：SmartHR

7％が崖を乗り越え、40％に深刻な課題　要因は？

　2025年の崖について勤務先の現状を尋ねたところ、「2025年の崖を完全に乗り越えられた」は7％にとどまった。「ほぼ乗り越えられたが一部に課題が残っている」（34％）と合計すると41％が2025年の崖への対応を進めている。

　一方、「深刻な課題を抱え、本格的に着手できていない」（37％）、「事業に深刻な影響が出ている」（3％）企業は全体の40％に及ぶことが分かった。

「2025年の崖」への対応状況（提供：SmartHR

　2025年の崖を「完全に乗り越えられた」「ほぼ乗り越えられた」と回答した人に要因を聞いた結果、「クラウドサービス（SaaS）への移行」（38％）が最多となった。

「2025年の崖」を乗り越えられた要因（提供：SmartHR

　2025年の崖に対して「深刻な課題を抱え本格的に着手できていない」「事業に深刻な影響が出ている」と回答した人に要因を尋ねたところ、「DXを推進する人材が不足している」（48％）が最多に上った。システムの課題以前に人材に関する課題がDX推進の大きな障壁になっていることが明らかになった。

「2025年の崖」を乗り越えられない要因（提供：SmartHR

87％が人材不足に危機感、では何をしているのか？

　人材不足への危機感については、「非常に強い危機感がある」「ある程度の危機感はある」を合わせて87％の企業が危機感を覚えていると回答した。

　5年後（2030年頃）を見据えた際、「人材不足が事業継続に与えるリスク」について10点満点で評価してもらったところ、半数を超える54％が「深刻なリスクがある」（7点以上）と回答した。2030年問題を目前に、多くの企業が懸念を持っていることが分かった。

　人材不足への対応についてどのような取り組みを行っているかを尋ねた結果は以下の通り。

  • 人事評価／報酬制度／待遇の見直し（30％）
  • 多様な働き方の推進（28％）
  • SaaS・ITツールによる業務自動化／省人化（27％）
  • AI活用（26％）

人材不足への取り組み内容（提供：SmartHR

　従業員数2001人以上の大企業では、「SaaS・ITツール」（37％）や「AI活用」（40％）といったシステム対応を重視する傾向が見られた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

人に頼れない今こそ、本音で語るセキュリティ「モダナイズ」
4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
Microsoft ＆ Windows最前線2025
AI for エンジニアリング
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。