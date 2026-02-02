この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

1 RAGとは

RAG（Retrieval-Augmented Generation：検索拡張生成）は、生成AI（人工知能）が回答を作る前に必要な情報を検索、参照した上で答える仕組みです。生成AIが事前に学習した知識のみで回答を生成するのではなく、社内マニュアルや規定、インターネット上の情報などを参照して回答を生成します。

近年、生成AIが急速に普及していますが、業務で利用する際には、事実ではない内容をもっともらしく回答する「ハルシネーション」に注意する必要があります。生成AIは一般的な知識を基に文章を作ることは得意ですが、企業独自の業務ルールや最新情報を正確に反映することは苦手です。

業務で利用する際の課題は、回答の正確性や根拠の明確さです。RAGを使うことで、AIはあらかじめ指定された情報を参照してから回答するため、ハルシネーションを抑え、業務に即した回答が可能になります。生成AIの利便性を生かしつつ、実務で求められる安心感を確保できる点から、RAGが注目されています。

2 RAGの仕組み

RAGの仕組みは、技術的には複雑ですが、考え方自体はとてもシンプルです。自分の記憶だけで答える人と、関連する資料を確認してから答える人の違いだと考えると分かりやすいでしょう。

RAGを使わない生成AIは、これまでに学習した一般的な知識を基に、その場で回答を生成します。そのため、回答は素早い一方で、社内ルールや最新の業務手順と異なる内容を返してしまうことがあります。自然な文章でもっともらしく応答するため、誤りに気付きにくい点も課題です。

RAGを使えば、AIはまず社内資料やインターネット上の情報を検索し、その内容を参照した上で回答します。これにより、業務ルールや前提条件を踏まえた情報に基づく回答になりやすく、業務でそのまま使える情報を得られるようになります。

図1 RAGの有無比較イメージ

重要なのは、RAGでは情報をAIに再学習させる必要がないという点です。参照する情報を更新すれば、次回以降の回答にはその内容が反映されます。

業務ルールが変わりやすい企業や常に最新の情報を必要とする企業にとって、この点は大きなメリットです。また、RAGを使うことで、回答の正確性だけでなく、「どの情報を基に答えているか」が分かりやすくなります。これは、業務でAIを使う上での安心感につながります。

RAGは生成AIを、単なる便利な「ツール」から業務に耐え得る実用的な「仕組み」へと変える役割を果たしているといえます。

3 RAG導入で期待できる効果

RAGを導入することで生成AIは、単なる情報検索や文章生成のツールにとどまらず、日常業務の改善に直接役立つ仕組みとなります。企業において特に効果が表れやすい代表的な業務改善の例は以下の通りです。