どうもHPかわさきです。 まずはおわびを。前回に「Claude in Chromeで為替レートを調べたけど、うまくいかなかったのでスキルと呼ばれる機能を使ったようです」みたいなことを書いていましたが、そんなことはありませんでした。為替レートはClaude in Chromeで取得できていて、スキルを使ったのはExcelファイルを作るためでした（Excelファイルを作成するスキルがCoworkには最初からあるのです）。 なんでそんなふうに思ったかというと、原稿を書き進める中で「為替レートを検索して、Excelファイルを作る」スキルを自作してCoworkに登録していたからです。そして、Coworkがそれを勝手に使ったんじゃないか疑ってみたのですが、そんなことはありませんでした（Coworkよ、正直、すまんかった）。 というわけで、今回は今も述べた「為替レートを調べて、ドル建ての請求情報を円建ての請求上に変換して、それをExcelファイルにまとめる」スキルをCoworkで作ってみることにします。

画像ファイルに含まれている情報からExcelファイルを作成してみる

今回はCoworkでスキルを作ってみるのですが、その前に前回と同じく、ドル建ての請求書情報を円建てに換算して、それをExcelファイルにまとめることにします。違いは、前回はClaude in Chromeで請求書情報を取得させていたところを、請求書情報を画像ファイルとしてCoworkに与えるところです。

ここではcreate_skillというフォルダを指定して、そこに3つの画像ファイルを置きました。画像ファイルは、ClaudeとChatGPTとGitHubの支払い情報（あるいは請求書情報）を画面キャプチャーしたものです。例えば、以下のようなものです。

ChatGPT Plusサブスクリプションの請求履歴



画像ファイルの名前は支払先が分かるように「openai-billings.png」「github-billings.png」「anthropic-billings.png」という名前を付けてあります。

この3つの会社についていえば、請求書や領収書をダウンロードできるようになっているので、Claude in Chromeを使ってそれらを経費フォルダにダウンロードして「日付_会社名_金額.pdf」のようなファイル名に変更することも可能かもしれません。ファイル名の「金額」部分をドル建てから円建てにしたいのであれば、どこかのタイミングでそうした処理を差し挟む必要もあるでしょう。

ここでは、これら3つのフェアを基に1行に「請求日」「会社名」「ドル建ての金額」「為替レート」「円に換算した額」の5列を含むExcelファイルを作ってもらうことにします。

入力したプロンプトは以下の通りです。

3つの画像ファイルがあるので、これらから請求日、請求金額を抽出して、以下の行を含むExcelファイルを作成してください



日付 会社名 請求金額（ドル建て） 為替レート 円換算額

2025年1月10日 OpenAI 22.0 156.46 3442

2025年1月20日 GitHub 4.4 156.08 687

# 以下、日付と会社名、金額などが続く



会社名はファイル名「xxxx-billings.png」の「xxxx」が該当します。



また、為替レートの取得には七十七銀行の為替レート一覧表



https://www.77bank.co.jp/kawase/usd2025.html



を使ってください。このとき、各行は日付でソートしてください

七十七銀行の米ドル対円相場（仲値）一覧表は1年分のレートが1ページにギュッとまとまっているので人から見てもCoworkから見ても便利に使えるはず。

以下はこのタスクが無事に完了したところです。

うん。ここまでは前回とほぼ同じ話です。問題は来年の確定申告の時期にもまた同じことをやる必要があるということです。もちろん、Coworkに同じことを頼めばいろいろと試行錯誤しながらやってくれるかもしれません。でも、手元ではうまくいく手順が分かっているのです。このことをうまく活用できないでしょうか。

要するに、ここでしたいのは「画像を与えると、為替レートを調べて、Excelファイルにまとめる」という作業を再利用可能にすることです。そうすれば、来年は再利用可能になったそれを使えば、同じことがより簡単に、より確実にできるのではないでしょうか。そして、そこで出てくるのが「スキル」です。

今やったことをスキルにする