Oracle ExadataをAWSに移行できる「Oracle Database@AWS」、東京で一般提供開始

OracleとAWSは、「Oracle Database@AWS」の提供リージョンを拡大した。ユーザー企業はOracle Exadataの環境を、既存システムに大きな変更を加えることなくAWS上へ移行できるようになる。

» 2026年01月22日 13時00分 公開
　Amazon Web Services（AWS）とOracleは2025年12月23日（米国時間）、新たに東京を含む3つのリージョンで「Oracle Database@AWS」の一般提供を開始した。Oracle Database@AWSは、Oracleが運用する「Oracle Database」をAWSリージョン内で動かせるサービスだ。ユーザー企業は、AWSのデータセンター内に配置された「Oracle Cloud Infrastructure」（OCI）が管理する統合型データベース基盤「Oracle Exadata」を利用できる。

「Oracle Database@AWS」が東京リージョンで提供開始（「AWS Marketplace」より）

AWSのデータセンター内に配備されたOracle Exadataへ移行可能に

　今回の提供リージョン拡大により、「AP-Northeast-1」（東京）、「US-East-2」（オハイオ）、「EU-Central-1」（フランクフルト）の各リージョンでOracle Database@AWSが利用可能となった。

　Oracle Database@AWSは、AWSのデータセンター内に配備されたOracle Exadataでデータベースサービスを利用できるものだ。国内のデータレジデンシー（データの保存場所）に関する要件を順守しながら、オンプレミスのOracle ExadataアプリケーションをAWS環境へ移行しやすくなる。

　Oracle Database@AWSを利用すると、複数のサーバで構成されるクラスタ環境「Oracle Real Application Clusters」（RAC）を含むOracle Exadataのアプリケーションを、AWS内の専用インフラ上で稼働する「OCI Exadata Database Service」や「Oracle Autonomous Database」へ移行できる。データベースやアプリケーションにほとんど手を加えることなく、迅速かつ容易に移行できる点が特徴だ。既存の機能やアーキテクチャとの互換性を保ちつつ、可用性の高い環境を実現できる。

　Oracle Database@AWSの提供リージョン拡大に伴い、AWSの顧客は計5つのリージョンで以下のサービスを実行できるようになった。

  • OCI Exadata Database Service
    • OCI上で稼働するOracle Exadataによるデータベースサービス
  • OCI Autonomous Database on Dedicated Infrastructure
    • 専有インフラ上で動作する自律型データベースサービス
  • OCI Autonomous Recovery Service
    • 自律型のバックアップ・リカバリーサービス

　対象の5つのリージョンは以下の通り。

  • US-East-1（バージニア北部）
  • US-West-2（オレゴン）
  • US-East-2（オハイオ）
  • EU-Central-1（フランクフルト）
  • AP-Northeast-1（東京）

　これらのサービスを利用するには、AWSのマーケットプレース「AWS Marketplace」を通じて、Oracleに対してプライベートオファー（非公開の個別契約）をリクエストする必要がある。リソースのセットアップには、Webベースの管理ツール「AWSマネジメントコンソール」を使用する。

