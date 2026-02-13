生成AIは「実験」から「基幹インフラ」へ。驚異の低コストを誇るDeepSeek-R1の登場で市場が激変する中、Gemini 3やGPT-5.2など主要サービスの機能と最新価格を徹底比較。IT管理者が直面する「シャドーAI」のリスクや、複雑化する各社のオプトアウト設定手順を詳しく解説する。
生成AI（人工知能）チャットサービス（以下、AIサービス）市場は、急速に立ち上がり、黎明期の「実験的ツール」から企業の競争力を左右する「基幹インフラ」へと進化を遂げている。Googleの「Gemini」、OpenAIの「ChatGPT」、Anthropicの「Claude」、Microsoftの「Copilot」、そして「Perplexity」といった主要プレイヤーは、単なるテキスト生成の精度を競う段階を超え、推論能力や自律的調査を巡る覇権争いを繰り広げている。
これら米国のAIサービスに対し、2025年1月20日に中国のAIスタートアップであるDeepSeekが「DeepSeek-R1」が、OpenAIの最先端モデルである「o1」に匹敵する推論能力を持ちながら、トレーニングコストがわずか560万ドルであると公表され、衝撃が走ったことは記憶に新しい。
AIサービスを展開し、競争に勝ち抜くためには、データセンターなどへの巨額な投資が必要になっており、新規参入のハードルは極めて高くなっている。多くのベンチャーが参入したものの、大半は撤退するか、ニッチな分野で生き残りをかけている状態だ。主要プレイヤーは固まりつつある。
そこで本Tech Reportでは、2026年1月末時点におけるこれら主要な生成AIチャットサービスについて、その機能と価格体系をまとめ、企業にとって最大の懸念事項である情報漏えいの防止設定（オプトアウト手順）を調査・比較してみた。特に、Webブラウザの拡張機能を通じた「シャドーAI（Shadow AI）」のリスクや、複雑化するプライバシー設定のわなについても深く掘り下げ、企業のIT管理者が取るべき戦略を提言する。
各サービスの分析に入る前に、現在の市場を形成している技術的および地政学的な潮流を理解しておく必要があるだろう。これらは各社の価格戦略や機能実装に大きな影響を与えているからだ。
2025年1月の「DeepSeek-R1」登場以前は、AIサービスの性能はモデルのパラメーター数と学習データの量、そして計算資源（GPU）の投入量に比例すると考えられていた。今でもその傾向はあるものの、アルゴリズムの効率化や強化学習も重要であることが明らかになってきている。この点で先行しているのがDeepSeekで、その結果、API利用料において圧倒的な価格競争力を実現している（詳細は後述）。
一方でAIサービスの利用においても地政学的リスクを考慮に入れる必要が生じている。DeepSeekはオープンソース（MITライセンスなど）で提供されていることもあり、情報漏えいなどのリスクは他のAIサービスと同等であるように思われがちである。しかし、運営母体が中国企業である点に注意が必要だ。中国企業は、「国家情報法」（2017年6月施行）と「データセキュリティ法」（2021年9月施行）の適用を受けることから、中国当局の要請があれば収集したデータの提出義務が生じる。ユーザーからDeepSeekのサーバへ送信されたデータが中国当局によってアクセス可能になるリスクについては、十分に考慮すべきである。
主要6サービスの現状と主な機能について見ていこう。なお、以下で掲載している月額料金はいずれも1ユーザー分である。
現在のAIサービスブームの火付け役でもあるChatGPTは、日本では「チャッピー」という愛称も付けられるほど身近になっており、依然として市場の先頭を走る存在だ。
ただ、以前と比べると、その立場は揺らぎつつある。GoogleがGemini 3を発表した直後、CEOのSamuel Harris Altman（サム・アルトマン）氏が、OpenAIの従業員に対して「コードレッド（緊急事態）」を発令し、ChatGPTに多くのリソースを投じると報道されたことでも焦りが見える。
ChatGPTの最大の特徴は、推論レベルに応じて複数のモデルモードを選択できる点にある。GPT-5.2シリーズでは、低遅延を優先した「GPT-5.2 Instant」と、複雑な論理構築や科学的推論、高度なプログラミングタスクに対応した「GPT-5.2 Thinking」、高品質な回答が求められる難しい質問に適した信頼性の高い「GPT-5.2 Pro」を用途に応じて使い分けることができる。
また、AIが自律的にインターネット上のソースを巡回し、専門的な調査レポートを自動生成する「Deep Research」もサポートした。
ChatGPTのプランと利用料金、制限事項は下表の通りだ。
|プラン名
|月額料金（税込）
|主な特徴・モデル
|備考
|個人向け
|無料版
|無料
|GPT-5.2（制限あり）／GPT-5.2 Thinking（少量）
|画像生成や高度な推論も回数限定で試用可能
|Go
|1400円
|GPT-5.2（標準的な上限）
|無料版の回数制限を緩和したライトユーザー向けプラン
|Plus
|3000円
|GPT-5.2（優先アクセス）／Deep Research／Canvas
|画像生成やデータ分析も高速・高上限で利用可能
|Pro
|3万円
|GPT-5.2 Pro（最高性能推論）
|全モデル実質無制限
|企業向け
|Business無料版
|無料
|GPT-5.2（制限あり）／GPT-5.2 Thinking（少量）
|画像生成や高度な推論も回数限定で試用可能
|Business
|3900円
|GPT-5.2（Plusより高上限）
|管理画面から組織メンバーの追加・削除が可能。GPTsの共有可能
|Enterprise
|問い合わせ
|GPT-5.2（無制限・最速）
|SAMLによるシングルサインオンに対応
|ChatGPTのプランと利用料金
Geminiは、Googleの検索エンジンと情報インフラ、Google Workspaceとの連携に強みがある。Gmailでのメール作成代行やGoogleドキュメントでの構成案作成、Google Meetでのリアルタイム要約と翻訳など、Geminiをシームレスに利用できる環境を構築している。
2025年後半にリリースされたGemini 2.5 Pro／Flashは、動画分析や膨大なコンテキスト処理能力に優れているといわれている。
Geminiのプランは、大きく個人向けと企業向けに分けられる。個人向けは、Googleドライブの拡張とともに下表のようなプランが提供されている。
|プラン名
|月額料金（税込）
|主な特徴・モデル
|備考
|Free
|無料
|Gemini 3 Flash
|Googleドライブ15GB付き
|Google AI Plus
|1200円
|Gemini 3 Pro（制限あり）／画像生成（Nano Banana Pro）
|Googleドライブ200GB付き
|Google AI Pro
|2900円
|Gemini 3 Pro（フル機能）／Gemini Live、Canvas、Gems
|Googleドライブ2TB付き
|Google AI Ultra
|3万6400円
|Gemini 3 Pro（最上位モデル）／Deep Think、動画生成（Veo 3.1）
|Googleドライブ30TB付き
|Geminiの個人向けプランと利用料金
また、企業向けはGoogle Workspaceの一機能として提供されている。既にGoogle Workspaceを利用している場合は追加料金なしにGeminiにアクセス可能だ。
|プラン名
|月額料金（税込）
|主な特徴・モデル
|備考
|Starter
|800円
|Geminiの機能に制限あり
|Googleドライブ30GB
|Standard
|1600円
|Geminiの全機能／NotebookLM
|Googleドライブ2TB
|Plus
|2500円
|Geminiの全機能／eDiscoveryなどの管理機能
|Googleドライブ5TB
|エンタープライズ
|問い合わせ
|Geminiの全機能／高度なデータ分析、NotebookLM連携
|Googleドライブ5TB
|Google Workspaceのプランと利用料金、Geminiの機能
Copilotは、Windows OSやOffice製品（Word／Excel／PowerPoint／Outlook／Teams）とシームレスに統合している点に強みがある。Windows OSと統合していることで、例えば「Windows 11の透明をオンにして」と指示すると、透明効果の設定方法に加えて、設定ページを開くリンクが提示される。
OpenAIの大規模言語モデル「GPT-5」をベースに複数のモデルを組み合わせているという。検索結果と連携することで、情報の鮮度を高める独自の最適化を施している点にも特徴がある。
Windows OSに統合されている「Copilot in Windows」は無料で、画像生成は混雑時に遅くなるなどの一部の制限はあるものの、文章生成や画像生成、検索などの基本機能が利用可能だ。ただし、入力したデータを学習で利用されないようにするためには、Copilot for Microsoft 365を契約して、企業・教育機関向けのユーザーアカウント（Microsoft Entra ID：クラウド型IDおよびアクセス管理サービス）でサインインして利用する必要がある。個人アカウントでCopilotを利用すると情報漏えいの危険があるので、管理者としては注意が必要になる（詳細は後述）。
|プラン名
|月額料金（税込）
|主な特徴・モデル
|備考
|無料版
|無料
|−
|使用上限あり
|Microsoft 365 Personal
|2130円
|1人向け
|一部のCopilot機能では無料版よりも高い使用上限を適用
|Microsoft 365 Family
|2740円
|1〜6人向け
|一部のCopilot機能では無料版よりも高い使用上限を適用
|Microsoft 365 Premium
|3200円
|1〜6人向け
|一部のCopilot機能では使用上限を最も高く設定
|個人向けMicrosoft 365のプランと利用料金
|プラン名
|月額料金（税別）
|主な特徴・モデル
|備考
|Microsoft 365 Copilot Chat
|Microsoft 365サブスクリプションに含まれる
|−
|従量課金制でエージェントへのアクセスと使用が可能
|Microsoft 365 Copilot Business
|3148円
|一般法人向けプラン
|Copilot Studioでエージェントを作成可能
|Microsoft 365 Copilot
|4497円
|大企業向けプラン
|Copilot Studioでエージェントを作成可能
Microsoftは2026年7月1日より、AI機能の拡充に伴う法人向けライセンスの大幅な価格改定を予定している（Windows Blog「Microsoft 365 の進化：新機能の追加と価格改定」）。原稿執筆時点では、価格改定後の日本円価格は明らかになっていないが、為替の状況なども加味した値上げが実施されるものと思われる。
Claudeは、Anthropic独自の「Constitutional AI（憲法的AI）」の思想に基づき、安全性と一貫性のある応答を重視している点が最大の特徴である。Claude 4.5ファミリーが最新で、「Opus 4.6」「Sonnet 4.5」「Haiku 4.5」の3モデルで構成されている（2026年2月2日に「Opus 4.6」が発表された）。
Claudeのプランは、個人向けの「Free」「Pro」「Max」と、商用向けの「Team」「Enterprise」に分かれている。個人向けと商用向けで学習ポリシーなどが異なるので注意が必要だ。
|プラン名
|月額料金
|主な特徴・モデル
|備考
|個人向け
|無料
|無料
|Sonnet 4.5／Haiku 4.5
|1日のメッセージ数に制限あり
|Pro
|17ドル
|Opus 4.6／Sonnet 4.5／Haiku 4.5
|Claude Codeにアクセス可
|Max
|100ドル〜
|Opus 4.6／Sonnet 4.5／Haiku 4.5
|Proの5倍または20倍の使用量が選択可能
|企業向け
|Team Standardシート
|20ドル
|Opus 4.6／Sonnet 4.5／Haiku 4.5
|Claude の全機能に加え、Proよりも多くの使用量
|Team Premiumシート
|100ドル〜
|Opus 4.6／Sonnet 4.5／Haiku 4.5
|Standardシートの5倍の使用量
|Enterprise
|問い合わせ
|Opus 4.6／Sonnet 4.5／Haiku 4.5
|Claude CodeはPremiumシートで利用可能
|Claudeのプランと利用料金
Perplexityは、自社Sonarに加え、OpenAI GPT系やAnthropic Claude、Google Geminiなど複数のモデルを選択して利用できる（Pro以上）。また、検索と組み合わせたリサーチ特化のサービスにより、Webをリアルタイム検索し、複数の信頼できるソースを要約して直接回答を返すのが特徴だ。
2026年2月5日（米国時間）には、Perplexity Max向けにClaude Opus 4.6、GPT 5.2、Gemini 3.0などPerplexityで利用可能なモデルに対して同時にクエリを実行し、その結果を合成して出力する「Model Council」の提供を開始した（Perplexityのプレスリリース「Introducing Model Council」）。
Perplexityのプランは、個人向けの「Free」「Pro」「Max」、法人向けの「Enterprise Pro」「Enterprise Max」に分かれている。個人向けと法人向けで学習ポリシーが異なるので注意が必要だ。
|プラン名
|月額料金
|主な特徴・モデル
|備考
|個人向け
|Standard
|無料
|Sonar（標準モデル）
|Pro検索は1日3回に制限
|Pro
|20ドル
|GPT-5.2／Claude Sonnet 4.5／Gemini 3 Pro
|Pro検索は週単位の制限あり
|Max
|200ドル
|GPT-5.2／Claude Sonnet 4.5／Gemini 3 Pro
|Pro検索は週単位の制限あり
|企業向け
|Enterprise Pro
|40ドル
|GPT-4 Omni／Claude 3
|Pro検索は週400回に制限／Researchは月50回に制限
|Enterprise Max
|問い合わせ
|GPT-5.2／Claude Sonnet 4.5／Gemini 3 Pro
|Pro検索は週4000回に制限／Researchは月500回に制限
|Perplexityのプランと利用料金
DeepSeekは、オープンソースで高精度なモデルを極めて低いコストで提供しているのが特徴だ。Web版／アプリ版は基本無料（1日50件の制限あり）で利用でき、APIによるアクセスのみ従量課金となっている。Web版／アプリ版に対する法人向けプランなどがなく、学習利用を禁止できない点に注意が必要だ。
さらに各AIサービスのプラン別のデータ保護規定を詳しく見ていこう。英語のニュース記事の翻訳や要約といった用途ならば、入力したデータが学習に使われてしまっても大きな問題にはならない。しかし個人情報や自社の技術情報などの入力には、個人情報保護違反や技術情報の漏えいが懸念されるので、各AIサービスの学習ポリシーを確認したり、学習のオプトアウトを設定したりする必要がある。
下表に各AIサービスのプラン別の学習ポリシーをまとめたので参考にしてほしい。基本的に個人利用は有料プランであっても学習に使われると考えた方がよいようだ。AIサービスを活用するのであれば、企業（組織）においては、企業／商用向けのプランを利用すべきだ。
|サービス
|プラン区分
|学習の有無（デフォルト）
|オプトアウト可否
|企業利用の推奨度
|備考
|ChatGPT
|Free／Plus／Pro
|あり
|可能
|禁止推奨
|設定の「Data Controls」で「オフ」にするか、「Temporary Chat」を使用する必要がある
|ChatGPT
|Team／Enterprise
|なし
|−
|推奨
|契約レベルで学習利用禁止が保証されている
|Claude
|Free／Pro
|あり
|可能
|禁止推奨
|2025年9月より規約変更。学習を許可した場合、データ保持期間が30日から5年に延長される
|Claude
|Team／Enterprise
|なし
|−
|推奨
|Commercial Terms適用により学習除外
|Gemini
|Free（個人）
|あり
|可能
|禁止推奨
|「Geminiアプリアクティビティ」が「オン」の場合、学習および人間によるレビューの対象となる（保持期間最長3年）
|Gemini
|Workspace
|なし
|−
|推奨
|信頼できるテスターなどに参加しない限り、データは組織内から出ない
|Copilot
|個人ユーザー
|あり
|可能
|禁止推奨
|2025年後半より、消費者向けCopilotデータの学習利用を開始。設定で「オフ」にする必要がある
|Copilot
|Microsoft 365 Copilot（Entra ID）
|なし
|−
|推奨
|EDP（Enterprise Data Protection）が適用され、プロンプト／回答ともに学習利用なし
|Perplexity
|Free／Pro
|あり
|可能
|禁止推奨
|設定で「AIデータ保持」を「オフ」にする必要がある
|Perplexity
|Enterprise
|なし
|−
|推奨
|デフォルトで学習なし
|DeepSeek
|無料版（Web／アプリ）
|あり
|不可
|禁止推奨
|学習および人間によるレビューの対象となる
|DeepSeek
|API
|なし
|−
|条件付きで推奨
|データは一時保存後、削除（通常30日）
組織において、安全に生成AIを活用するためには、その利用を「禁止」するのではなく、安全性が保たれた管理された状態をユーザーに提供することが必要だ。
具体的には、従業員に個人アカウント（無料版など）での業務利用を禁止し、会社として契約した「学習に利用されない」プランによる利用を守らせることだ。やむを得ず個人版を利用させる場合は、「学習のオプトアウト設定」を徹底させる必要がある。
また、AIチャットを利用するルールを策定し、シャドーAI（管理外利用）を防ぐことも重要だ（シャドーAIについては、AI・機械学習の用語辞典「シャドーAI（Shadow AI）とは？」参照のこと」）。特に、Webブラウザの拡張機能の利用には十分注意する必要がある（詳細は後述）。
以下、個人向けサービスにおける学習のオプトアウト設定について、サービスごとに簡単に紹介しておこう。Microsoft CopilotやDeepSeekはオプトアプトの設定がないので注意してほしい。
個人向けChatGPTは、以下の手順で学習をオプトアウトできる。また、画面右上にある［一時チャットをオンにする］ボタンをクリックすると、履歴は保存されず学習もされないモードに切り替わる。ただし、過去の会話が参照できなくなる点には注意が必要だ。
個人向けGeminiの場合、プライバシーと利便性のトレードオフをユーザーに強いる設計となっている点に注意が必要だ。
この設定を「オフ」にすると、過去のチャット履歴が一切保存されなくなる（サイドバーから消えてしまう）。ChatGPTのように「履歴は残すが学習はさせない」という設定ができない点に注意が必要だ。履歴を残したいユーザーは、結果的に学習を許可せざるを得ない状況になっている。とはいえ、情報漏えいを防ぐには学習しない設定（「アクティビティの保存」を［オフ］）を選択するように指示する必要があるだろう。
Claudeは、2025年8月29日（米国時間）に利用規約とプライバシーポリシーの変更を発表し、個人向けであるFree／Pro／Maxの各プランのユーザーデータはデフォルトで学習に利用されるようになった（Anthropicのプレスリリース「Updates to Consumer Terms and Privacy Policy」）。現在は、明示的なオプトアウトが必要となっている。
Perplexityの場合は、他社のAIモデルを利用することからデータの流れが複雑だ。Perplexityだけでなく、Perplexityが利用している他社のAIモデルにおいても学習に利用されるなどのリスクが増える点には注意が必要だ。
情報漏えいの対策は、組織内のPCはもちろんのこと、従業員の自宅のPCにおいても実行することを周知徹底する必要があるだろう。AIサービスを利用することによる情報漏えいのリスクについての認知度はいまだに低く、在宅勤務などの社外でAIサービスを利用することによる情報漏えいのリスクがあるからだ。
特に注意が必要なのが、Windows 11やMicrosoft 365（Office製品）に組み込まれているMicrosoftのCopilotだ。Copilotは、Windows 11やOffice製品からシームレスにAIサービスが利用可能なことから、情報漏えいを意識せずに利用しがちだ。
しかし、Microsoftは学習ポリシーを変更し、個人のMicrosoftアカウントでCopilotを利用した場合、学習に利用するとしている。学習をオプトアウトする設定はなく、学習しないようにするにはMicrosoft Entra IDでの利用が必要になる。中小企業において、Microsoft Entra IDの導入（企業向けMicrosoft 365の導入など）は料金ならびに管理（手間）の両面でハードルが高いものとなっている。
Copilotの利用についてのリスクを周知し、利用を停止するなどの対策が必要だろう。
AIサービスが入力したデータを学習に利用することによる情報漏えいに加え、現在、盲点となっているのがAIサービスを便利に利用するためのWebブラウザの拡張機能の利用にある。
これらの拡張機能は、WebブラウザのサイドバーにAIサービスを表示したり、表示中のWebページを要約したりする機能を提供する。こうした機能を実現するため、これらの拡張機能は「全てのWebサイト上の全データの読み取りと変更」という強力な権限を要求する。
こうした拡張機能は、AIサービスにWebブラウザ上のデータを送信するために、その内容が拡張機能の提供元のサーバに送信される。そこからChatGPTなどのAIサービスのAPIを使って送信されることになるが、その間に開発者のログに保存され、分析などに利用される可能性がある。ユーザーが個人情報や機密文書をWebブラウザで開いている状態で拡張機能が使用されると、そのページの内容が拡張機能の提供元に送信され、そこから漏えいしてしまう危険性があるのだ。
急速にAIサービスが普及したため、その利便性の陰に大きなリスクが潜むことが認知されていない。IT管理者としては、従業員に対する啓蒙とともに、AIサービスの商用ライセンスの導入、Webブラウザの拡張機能をブロックする設定などが急務になっている。
