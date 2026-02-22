この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

「ChatGPT」をはじめとする生成AI（人工知能）は、質問への回答だけでなく、文章作成や要約、コード生成など、さまざまな業務を支援するツールとして急速に普及しています。

生成AIの選択肢もGoogleの「Gemini」やAnthropicの「Claude」といった高性能なクラウド型モデルに加え、Hugging Faceなどプラットフォームで公開されているオープンウェイトのモデルまで拡大しています。

さらに生成AIは独立したツールとしてでなく、私たちが普段利用しているWebブラウザやSaaS（Software as a Service）、業務ワークフローの中に機能として組み込まれ始めています。

加えて、人の指示を待たずに自律的にタスクを完遂する「AIエージェント」の実用化も始まっており、誰が、どのAIを、どのような権限で使っているのか、IT部門が利用実態を把握するのは困難です。

このように、AIが業務の裏側で動く見えないツールとなればなるほど、従業員のリスク意識は希薄になりがちです。結果として、どのような情報を入力し、何を学習させてよいのかを十分に意識しないまま利用してしまい、それが大きなセキュリティリスクとなり得るのです。

生成AIに共有してはいけない情報とは