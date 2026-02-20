VS Code使いは要注意　GitHub経由で送られる「悪意あるリポジトリ」を見分けるポイントJamf Threat Labsが分析結果を公開

Jamf Threat Labsは、北朝鮮に関連するとされる脅威アクターが悪意あるGitリポジトリを送付する手法を分析した結果を公開した。偽の採用プロセスを装って開発者を標的にしているという。

　サイバーセキュリティの専門家集団Jamf Threat Labsは2026年1月20日（米国時間）、北朝鮮に関連するとされる脅威アクターによる「Contagious Interview」キャンペーンの分析結果を公開した。この攻撃キャンペーンは、「Microsoft Visual Studio Code」（以下、VS Code）のタスク設定ファイルを悪用してソフトウェア開発者を標的にする攻撃を継続している。

（提供：Jamf Threat Labs

攻撃の概要：リポジトリを「信頼」すると実行される

　攻撃者は偽の採用面接やコードレビューの依頼を装い、「GitHub」「GitLab」などでホストされた悪意あるGitリポジトリを開発者に送付する。開発者がこれらのリポジトリをVS Codeで開き「ワークスペースの信頼」を許可すると、「.vscode/tasks.json」に埋め込まれた悪意あるコマンドが自動的に実行される。

VS Codeでリポジトリを開いた際に表示される「信頼の確認」画面（提供：Jamf Threat Labs

　ビジネス向けソーシャルネットワークサービス「LinkedIn」を通じて、「採用課題」としてリポジトリが配布されるケースや、セキュリティ研究者や企業開発者に対してパートナーシップの提案を装ってコードレビューを依頼するケースが確認されている。攻撃者は侵害された、または偽造されたプロフィールを使用し、確立された組織のリクルーターや開発者を装っているという。

技術的特徴：VS Codeの正規機能を悪用

　今回確認されたケースでは、tasks.json内に「runOn:folderOpen」プロパティを持つタスクが設定されていた。これにより、ユーザーがフォルダを開いた瞬間に指定されたコマンドが自動実行される。

悪意あるコマンドが埋め込まれたtasks.jsonの記述。OSごとに異なるペイロード取得コマンドが設定されている（提供：Jamf Threat Labs
攻撃キャンペーンにおけるマルウェア感染と実行のフロー図（提供：Jamf Threat Labs

　実行されるコマンドは、主に「macOS」「Linux」環境を標的としており、「curl」を使用して外部サーバ（ホスティングラットフォーム「Vercel」上でホストされたJavaScript）からペイロードをダウンロードし、「Node.js」を介して直接実行する。

　このペイロードは下記機能を持つ.。

  • リモートコード実行：任意のコードを動的に実行し、Node.jsモジュールにアクセスする
  • システム偵察：ホスト名やMACアドレス、OS情報、公開IPアドレス（「ipify.org」から取得）などを収集
  • C2（Command＆Control）通信：初期通信でシステム情報を送信後、定期的にビーコン通信を行い、攻撃者からの指示を待機

　確認された侵害指標（IoC）は次の通り。

  • C2 IPアドレス：87.236.177.9:3000
  • DNS：srv37746.hosted-by-eurohoster.org
  • JavaScript SHA256：932a67816b10a34d05a2621836cdf7fbf0628bbfdf66ae605c5f23455de1e0bc

推奨される対策：チェックリスト

　Jamf Threat Labsは、開発者に対して以下の注意を呼び掛けている。

  • サードパーティーのリポジトリ、特に直接共有されたものや不明なソースからのものには慎重に対応する
  • VS Codeでリポジトリを「信頼」する前に、「.vscode」ディレクトリや 「tasks.json」の内容を確認する
  • 「npm install」の実行は、プロジェクトが検証済みの場合のみ行う。「package.json」やインストールスクリプト、タスク設定ファイルに注意を払い、検証済みのプロジェクトでのみ実行する。これにより、悪意あるコードが意図せず実行されるのを防ぐことができる

