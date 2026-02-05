この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

本連載では、Windows PowerShellの基本的なコマンドレットについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、「Hyper-V」の仮想マシンを一時停止する「Suspend-VM」コマンドレットと再開する「Resume-VM」コマンドレットです。

目次 Suspend-VM/Resume-VMの概要 | 書式 | オプション 実行例 仮想マシンを一時停止する

仮想マシンを再開する



Suspend-VM/Resume-VMコマンドレットとは？

Suspend-VMは仮想マシンを一時停止にするコマンドレット、Resume-VMは一時停止した仮想マシンを再開するコマンドレットです。

第151回で紹介した「Stop-VM」コマンドレットの「-Save」オプションによる保存と似ているようにも見えますが、「保存」は仮想マシンのメモリ内容などをファイルに書き出して仮想マシンの状態を保存するのに対し、Suspend-VMコマンドレットによる一時停止はメモリやCPUの状態をそのまま一時停止し、素早く仮想マシンの動作を停止する動きとなります。

一時停止した仮想マシンと保存した仮想マシンのコンソールを並べてみると一目瞭然です。保存した仮想マシンは保存後に「停止状態」（電源オフ状態）になりますが、一時停止した仮想マシンは「稼働中の状態でそのままフリーズ」したように見えます（画面1）。

画面1 保存した仮想マシンは電源オフの状態であるのに対して、一時停止した仮想マシンはコンソールがフリーズしたように見える

一時停止は、動作している状態でまさに「一時停止」していることがお分かりいただけたと思います。この状態で何かしらの理由でHyper-Vホストが停止した場合、一時停止の状態で仮想マシンは強制ダウンとなり、いわゆる「予期しないシャットダウン」状態で起動することになります。

一時停止操作はGUI（グラフィカルユーザーインタフェース）ツールである「Hyper-Vマネージャー」でも実施可能です（画面2）。

画面2 Hyper-Vマネージャーではメニューから一時停止操作ができる

一時停止した仮想マシンを再開させる場合は、Resume-VMコマンドレットを使用します。以下の画面3のように、Hyper-Vマネージャーでは一時停止した仮想マシンに対して「再開」はメニューに表示されるものの、「開始」は表示されていません。

画面3 一時停止状態の仮想マシンに対しては「再開」操作はできるものの「開始」操作はできない

なお、一時停止した仮想マシンも「Start-VM」コマンドレットで開始できるものの、Resume-VMコマンドレットを使用するように警告が表示されるので注意してください。

【注】Suspend-VM/Resume-VMは「Windows PowerShell用Hyper-Vモジュール」に含まれるコマンドレットになります。GUIの「Windowsの機能の有効化」や「役割と機能の追加」からHyper-Vを有効化するか、PowerShellから「Enable-WindowsOptionalFeature」コマンドレットを使用して有効化します。



Suspend-VMコマンドレットの主なオプション

オプション 意味 -Name 仮想マシン名を指定する -ComputerName リモートのHyper-Vホストの仮想マシンを一時停止する場合にコンピュータ名を指定する。省略可能

Resume-VMコマンドレットの主なオプション

オプション 意味 -Name 仮想マシン名を指定する -ComputerName リモートのHyper-Vホストの仮想マシンを再開する場合にコンピュータ名を指定する。省略可能

仮想マシンを一時停止する

必須オプションの「-Name」オプションで稼働状態の仮想マシン名を指定してSuspend-VMコマンドレットを実行すると、仮想マシンを一時停止できます（画面4）。なお、Suspend-VMコマンドレットは管理者権限での実行が必要となります。