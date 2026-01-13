この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

2025年10月11日、12日の2日間にわたって開催された、学生向けのテックカンファレンス「技育祭（GEEK SAI）2025 【秋】」。さまざまな企業、組織のキーマンやトップエンジニアが登壇し、ITエンジニアを志す学生に向けて業界を目指す上で役立つさまざまな情報を発信した。

その中でも特に活況を呈していたのが、元2ちゃんねる管理人のひろゆき氏によるセッション「ひろゆきだけど何か質問ある？」だった。

さまざまなメディアで歯に衣（きぬ）着せぬ論評を展開し、現在ではインフルエンサーとして若者から絶大な支持を集める同氏だが、もともとはインターネット掲示板サービス「2ちゃんねる」を独力で立ち上げて運用してきた生粋のITエンジニアであり、今でも自身の仕事を効率化するためのツールを、最新のコード生成AI（人工知能）を活用しながら開発する現役エンジニアでもある。

そんな同氏に学生たちが直接質問をぶつけることができる大変貴重な場となった本セッション。特に近年、システム開発の現場へ生成AIが急速に浸透している状況を受け、「将来の職がAIに奪われてしまうのではないか？」と不安に思う学生たちからAIに関連する質問が相次いだ。

本稿ではこれらの質問の中から、主だったものを幾つかピックアップして紹介してみたい。

ひろゆき氏

生成AI時代にエンジニアを志す学生に求められる能力とは？

AIの進化により開発のハードルが劇的に下がった一方で、「基礎力が身に付かないのではないか」「特定の職種が消滅するのではないか」という不安もまた、学生たちの間で広がっている。

AIを前提とした時代に、エンジニアとして生きのこるために必要な「人間の価値」とは何か。まずは個人のスキルやスタンスに関する質疑応答を見ていこう。

「自分でやるべきこと」と「AIに頼ること」の線引きは？

学生

AIの発展でサービス作りのハードルが劇的に下がった一方、コンピュータサイエンスや課題発見の基本的な知識や能力が身に付かないのではないかという危機感も抱いています。 自分でやるべきこととAIに頼ることの線引きについて、ひろゆきさんはどのようにお考えですか？

ひろゆき氏

これまで20代、30代の若手エンジニアが行っていたコーディング作業は、もうAIがかなりできるようになってきています。 ただしAIは、実際のシステム開発プロジェクトで直面するさまざまな制約条件、例えば予算やスケジュール、リソースなどの要件を加味しながらシステムの全体仕様にまで落とし込めるだけの能力は、まだ獲得できていません。 この領域はやはり、これまでハードウェアからOS、ミドルウェアなどさまざまな領域の経験を一通り積んできた40代、50代のベテランエンジニアが強いですね。 例えば性能課題を解決する手段をAIに尋ねると、得てして「高性能サーバを10台並べる」といったように予算を度外視した解決策を提案してくるのですが、実際のシステム開発は予算の制約との戦いですから、この点においてはやはりまだまだ人間のベテランエンジニアの方が頼りになりますね。 予算やコストの要件というのは会社ごとにまちまちですから、やはり人間の方が個別の事情を勘案して柔軟に対応できる思います。 逆に言うと、若い人たちは早いうちから、予算の制約の中でコストを抑えながらシステムを開発する経験を積んでおいた方がいいと思います。 コストと要件を両立させるシステム構成やアーキテクチャを考えるためには、ハードウェアやミドルウェアも含む幅広い知識が必要になりますから、例えば若いうちに一からサーバを立ち上げたり、あえてAIを使わずに一からプログラムを組んでみるといった経験を積んでおくのも有効だと思います。

サーバエンジニアは、この先生きのこれるの？

学生

現在サーバエンジニアを目指して勉強しているのですが、クラウドやAIによる自動化が進む中で、将来的にこの職種がなくなってしまうのではないかと少し不安です。 この先、サーバエンジニアという職種はどうなっていくと思いますか？

