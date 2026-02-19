NTTアドバンステクノロジは、VPN装置に特化して多層的な診断を実施する「VPNセキュリティ診断サービス」の提供を開始した。
この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。
NTTアドバンステクノロジ（以下、NTT-AT）は2026年1月14日、VPN（Virtual Private Network）装置に特化したセキュリティ診断サービス「VPNセキュリティ診断サービス」の提供を1月15日から開始した。
同サービスは、外部・内部診断、セキュリティヒアリング、ダークWebの漏えいID調査、侵害後シナリオ再現を一括で提供する多層診断が特徴だという。
テレワークの普及により、多くの企業でVPN装置がネットワークの重要な入り口となっている一方、VPN装置の脆弱（ぜいじゃく）性や設定ミスを突いた攻撃が急増している。警察庁が公開したアンケート調査「令和7年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」（参考）によると、ランサムウェア（身代金要求型マルウェア）被害の6割以上がVPN装置経由で発生しているという。また、VPN装置経由などによるランサムウェア被害額も前年の1.5倍に増加している。
「攻撃者は漏えいしたIDやパスワードを使用して企業をスキャンしており、大企業だけでなく中小企業も標的になっている」（NTT-AT）
同サービスは以下の4つの手法を組み合わせ、VPN装置の侵害リスクを評価する。
NTT-ATはサービスの4つの特徴を次のように説明している。
VPNセキュリティ診断サービスの提供価格は以下の通り。
NTT-ATは今後、クラウドVPNやSecure Access Service Edge（SASE）などサービスの対象となるVPN種別を順次拡大するとともに、セキュリティ診断後の対策提案までをワンストップで提供する方針だ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.