日立製作所（以下、日立）は2025年12月19日、新たなクラウドサービスとして「Hitachi EverFlexクラウドサービス」（以下、Hitachi EverFlex）の提供を開始した。企業のシステムにおいて「モダナイズ」が求められる一方、システム統制における主権を確保する「ソブリン性」への関心が高まる中、同社はHitachi EverFlexを提供する。

中核となる仮想化基盤としては、Microsoftのハイパーバイザー「Hyper-V」、Linux標準のハイパーバイザーである「KVM」（Kernel-based Virtual Machine）、Red Hatのコンテナプラットフォーム「Red Hat OpenShift」の3つを利用可能で、日立が構築を支援する。同社はこのクラウドサービスの提供に当たり、その背景と同サービスの特徴を大きく3つ説明している。

近年、企業では変化に対応しやすいという理由から、クラウドサービスの利用が進んできた。その一方で、地政学的リスクの高まりや経済安全保障推進法の施行といった背景から、データやインフラの扱いに関する主権、自律性を確保するソブリン性への関心が高まっている。

企業がクラウドサービスを活用する場合、自社の統制が及ばない領域が生じ、結果としてシステムが“ブラックボックス化”するリスクが顕在化してきた。こうした背景から、企業がITインフラの選定や運用に主体的に関与することの重要性が増しており、システムの統制を自社で確保しつつ、変化にも柔軟に対応できる「自律性」と「利便性」を両立したクラウドサービスが求められていると日立は説明している。

「Hitachi EverFlex」の3つの特徴

日立は、Hitachi EverFlexについて大きく3つの特徴を挙げている。

1．安定してシステムを統制する自律性

以下の点を含め、企業がシステムを統制する自律性の確保を支援する。

ITインフラ運用の透明性確保と、説明責任の支援 運用状況の記録や緊急時対応、監査対応を支援する各種サービスを提供し、業種ごとの法規制改定にも継続的に対応

データの機密性確保 データの暗号化、保全のための冗長化、ランサムウェア（身代金要求型マルウェア）対策を強化したバックアップなどを提供

ソフトウェアの継続的なリスク評価 ソフトウェアパートナーとの技術提携に基づき専門的なメンテナンス体制を確立し、脆弱（ぜいじゃく）性対策のポリシー設定などを実施



2．変化への対応

日々進化する技術をシステムの特性に応じて取り入れるための専門性を有するエンジニアが、ITインフラのモダナイズや、AI（人工知能）を活用したシステム運用の効率化・高度化を支援する。

需要に応じた迅速なリソース拡張や、利用状況を可視化するセルフポータルを継続的に改善し、システムの利便性を向上させる。

同社の「モダナイゼーション powered by Lumada」などのサービス群と組み合わせ、AI利用を前提とした“AIネイティブ”な事業基盤への変革を後押しするという。

3．多様な選択肢

企業の業務要件に沿い、運用方針やセキュリティポリシー、モダナイズの状況に応じて、利用形態や仮想化基盤を選択できる。

業務要件に沿った運用方針やセキュリティポリシー

企業指定のデータセンターで専有環境を運用する「プライベートクラウド」、または日立のデータセンターからITリソースを提供する「マルチテナントクラウド」を選択できる。いずれの利用形態でも、データの機密性確保やバックアップ、法規制対応など、必要な対策を組み合わせて利用できる。

仮想化、コンテナ環境の選択肢

仮想化基盤としては、以下3つの選択肢が用意されている。

Hyper-V仮想化環境 Microsoftの各種サービスとの親和性が高い環境において、監視機能やログ機能などを強化し、障害時の迅速な状況把握を可能にする

KVM仮想化環境（2026年3月末日提供開始予定） NTTデータの「Prossione Virtualization」と、日立独自のLinux高信頼化技術を組み合わせ、運用性と信頼性を向上させる

OpenShiftコンテナ環境 ベアメタル構成が選択可能。また、OpenShift上で仮想マシンを統合管理できる「Red Hat OpenShift Virtualization」により、従来の仮想化環境を生かした段階的なモダナイズを可能にする



AI活用とソブリン性を両立させる

Hitachi EverFlexは、日立のAIソリューション群「HMAX」の展開を支えるインフラとしても活用されるため、企業はソブリン性を確保しながら、最新のAI技術によるビジネス変革を推進できるという。

日立は今後、国内法規制への対応強化や企業データを守る暗号化、AIによる運用の効率化・高度化に加え、ソブリン性を確保したクラウド上でAIを安心して活用できるサービスの拡充を図るとしている。