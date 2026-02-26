この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Microsoftは2026年1月28日（米国時間）、オープンソースプロジェクトである軽量VMM（仮想マシンモニター）「Hyperlight」とマイクロカーネル「Nanvix」を組み合わせ、クラウドにおけるサーバレスインフラの「トリレンマ」を解消するための取り組みについて公式ブログで解説した。

クラウドアーキテクトは長年、サーバレスインフラの構築において、根本的なトレードオフに直面してきた。それは「高速なコールドスタート」「安全な隔離」「ランタイムの互換性」という3つの要素のうち、同時に満たせるのは2つだけであり、全てを満たすことはできないという課題だ。

高速なコールドスタート

コンテナやWebAssemblyサンドボックスは、セキュリティ隔離よりも起動速度を優先している。ただし、ハードウェアレベルの境界ではなく、ソフトウェアによる論理的な保護境界に依存する。ソフトウェアによる保護境界は、カーネルやランタイムに脆弱（ぜいじゃく）性があると、隔離領域を突破されるリスクがある。これに対し、ハードウェア境界は不変（イミュータブル）であり、プロセッサレベルで厳格にセキュリティが確保される。

安全な隔離

従来の仮想マシン（VM）はハイパーバイザーによる隔離を提供する。ただし、OS全体の起動が必要なため、コールドスタートには数百ミリ秒を要する。

ランタイムの互換性

既存のアプリケーションを実行するには、通常、システムコールやファイルシステム、標準ライブラリを利用できる完全なPOSIX（Portable Operating System Interface for UNIX）環境が必要だ。だが、軽量のベアメタルマイクロVMは、POSIX環境を提供しない。

トリレンマを解消するHyperlightとNanvix

CNCF（Cloud Native Computing Foundation）のプロジェクトとして開発されているHyperlightは、OSを完全に排除することで、ハードウェア隔離と極めて高速なコールドスタートを実現し、より高速で安全かつ軽量のワークロード実行環境をクラウドネイティブエコシステムに提供する。だが、Hyperlightのゲスト環境ではシステムコールを利用できないため、アプリケーションは、そのベアメタル環境専用に記述する必要がある。つまり、Hyperlightはランタイムの互換性に課題があった。 この課題を解消するためのアプローチが、HyperlightとNanvixの統合だ。Microsoft Researchが開発したRustベースのマイクロカーネルであるNanvixは、Hyperlightと連携して動作するように設計されており、以下の特徴を持つ。 マイクロカーネル設計：サーバレス関数に必要な最小限のカーネルサービスのみを実装。それ以外はユーザー空間で実行されるか、ホストが処理する

POSIX互換性：150以上のPOSIXシステムコールを提供し、Python、JavaScript、WASI、C/C++、Rustなどのアプリケーションをコード変更なしでサポートする

クラウド最適化サービス：長期間稼働するプロセスではなく、一時的なサーバレスワークロードに特化してOSサービスが調整されている

メモリ安全性：Rust言語で記述されている HyperlightとNanvixの統合により、ハイパーバイザーレベルの隔離を維持し、数十ミリ秒でのコールドスタートを実現しながら、HyperlightマイクロVM内でファイルシステム、システムコール、言語ランタイムを用いて既存のアプリケーションを実行できるようになるという。 HyperlightとNanvixによる分割OS設計 HyperlightとNanvixは、役割を分担してトリレンマに対処する。Hyperlightは信頼されたホストの代理として、ゲストVMができることを全て制御し、ハードウェアによる隔離を提供する。Nanvixの最適化されたマイクロカーネルは、Hyperlightゲスト内で動作し、アプリケーションが期待するPOSIXシステムコールとファイルシステムインタフェースを提供する。 HyperlightとNanvixの統合における核心は、「分割OS設計」（split OS design）にある。これは、VM内でモノリシックなOSを実行するのではなく、コンポーネントを以下の2つのグループに分け、それぞれに役割（責任）を分割する。 エフェメラル（一時的）コンポーネント（Hyperlight VM内で実行される） ハードウェアによる隔離を必要とするアプリケーションコード、ランタイム、POSIX互換レイヤー、Nanvixカーネル。信頼できないコードやテナント固有のコードを実行するものは、全てHyperlight VM内で動作する。 パーシステント（永続的）コンポーネント（ホスト上） ホストシステムで管理されるI/O（Input/Output）、ネットワーク、共有状態。Hyperlightがゲストとこれらのサービスの間のやりとりを仲介する。 分割OS設計のアーキテクチャ（提供：Microsoft） この分割アーキテクチャにより、アプリケーションからは一般的なPOSIX環境が見える一方で、I/O操作はホストが処理し、高密度、高速コールドスタート、呼び出し間での必要に応じた状態共有が実現される。 システムコールの介在：システムコール境界におけるセキュリティ HyperlightとNanvixの統合による強力な機能の一つとして、システムコール介入がある。ゲストアプリケーションがシステムコール（ファイルを開くopenatのような）を発行すると、そのリクエストはNanvixを経由し、Hyperlightのメカニズムを介してVMの境界を越え、ホストに送られる。ホストはこの境界で以下のように制御できる。 許可：システムコールの実行を許可する

傍受：システムコールの引数や戻り値を変換する

ブロック：セキュリティポリシーに基づき、特定のシステムコールを拒否する これにより、ゲストアプリケーションに変更を加えることなく、例えば、「ファイルの読み取りは許可するが、ネットワークアクセスはブロックする」といった詳細な制御がシステムコールレベルで可能になる。 HyperlightとNanvixの統合は、脅威モデルに応じて以下の3つのデプロイ（展開）アーキテクチャをサポートしている。 シングルプロセスアーキテクチャ VMMとI/Oサブシステムを単一のホストプロセスで実行する。高速かつシンプルであり、信頼できない小規模なワークロードをハードウェアで隔離して実行するのに適している。 ホストOSで動作するI/OスレッドとVMMスレッド（単一ホストプロセスを形成）が、Hyperlight VM（アプリケーションとNanvixカーネルを含む）と共に、ハイパーバイザーレイヤー上で動作する（提供：Microsoft） マルチプロセスアーキテクチャ VMMとI/O処理を別々のプロセスに分離する。脆弱性の悪用によって攻撃者がVMの境界を越えても、I/Oリソースへの直接アクセスを防ぎ、被害範囲を限定する。同一テナントの複数同時インスタンス間でシステムI/Oプロセスを共有することもできる。 ホストOS上で動作するシステムI/OプロセスとHyperlight VMMプロセスおよびHyperlight VM（アプリケーションとNanvixカーネルを含む）が、全てハイパーバイザーレイヤー上で動作する（提供：Microsoft） ディスアグリゲーテッド（分離型）アーキテクチャ ホストハイパーバイザー上で2つの独立したVMを実行する（「Hyper-V」または「KVM」〈Kernel-based Virtual Machine〉を使用）。システムVMは全てのI/Oシステムコールを処理し、複数のHyperlight VMの共有バックエンドとして機能する。Hyperlight VMはI/Oリクエストをハイパーバイザー境界を越えてシステムVMに転送し、複数のハイパーバイザー境界による多層防御を実現する。 システムVMMプロセスとHyperlight VMMプロセスがホストOS上で動作し、2つの独立したVMがハイパーバイザーレイヤー上で動作。左がI/O操作を処理するシステムVM、右がHyperlight VM（アプリケーションとNanvixカーネルを含む）（提供：Microsoft） パフォーマンス：実アプリケーションでの高速コールドスタート 実アプリケーションを使って、HyperlightとNanvixの組み合わせを他の隔離技術と比較する初期ベンチマークテストを実施したところ、有望な結果が得られたという。 Nanvixカーネルの起動、言語ランタイムのロード、アプリケーションコードの実行を含めて、数十ミリ秒でのコールドスタートを実現

同じデプロイモデルで従来のVMソリューションよりも大幅に高速

メモリ効率が高く、1GiB当たり数百インスタンスを実行可能

セキュリティを犠牲にすることなく、リクエストごとにVM隔離を適用できるほど高速 言語サポート HyperlightとNanvixの統合によってPOSIX互換レイヤーが提供される。これにより、あらゆる言語のアプリケーションを実行できる。 C/C++：Nanvixツールチェーンに対して直接コンパイルして実行

JavaScript：QuickJSなどの組み込みJavaScriptエンジンを用いて実行

Python：組み込みPythonインタープリタを用いて実行

Rust：Hyperlightゲストライブラリがネイティブサポート ユースケース：AI生成コードの安全な実行 AI（人工知能）コーディングの普及が進む中、インフラを危険にさらすことなく、AI生成コードを実行できる安全な環境が必要となっている。AIが生成したコードは信頼できないコードとして扱うべきだが、HyperlightとNanvixを利用することで、以下が可能になる。 隔離されたマイクロVMを数十ミリ秒で起動 強力な言語サポートの下でAI生成コードを実行 システムコール介入により、セキュリティポリシーを強制 実行後にVMを破棄し、永続的状態を残さない AI生成コードに、言語ランタイムを標的とした攻撃コードが含まれていても、攻撃者は、ハードウェアによる隔離の壁に阻まれることになるとしている。