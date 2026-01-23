連載目次

ちまたで話題の「Claude Cowork」が2026年1月17日からProサブスクリプションのユーザーでも試用できるようになりました。そこで実際にCoworkを使ってみて、何ができるのかを試してみました（以下では単に「Cowork」とします）。

目次 Coworkとは

Coworkの画面構成

初めてのタスク

ドル建ての請求を円建てにしてみる

Coworkとは

以前の記事でも紹介していますが、Coworkは「開発者以外を対象としてさまざまな作業をエージェントが自律的に行えるようにする仕組み」です。「開発者以外の人のためのClaude Code」なんて言葉もよく聞かれます。

その特徴としては次のようなことが挙げられます。

チャットのように1個のプロンプトに1個の答えを返すのではない

複雑なタスクを指示すると、それをステップに分けて、順次（あるいは並列的に）処理してくれる

ローカルな環境のファイルシステムの操作が可能

コネクタ経由でMCPサーバを使ったり、スキルを使ったりすることで広範なタスクを処理可能

以下では実際にCoworkを使って2つのタスクを実行してもらいました。

Coworkの画面構成

画面左に表示されているサイドバーの上部には［チャット］と［コード］の2つのタブに挟まれて、［Cowork］タブが表示されています。その下の［新しいタスク］をクリックすると、タスクが新規作成されます。作成したタスクはその下にズラリと表示されます（今は4つ表示されています）。中央の部分でClaudeと対話をしたり、指示を出したりしながら何らかのタスクを完了させます。右側には［進行状況］がtodoリストのような形で表示されます。［作業フォルダー］にはタスクを実行する中でCoworkが作成した成果物が、［コンテキスト］には現在の処理で使われているさまざまな要素が表示されます。

Coworkの画面



このとき、［Create a file］などのボタンが表示されるので、それらをクリックするとプロンプト入力ボックスにそれに合ったプロンプトが自動的に入力されて、さらにCoworkからの問い合わせが続きます。

［Draft a message］をクリックするとどんなメッセージを作成するかが問い合わされる



クリックしたボタンとその後の問い合わせに応じて、特定のフォルダへのアクセス権を求めるダイアログが表示されることもあります。このように対話を進めていくことで、どんなタスクをしたいのか、ある程度の方向性を決めるのがこれらのボタン（とその後の対話）の役割のようですね（現段階では英語のプロンプトが入力されるので、筆者にはあまり意味はないのですが）。

このプロンプト入力ボックスの左下にあるフォルダアイコンをクリックすると、フォルダの選択ダイアログが表示されるので、そこでCoworkにアクセス権を与えるフォルダを指定できます。このプロンプト入力ボックスではタスクで使うモデルも選択可能です（上の画面では［Sonnet 4.5］が選択されています）。

初めてのタスク：ファイルシステムの操作