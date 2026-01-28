この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

スタートアップより速い「Run」キー活用術

Windows 11にサインインした後、デスクトップが表示されているのにアプリや設定が反映されるまで数分待たされた経験はないだろうか。この「起動の空白」は、レジストリの「Run」キーを活用することで劇的に改善できる。標準の［スタートアップ］フォルダを超えたパワーユーザー向けの高速化術を解説する。



Windows 11にサインインした後、デスクトップが表示されているのにもかかわらず、［スタートアップ］フォルダに登録したアプリや設定が反映されるまで数分待たされ、ストレスを感じることは少なくない 。また、ようやく作業を開始したタイミングで、突然［スタートアップ］フォルダに登録したアプリが起動して、操作を邪魔されるケースもあるだろう。

この「スタートアップに登録したアプリの起動が遅い」問題は、レジストリの「Run」キーを活用することで改善できる。標準の［スタートアップ］フォルダを超えた、パワーユーザー向けの高速化術を解説しよう。

［スタートアップ］フォルダの登録アプリはなぜ実行が遅い？

Tech TIPS「【Windows 11】深いフォルダ階層を毎回たどるのは止めた。特定フォルダを『ドライブ』に変える裏ワザが便利すぎる」で紹介したように、特定のフォルダを「仮想ドライブ（subst）」でドライブ化する際、［スタートアップ］フォルダにバッチファイルを置いて自動実行させるといったことはよく使う手法だ。

しかし、標準の［スタートアップ］フォルダに登録する方法には、「スタートアップ遅延」というWindows OSの仕様により、起動の遅延が発生する。Windows 11にサインインしてから、しばらくしないと［スタートアップ］フォルダに登録したアプリが起動しないのは、この仕様のせいだ。

Windows OSはシステム全体の安定性を保つため、デスクトップ表示後、優先度の低いスタートアップアプリの実行を意図的に遅らせる。Windows 11は、サインイン後に以前開いていたフォルダやアプリの状態を復元したり、さまざまなサービスを実行したりする。そのため、特にリソースの少ないPCでは、サインイン直後にCPU使用率が高まり、空きメモリ容量が少なくなる。

このタイミングで［スタートアップ］フォルダに登録されているアプリを一斉に起動させると、CPU使用率が100％になり、空きメモリ容量がなくなってスワップが発生することで、システムが不安定になったり、デスクトップが使えるようになるまでにさらに時間がかかるようになったりする。

これを防ぐため、［スタートアップ］フォルダのアプリは、Windows 11が落ち着くのを待ってから順次実行される仕組みになっている。

レジストリ「Run」キーを使って高速起動する設定手順

この意図的な遅延を回避し、サインイン後、［スタートアップ］フォルダよりも前にコマンドを実行させる方法が、レジストリの「Run」キーへの登録である。ここはWindows OSがユーザー環境を構築する初期段階で参照するため、［スタートアップ］フォルダよりも早いタイミングで処理が開始されるからだ。

【注意】レジストリ「Run」キーに登録するアプリの数に注意 前述の通り、「Run」キーへ登録することで、サインイン後すぐにアプリを実行するように設定すると、リソース不足によってシステムが不安定になる可能性がある。「Run」キーへ登録するアプリの数は絞り込んで、必要最低限にしておいた方がよい。 レジストリ「Run」キーに登録する手順 レジストリの「Run」キーにアプリを登録する手順を紹介しよう。 ［注意］ レジストリに不正な値を書き込んでしまうと、システムに重大な障害を及ぼし、最悪の場合、システムの再インストールを余儀なくされることもあります。レジストリエディターは慎重に操作するとともに、あくまでご自分のリスクで設定してください。何らかの障害が発生した場合でも、本編集部では責任を負いかねます。ご了承ください。

レジストリエディターを起動し、下表のレジストリキーを開き、右ペインの空白部分を右クリックし、［新規］−［文字列値］を選択する。名前に「VirtualDrive」などの識別しやすい名前を付け、作成した値をダブルクリックし、［値のデータ］に実行したいコマンドライン（例：subst X: "C:\Users\UserName\OneDrive\文書"）を入力する。実行したいコマンドラインにフォルダパスが含まれているような場合は、「"（ダブルクォーテーション）」で囲っておくとよい。 項目 内容 キー HKEY_CURRENT_USERの\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 値の名前 ＜アプリ名＞ 型 文字列値（REG_SZ） 値のデータ ＜実行したいコマンドライン＞ サインイン時にアプリをより早く起動するレジストリ「Run」キー

レジストリ「Run」キーに登録する手順（1）

レジストリエディターを起動し、左ペインのツリーで上表の「Run」キーを選択したら、右ペインの空白部分を右クリックし、［新規］−［文字列値］を選択して、新しい値を作成する。 ▼ レジストリ「Run」キーに登録する手順（2）

「値の名前」を適当な分かりやすい名前に変更し、ダブルクリックして［文字列の編集］ダイアログを開く。「値のデータ」に実行したいコマンドラインを入力して、［OK］ボタンをクリックする。 ▼ レジストリ「Run」キーに登録する手順（3）

これで「Run」キーへのコマンドラインの登録は完了だ。再起動して、サインインするとここで登録したいコマンドが実行されるようになる。

これでサインイン後、［スタートアップ］フォルダに登録されているアプリなどよりも優先されて「実行したいコマンド」が実行されるようになる。 「Run」キー活用のメリットと効果 ほぼインストールしたてのWindows 11で実際に試したところ、アプリが実行されるまで［スタートアップ］フォルダで約1分15秒、「Run」キーで約50秒と「Run」キーに登録した場合の方が明らかに早く起動した（システムの状態などに依存する）。使い込んだWindows 11では、「Run」キーや［スタートアップ］フォルダにさまざまなアプリが登録されているはずなので、この差は広がる可能性がある。 仮想ドライブの割り当てや共有フォルダへの接続など、利便性に直結する機能は「Run」キーへの登録が適している。特に仮想ドライブ化（subst）の場合は、バッチファイルを作成しなくてもコマンドを直接登録できるため、ファイル管理がシンプルになるという利点もある。 ［スタートアップ］フォルダの遅延にイライラしているのであれば、レジストリ「Run」キーへの登録を試してみるとよいだろう。