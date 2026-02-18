この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。
GitHubは2026年1月21日（米国時間）、「GitHub Copilot CLI」で使用できるスラッシュコマンドを公式ブログで解説した
GitHub Copilot CLIは、「/」で始まるコマンド（スラッシュコマンド）を入力することで、ターミナル内で素早く反復可能なアクションを実行できる。開発者はエディタやWeb UI（ユーザーインタフェース）など異なるツール間の移動を減らし、ターミナル中心のワークフローを維持できるという。
GitHub Copilot CLIの画面（提供：GitHub）
スラッシュコマンドには以下の利点がある。
- 操作の速度と予測可能性：自然言語によるプロンプトと異なり、同じ動作をトリガーする
- 生産性向上：コピー＆ペーストやツール切り替えが不要になる
- 明確性とセキュリティ：ファイルアクセスの範囲を明示的に制御できる
- アクセシビリティー：キーボード駆動のワークフローに適合する
- 信頼とコンプライアンス：全てのアクションが追跡できる
GitHub Copilot CLIでよく使うスラッシュコマンド
セッション管理コマンド
Copilotは対話を重ねるごとにコンテキストを蓄積する。情報量が多過ぎて回答精度が落ちたと感じる場合や、別のプロジェクトにタスクを切り替える場合には、以下のコマンドでセッションを整理できる。
- /clear：現在のセッション履歴を削除
- /exit、/quit：CLIを終了
- /session、/usage：セッション使用統計を表示
ディレクトリ／ファイルアクセスコマンド
大規模なコードベースを扱う際や、機密ファイルを除外したい場合に有効だ。Copilotがアクセスできる範囲を明示的に制限することで、回答の関連性を高め、セキュリティを確保できる。
- /add-dir [directory]：指定したディレクトリへのアクセスを許可
- /list-dirs：許可されたディレクトリを表示
- /cwd [directory]：作業ディレクトリを変更または表示
設定コマンド
回答の生成速度や推論の深さを調整したい場合や、ターミナルの視認性を改善したい場合に使用する。
- /model [model]：AI（人工知能）モデルを選択（「Claude」「GPT」「Gemini」などに対応）
- /theme [show|set|list]：ターミナルテーマを設定
- /terminal-setup：複数行入力を有効化
- /reset-allowed-tools：ツール権限をリセット
外部サービスコマンド
作業ログをドキュメントとして残したい場合や、CLIから離れずに開発フロー（Pull Request作成など）を完結させたい場合に使用する。
- /agent：カスタムエージェントを選択
- /delegate [prompt]：AI生成のプルリクエストを作成
- /share [file|gist] [path]：セッションをMarkdown形式でエクスポート
- /login、/logout：Copilotへのログイン、ログアウト
- /mcp [show|add|edit|delete|disable|enable]：MCP（Model Context Protocol）サーバ設定を管理
- /user [show|list|switch]：GitHubアカウント管理
- /help：全コマンドを表示
- /feedback：フィードバック送信
初心者がまず覚えたい3つのコマンド
GitHubは、Copilot CLIを使い始める際に最初に覚えるべき3つのコマンドとして、次の3つを推奨している。
- /clear：コンテキスト制御（会話履歴のリセット）
- /cwd：スコープ制御（作業ディレクトリの変更）
- /model：出力品質制御（使用モデルの変更）
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.