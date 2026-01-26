この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

連載：羽ばたけ！ネットワークエンジニア

2025年12月20日、第116回情報化研究会をオンラインで開催し、2026年に注目すべき企業ネットワークのトピックをディスカッションした。

その中で筆者の印象に残ったのは、「ローカル5Gがやっと実用段階に入った」「アサヒグループホールディングスのランサムウェア（身代金要求型マルウェア）被害を受けて『脱 VPN』（Virtual Private Network：仮想プライベートネットワーク）をしたいが、さほど簡単ではない」という2つの話題だった。

本稿は、これらも含めた「2026年に企業ネットワークを進化させるための着眼点」を述べていく。

2026年の企業ネットワーク動向、概況

図1は、2026年の企業ネットワークのトレンドだ。

図1 2026年版 企業ネットワークの動向

企業ネットワークを進化させる目的として「経済性／利便性の向上」と「セキュリティの強化」を挙げた。セキュリティの強化は当然として、今の時代に「経済性の向上」が目的になり得るのか、と疑問を持つ人も多いだろう。それはモバイルシフトで実現できる。詳しくは後述する。

企業ネットワークを進化させる要因を象徴する事例は、本連載で取り上げた「静岡銀行新OA基盤」と「NECによる自社PBXからZoom Phoneへの更改」、昨秋大きく報道された「アサヒグループホールディングスのランサムウェア被害」の3つだ。それぞれ、後で言及する。

通信サービスに大きな動きはない。動きがあるのは低軌道周回衛星による衛星通信サービスだ。

2024年1月に能登半島の災害復旧で活躍した「Starlink」は、KDDIが、スマートフォンと衛星が直接通信する「au Starlink Direct」を2025年4月にSMS（ショートメッセージサービス）で、同年8月にデータ通信で開始した。

Starlinkに続くサービスとして、ソフトバンクが2024年末に「Eutelsat OneWeb」のサービスを始めた。Amazon.comが2024年にサービス開始を目指していた「Amazon Project Kuiper」（アマゾン プロジェクト カイパー）は大幅にサービス開始時期が遅れており、2026年にサービスが始まるかどうかも不透明だ。名称は2025年11月に「Amazon Leo」と変更された。

衛星通信サービスは、災害時のBCP（事業継続計画）対策、携帯電波の届かない場所での回線として有用だが、企業ネットワークのメイン回線になり得るものではない。

NTTが超高速、超低遅延を売りにする「IOWN」（Innovative Optical and Wireless Network：アイオン）は、APN（All-Photonics Network）の実証実験をさかんに行っているが、料金があまりに高額なため、一般企業が採算の取れる用途を見つけるのは当分無理だろう。

キャリア5G／4Gによる「モバイルシフト」で企業ネットワークを革新

キャリア5Gはサービス開始からほぼ6年たった。しかし「苦節」の6年ではない。

1|2 次のページへ