労務管理クラウドサービスを提供するSmartHRは2025年10月、従業員数51人以上の法人で情報システム系業務に従事する1973人を対象に実施した「『2025年の崖』総括とDXに関する実態調査」の結果を発表した。

本調査は、基幹システムの刷新遅延による経済損失リスク「2025年の崖」への対応状況などを可視化することを目的に2025年9月26〜29日にインターネット調査で行われた。

DXの目的は「守り」が中心

DX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組む目的については、「既存業務の効率化」（59％）が最多で、「コスト削減」（55％）と続いた。DXの本来の目的とされる「ビジネスモデルの変革・創造」を第一の目的とした企業は7％にとどまり、多くの企業が「守りのDX」に終始している実態がうかがえる。

7％が崖を乗り越え、40％に深刻な課題 要因は？