Microsoftは2026年1月22日（米国時間）、「Windows App Development Command Line Interface」（winapp）のパブリックプレビュー版を発表した。winappは、幅広いフレームワークやツールチェーンにおけるWindowsアプリの開発ライフサイクルを簡素化することを目的としている。

winappは、特にクロスプラットフォームフレームワークを利用する開発者や、「Visual Studio」「MSBuild」以外の環境で作業する開発者向けに設計された。オープンソースフレームワーク「Electron」を使用するWeb開発者、「CMake」を利用するC++開発者の他、「.NET」「Rust」「Dart」などでWindowsアプリを構築する開発者は、このコマンドラインインタフェース（CLI）を用いることで、環境設定から配布用のパッケージングに至るまでの面倒な工程を効率化できるという。

Microsoftは、具体的なコマンド例を交えながら、以下のようにwinappの利点を紹介している。

初期セットアップの自動化

「init」コマンドを実行することで、ワークスペース全体のブートストラップが可能になる。必要なソフトウェア開発キット（SDK）パッケージのダウンロード、プロジェクションの生成、開発に向けたプロジェクト構成を自動化する。従来は手動で複数ステップを要していたマニフェストやアセットの作成、証明書の生成、依存関係の管理が、単一のコマンドで完結する。プロジェクトのルートディレクトリで「winapp init」を実行するだけで開始できる。 winappの「init」コマンドによる初期セットアップの様子（提供：Microsoft） 環境の復元とCI/CD対応 複数のマシンや開発者間で共有されるプロジェクトでは、「winapp restore」コマンドを使用することで、定義された環境構成を正確に再現する。継続的インテグレーション／継続的デリバリー（CI/CD）環境の場合、「GitHub Actions」「Azure DevOps」でCLIを自動でインストールする。 デバッグ用パッケージIDの付与 Windows AI APIsやセキュリティ、通知、MCP（Model Context Protocol）ホストなど、最新のWindows APIの多くはアプリにパッケージID（Package Identity）が必要になる。従来、単一の機能をテストするだけでも、アプリを完全にパッケージ化してインストールする必要があり、開発を停滞させる要因になっていた。 winappを使用すると、「winapp create-debug-identity my- app.exe」コマンド1つで実行ファイルにパッケージIDを追加できる。これにより、パッケージIDを必要とするコードのテストやデバッグにおいて、完全なパッケージ化をせずに最新APIのテストやデバッグが可能になる。 winappでパッケージ化されていない実行ファイルをデバッグする画面例（提供：Microsoft） マニフェストと証明書の管理 有効な「appxmanifest.xml」の作成や信頼された開発用証明書の設定は、Windows開発における障壁の一つだ。winappではinitコマンドで、これらを自動化する他、マニフェストや開発用証明書を直接作成・管理するコマンドも提供する。例えば、自己署名に使える開発用証明書は「winapp cert generate」で生成可能だ。 appxmanifest.xmlで参照されている全ての画像アセットを、正しいアスペクト比で提供された画像から更新するには、次のようなコマンドを使う。 winapp manifest update - assets C:\images\my-logo.png コマンド1つで画像から各解像度のアセットを自動生成する様子（提供：Microsoft） MSIX形式への対応 アプリをリリースする準備が整った際の「MSIX形式」へのパッケージ化もコマンド1つで実行可能だ。CLIがパッケージ化と署名のプロセスを処理し、ビルド出力からストア対応、サイドローディング対応のパッケージを生成する。 winapp pack ./my-app-files --cert ./devcert. pfx コマンド1つでMSIX形式にパッケージ化する様子（提供：Microsoft） Electron開発者向けの最適化 Electron開発者向けには、winappがnpmパッケージとして提供されている。Windows App SDKやWindows SDKにアクセスできるよう事前構成された、C++またはC#のネイティブアドオンのスキャフォールディング（アプリの定型的なコードの骨組みを自動生成する機能）が可能だ。 デバッグも簡素化されており、「winapp node add-electron-debug-identity」コマンドを使用することで、実行中のElectronプロセスにパッケージIDを直接注入できる。