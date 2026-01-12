この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

ITガバナンスやセキュリティ、リスク管理などの認定資格を提供する非営利団体ISACA（Information Systems Audit and Control Association）は2025年12月、監査特化型AI（人工知能）認定資格「ISACA Advanced in AI Audit（AAIA）」の日本語版を提供開始した。

ビジネス特化型SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）「LinkedIn」が2025年に公開した「最も急成長しているスキル15種」では、「AIリテラシー」がトップになっており、AIに関する知識やスキルの習得が、業界を問わず急速に重要視されつつある。

AAIAは、AIの活用が広がり急速に変化するコンプライアンス環境において、IT監査の専門家が、必要とする知識やスキルを保有していることを証明するために設計されている。

日本語版で提供開始、「AAIA」取得で何ができる？