一般社団法人ソフトウェア協会、大阪急性期・総合医療センター、日本マイクロソフトの3者は、「医療機関における情報セキュリティ強化とDX推進に係る連携・協力に関する協定」に基づいて策定した「Cyber A2/AD ランサムウェア防御チェックシート」を公表した。

同チェックシートは2025年12月26日にソフトウェア協会が大阪急性期・総合医療センターで開催した「医療情報サイバーセキュリティシンポジウム」で公表された。ランサムウェア（身代金要求型マルウェア）攻撃における侵入や水平展開（ラテラルムーブメント）といった攻撃ベクトルの分析に基づき、「攻撃を失敗させるための設定」を取りまとめている。

同協定は大阪急性期・総合医療センターというランサムウェア事案があった病院と締結されたものであり、その目的は医療機関における情報セキュリティ強化だが、今回公表されたチェックシートは医療機関に限らず、一般の中小・中堅企業や大企業でも十分に適用可能だという。

ランサムウェア攻撃の8割がVPN・リモートデスクトップ経由

ランサムウェアによるサイバー攻撃は増加の一途をたどっており、中小企業から大手企業、医療機関、政府機関に至るまで、バックアップの破壊やシステムの暗号化などの被害が発生している。

警察庁 サイバー警察局が2025年9月に発表した「令和7年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、こうした被害に至る感染経路の約8割がVPN機器やリモートデスクトップを経由したものとされている。その原因としては、VPN機器の脆弱（ぜいじゃく）性の放置や、VPN機器およびリモートデスクトップに設定された推測可能なIDやパスワードの使用が挙げられている。

ソフトウェア協会の調査では、組織内での大規模な暗号化やバックアップの破壊に至る原因として、以下の3点が分析されているという。

コンピュータのシステム管理者パスワードの共通化（使い回し）

VPN装置、コンピュータの脆弱性の放置

一般ユーザーへの管理者権限の付与

レベル別チェックシートの概要、今後の展開