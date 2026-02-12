調査会社のABI Researchは2026年1月、2026年以降に注目すべき無線技術に関するブログ記事を公開した。同社アナリストは、2024年後半から2025年にかけて企業向け無線技術のニーズが拡大していると指摘する。本稿では、特に企業向けの利用において発展が期待される「4つの無線技術トレンド」に焦点を当てる。

「Wi-Fi HaLow」（IEEE 802.11ah）は、長距離通信と低消費電力を両立する特性から、商業および産業用途で普及が進んでいる。Morse MicroやNewracomといった半導体ベンダーに加え、日本ではAHPC（802.11ah推進協議会）のような地域コンソーシアムが、同技術の普及を後押ししている。

ABI Researchによると、Wi-Fi HaLow対応デバイスの出荷台数は、無線技術の中でもとりわけ高い成長率となる45％の年平均成長率（CAGR、2025〜2030年）を記録する見通しだ。これにより、年間出荷台数は1900万台から1億2400万台に増加するという。

Wi-Fi HaLowの主な用途は、産業用IoT（モノのインターネット）、ビル管理、エネルギー管理、電子棚札（ESL）など、広域かつ低消費電力が求められる企業・商業分野に集中している。

2．AIによるWi-Fiネットワーク管理の完全自動化には慎重な見方

企業向けWi-FiネットワークにおけるAI（人工知能）活用について、ABI Researchのアナリストであるアンドリュー・スパイビー氏は、ユーザー体験の向上、エネルギー効率の改善、運用負荷の軽減といった効果を認めつつも、ネットワーク管理の完全な自動化には慎重な見方を示している。

AIがWi-Fiネットワークを変革することは間違いなく、期待される主な効果は以下の通りだ。

従業員数の削減

サービス品質保証（SLA）の追跡手法の変更

小規模チームによる拡張

OPEX（事業運営費）モデルへの移行促進

こうした肯定的な影響がある半面、現時点で重要な意思決定を生成AIやエージェント型AIに委ねることには慎重な見方が示されている。人間を判断プロセスから外すにはリスクが大きい。

加えて、マルチベンダー間の相互運用性、エンドツーエンドの可観測性（オブザーバビリティー）の欠如、AI人材の不足なども障壁となっている。

3．「Bluetooth」が医療分野を変革

無線ネットワークの新たなトレンドとして、医療分野における「Bluetooth」の役割が重要性を増している。多くのモバイルユーザーに認知されており、ベンダーのサポートも厚いことに加え、低消費電力で強力なセキュリティ機能を備えていることが理由だ。

Bluetooth対応デバイスは、心拍数、睡眠の質、ストレスレベル、血中酸素、血糖値、皮膚温度などを測定できる。さらに、患者の健康データをリアルタイムで医療専門家と共有することで、遠隔患者モニタリング（RPM）に革命をもたらしている。

病院での患者ケアの最適化にも貢献しており、リアルタイムの追跡によって資産管理やスタッフの安全性、衛生コンプライアンスを改善し、ケア提供の遅延やミスを削減するという。

4．「Ultra-Wideband」（UWB）の成熟が始まる

ABI Researchによれば、超広帯域の周波数帯を利用する「Ultra-Wideband」（UWB：超広帯域無線）デバイスの出荷台数は、2025年の5億2700万台から2030年には14億台へと、ほぼ3倍に増加する。「IEEE 802.15.4z」規格の普及により、自動車のデジタルキーやアクセス制御、リアルタイム位置情報システム（RTLS）といった企業向け用途が拡大している。

今後は、無線スマートロックやアクセス制御リーダーにより、住宅や商業ビルのアクセス管理への対応も広がるとみられる。さらに、複数の測位技術の相互運用を可能にする標準規格「omlox」が、RTLS分野でのUWBの成長を加速させる兆しがある。UWB対応デバイスの出荷台数の半分以上をスマートフォンが占める見込みだ。