Anthropicは、AIコーディング支援ツール「Claude Code」をコードエディタ「Visual Studio Code」（VS Code）で利用できる拡張機能「Claude Code for VS Code」を一般公開した。CLIに近い体験をエディタ上で提供する。
Anthropicは2026年1月21日（米国時間）、AI（人工知能）コーディング支援ツール「Claude Code」のコードエディタ「Visual Studio Code」（VS Code）拡張機能である「Claude Code for VS Code」の一般提供を開始した。公開された拡張機能の特徴は、これまでコマンドラインインタフェース（CLI）を通じて提供されてきたClaude Codeの操作体験を、VS Codeのエディタ上に統合した点にある。
開発者は、特定のファイル名を指定する「@メンション」や、「/model」「/mcp」「/context」といったスラッシュコマンドを使って、Claude Codeに与えるコンテキスト（参照させる情報の範囲）や動作モードを指示できる。
Claude Codeは、開発者が利用している各種ツールや既存のワークフロー、コードベースを前提に、それらを“思考のスピード”で進化させることを目指したAIコーディング支援ツールだ。人が考える流れを妨げることなく、設計や実装、修正といった作業を高速に支援することをコンセプトとしている。主な特徴は以下の通り。
従来のターミナル（コマンドライン）中心の操作感を好むユーザー向けに、「Claude Code: Use Terminal」の設定を有効にすることで、エディタ内ではなくターミナルベースの表示に切り替えることができる。これにより、CLIに慣れた開発者は、従来と同様の操作フローを維持したままClaude Codeを利用可能だ。
本拡張機能を利用するには、VS Codeのバージョン1.98.0以上が必要となる。利用環境によっては、拡張機能の動作に必要なAPIキーの設定など、事前の初期構成も求められる。
