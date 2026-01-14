paizaは2025年12月22日、同社が運営するITエンジニア向け転職・就職・学習プラットフォーム「paiza」の登録者を対象に実施した「プログラミング言語に関する調査（2025年版）」の結果を発表した。

同調査によると、プログラミング言語別の平均提示年収では「Go」が3年連続で1位を獲得した他、企業からの求人ニーズが最も高い言語は「JavaScript」であることが明らかになった。

言語別の平均提示年収ランキングは、1位が「Go」で723万円、2位が「TypeScript」で714万円、3位が「Ruby」で689万円。Goは3年連続で首位を維持した。

paizaはGoが首位を維持した要因について「Goの高い並行処理性能と安定性が、大規模なWebサービスやマイクロサービスのモダンなインフラ構築において不可欠な存在であるためだ」と分析している。

求人数トップはJavaScript、Kotlinなどが「穴場言語」に

企業の求人数に基づくニーズランキングは、1位がJavaScript（14.4％）、2位がJava（13.9％）、3位がPHP（11.0％）となった。これらは企業の既存システムや大規模サービスの維持・運用における需要の高さを反映しているという。

一方、提示年収で1位だったGoは求人数の多さを示すランキングトップ10には入っておらず、求人数は比較的少ないながらも提示年収が高い状態にあった。

また企業ニーズが高い一方でスキル保有者が少ない、いわゆる「穴場言語」については、2024年の調査結果と同様に1位がKotlin、2位がSwift、3位がGoとなった。特にGoは年収トップでありながら穴場言語にも挙げられており、大規模ユーザーを抱えるサービス開発に関わる人材の不足と、高い需給ギャップが継続していることがうかがえる。

人気言語はPythonとJavaが2強、新卒採用ではRubyが優位に

ITエンジニアに人気の言語ランキングでは、学生・社会人ともにPythonとJavaが上位を占める「2強」体制が定着している。PythonはAI（人工知能）、機械学習分野での標準的な地位や汎用（はんよう）性の高さが、Javaは大規模システムでの採用実績と信頼性が支持されている要因だとみられる。

経験言語別の内定率（「スキル別内定率指数」）に関する分析では、2026年卒の学生においてはRubyが、社会人においてはC#がそれぞれ首位となった。特に学生の場合、Rubyを使って実用的なロジックを時間内に実装できるレベルのスキルを持っていると、内定獲得率が高くなる傾向にあったという。

社会人でC#、C++、Javaの内定率が上位となった要因については、「基幹システムや金融システムなど、信頼性とパフォーマンスが求められる分野での需要が根強いためだ」とpaizaは分析している。これらの言語で構築された膨大な既存システムの保守や機能追加には、設計やチューニングといった専門的な経験が不可欠であり、経験者の市場価値が高く評価されているという。

paizaは調査結果を踏まえ、「生成AI時代においてもプログラミングスキルは引き続き必要とされている。エンジニアが市場価値を高めるためには、多くの人が学ぶスキルだけでなく、キャリア戦略を見据えたスキルのシフトチェンジが求められる」と述べている。