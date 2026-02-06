この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

対象：Excel 2021／2024／365



「Microsoft Excel（エクセル）」でデータを操作していると、特定の列や行だけを表示して分析したい、という場面は日常茶飯事である。このようなとき、不要な列や行を非表示にしたり、必要や行や列をコピーして新しい表を作成したりしていないだろうか？ 実は、これらにはデメリットが伴う。

マスターとなる表の行や列を非表示にしてしまうと、非表示になっている部分を参照する際にまた非表示を解除しなければならず面倒だ。一方、行や列をコピーして新しい表を作成してしまうと、マスターの値が変更されたり、行や列が追加されたりした場合にコピーし直さなければならなくなる。場合によっては、変更のたびに新しい表を追加していった結果、何が最新の表なのか分からなくなるといったことも起きる。

こうした問題を解決するのが、Excel 2021以降やMicrosoft 365で利用可能になったCHOOSECOLS関数とCHOOSEROWS関数だ。本Tech TIPSでは、このCHOOSECOLS関数とCHOOSEROWS関数の使い方を取り上げる。

表から必要な列や行を「つまみ食い」する関数の使い方

CHOOSECOLS関数とCHOOSEROWS関数は、配列（表）から番号で指定した「列（Column）」または「行（Row）」を抽出するものだ。

関数の書式は以下のようになっている。