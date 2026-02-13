Anthropicは2026年1月21日（米国時間）、AI（人工知能）コーディング支援ツール「Claude Code」のコードエディタ「Visual Studio Code」（VS Code）拡張機能である「Claude Code for VS Code」の一般提供を開始した。公開された拡張機能の特徴は、これまでコマンドラインインタフェース（CLI）を通じて提供されてきたClaude Codeの操作体験を、VS Codeのエディタ上に統合した点にある。

開発者は、特定のファイル名を指定する「@メンション」や、「/model」「/mcp」「/context」といったスラッシュコマンドを使って、Claude Codeに与えるコンテキスト（参照させる情報の範囲）や動作モードを指示できる。

Claude Codeは、開発者が利用している各種ツールや既存のワークフロー、コードベースを前提に、それらを“思考のスピード”で進化させることを目指したAIコーディング支援ツールだ。人が考える流れを妨げることなく、設計や実装、修正といった作業を高速に支援することをコンセプトとしている。主な特徴は以下の通り。

強力なインテリジェンス 「Pro」「Max」「Team」「Enterprise」の各サブスクリプション、または従量課金制の料金体系を通じて、最新のClaudeモデルを利用できる

開発フローと並走 Claudeが自律的にコードベースを探索し、コードを読み書きする。開発者の許可を得た上でターミナルコマンドも実行できる

新しいインタフェース これまで以上にスムーズに開始できるよう、より親しみやすいインタフェースを採用した

エディタとの統合 Claudeは現在開いているファイルや選択中のテキストを把握し、エディタウィンドウ内で直接修正案を提示する

エージェント機能のサポート サブエージェントやカスタムスラッシュコマンド、「Model Context Protocol」（MCP）といったエージェント関連機能をサポートしている。これらの機能はVS Code拡張機能で動作するが、一部の設定はCLIを使用して行う必要がある



ターミナルベースの体験も維持

従来のターミナル（コマンドライン）中心の操作感を好むユーザー向けに、「Claude Code: Use Terminal」の設定を有効にすることで、エディタ内ではなくターミナルベースの表示に切り替えることができる。これにより、CLIに慣れた開発者は、従来と同様の操作フローを維持したままClaude Codeを利用可能だ。

本拡張機能を利用するには、VS Codeのバージョン1.98.0以上が必要となる。利用環境によっては、拡張機能の動作に必要なAPIキーの設定など、事前の初期構成も求められる。