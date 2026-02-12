終わらない要件追加でプロジェクト破綻、悪いのは誰だ？　IT紛争の専門家 細川義洋氏と学ぶトラブル回避術【動画あり】

アイティメディアが運営する「YouTube」チャンネル「TechLIVE」では、編集部が厳選したITに関する話題を深掘り取材することで、テキストだけでは伝えにくい情報も分かりやすくお届けしています。

その取り組みの一つとして始動したのが、＠ITで長年人気の連載を動画化した新番組『訴えてやる！の前に見るIT訴訟動画解説』です。ITプロジェクトにおけるトラブルが、なぜ裁判沙汰にまで発展してしまうのか。数々の判例を読み解き、紛争回避のヒントを提示してきた同連載が、より親しみやすい動画解説シリーズとしてもスタートしました。

番組のメイン講師を務めるのは、連載の筆者であり、ITプロセスコンサルタントとして活躍する細川義洋氏です。政府CIO（最高情報責任者）補佐官、東京地方裁判所民事調停委員・IT専門委員、東京高等裁判所IT専門委員などを歴任してきた“IT紛争解決のプロ”が、＠ITおよびTechLIVE編集部の鈴木麻紀と共に、実際のIT訴訟を例に取り、トラブルの真因と回避策を具体的に解説します。

初回のテーマは、「ベンダーのプロジェクト管理義務」です。「悪いのは、次々と要望を出すユーザーか？ それとも断り切れないベンダーか？」――。プロジェクト破綻の責任の所在はどこにあるのか。実際の裁判事例をベースに、法的な視点と実務的な対策を詳しく解説します。

動画の冒頭には細川氏が熱演する「フルーツ寸劇」も用意しました。トラブルシーンをリアルに（？）再現したドラマ仕立ての導入により、難しくなりがちな訴訟のポイントを、視聴者目線で楽しみながら学ぶことができます。

あなたのプロジェクトも、実は裁判のリスクを抱えていませんか？ 『訴えてやる！の前に見るIT訴訟動画解説』、ぜひご覧ください。