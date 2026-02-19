Netskopeは2026年1月20日（米国時間）、世界各国のIT部門管理職を対象にIT戦略とビジネス戦略の整合性について調査した結果を発表した。調査の結果、AI（人工知能）に対応したITインフラの刷新には新たな運用課題が伴い、課題解決にはより密接な経営層とIT部門の連携が不可欠だと判明したという。

IT部門責任者の80％は、組織のITインフラが中核的なビジネス目標の達成に不可欠だと考えており、また80％が過去12カ月間で経営層からの期待が高まったと回答しており、83％が自身へのプレッシャーが強まっていると感じているという。

経営層からの期待が高まる一方で、IT部門責任者の約63％は「IT戦略に関する議論に参加できていない」と感じているという調査結果が得られた。20％はCEOやCIO（最高情報責任者）が掲げる目標を明確に理解しておらず、37％は自身の役割と機能を「リアクティブ（事後対応型）」なものと捉えている実態も明らかになった。

相互の障壁については、IT部門責任者の61％が「ITインフラの透明性が低く理解しにくいことに対して、自社のCEOが不満を感じている」と回答した。

KPI（重要業績評価指標）の優先順位についても、認識のズレが見られる。IT部門責任者は、経営層が最も関心を持っているのは「セキュリティ」「可視性」「コスト」であり、「レジリエンス」「パフォーマンス」についての議論は少ないと考えている。過半数の回答者が、現在のシステムでは経営層の期待には応えられないとしており、具体的には「セキュリティ」（59％）、「レジリエンス」（58％）、「パフォーマンス」（55％）に対する期待は非現実的だとの認識を示した。

IT部門責任者の60％は、自社のITインフラやオペレーションへの投資について「問題が発生するまで動かない」という消極的かつ保守的なアプローチだと回答している。

AIの期待と現場の優先順位の乖離

現在、企業の経営層の間ではAIに関する議論が活発化しているが、その一方で同調査において「IT部門の優先課題」の上位を占めたのは「リモートアクセス技術のセキュリティとパフォーマンスの向上」（43％）、「ネットワーク運用とパフォーマンスの可視性の向上」（35％）といった従来の課題であり、「組織のAI導入支援」（34％）を上回る結果になった。

NetskopeでCDIO（最高デジタルおよび情報責任者）を務めるMike Anderson氏は、「AIがレガシーシステムでは対応できないスピードで企業インフラに対する要求を高めている」と指摘する。「組織内のコミュニケーションギャップが負担を深刻化させている」とし、IT投資の効果をビジネス視点で説明する必要性を強調した。

関係構築に向けた5つのポイント

Netskopeは、IT部門の責任者が経営層と強固な関係を築くためのポイントとして、以下の5つを提示している。