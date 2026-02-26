Googleは2026年1月28日（米国時間）、コマンドライン操作ができるAI（人工知能）支援コーディングツール「Gemini CLI」において、エージェントループ（処理サイクル）を制御およびカスタマイズできる新機能「Gemini CLI hooks」（以下、フック）を導入したと発表した。

エージェント時代における効率性は、単にコードを速く書くことだけでなく、特定の環境に適応したカスタムツールを構築することにある。フックは、プロジェクト固有のコンテキストの注入や、厳格なセキュリティポリシーの適用、テストワークフローの自動化など、汎用（はんよう）的なエージェントでは対応し切れないニーズに対し、ソースコードを直接修正することなく挙動を調整可能にする。

フックとは、Gemini CLIがライフサイクル内の特定の定義済みのポイントで実行するスクリプト（簡易プログラム）またはプログラムを指す。AIアシスタント向けの「ミドルウェア」として機能し、エージェントループ内で同期的にカスタムロジックを実行できるという。

フックを設定すると、特定のイベントが発生した際に、Gemini CLIがあらかじめ定義した処理を実行し、その完了を待ってから次の処理に進む。これにより、カスタムロジックを確実に反映させることができる。フックを利用することで、以下のような機能を実装できる。

コンテキストの追加 モデルがリクエストを処理する前に、直近の「Git」コミットやプロジェクト管理ソフトウェア「Jira」のチケット、ローカルドキュメントなどの関連情報を挿入する

アクションの検証と制御 実行前に危険な可能性のある操作をチェックし、ブロックする。特定の要件が満たされるまで反復を継続させ、モデルのパフォーマンスを向上させる

ポリシーの強制 組織全体のセキュリティ要件やコンプライアンス要件を自動的に実装する

ログ記録と最適化 ツールの使用状況を追跡し、ツールの選択を動的に調整することで、モデルの精度向上とトークンコストの削減を図る

通知の受信 Gemini CLIがアイドル状態のとき、入力待ちのとき、またはツールの確認が必要なときに更新を受け取る



機密情報の自動チェックにも活用可能

フック活用の具体例として、セキュリティのセーフティーネット構築が挙げられる。「BeforeTool」というフックを使用することで、AIがAPI（アプリケーションプログラミングインタフェース）キーやパスワードなどの機密データを誤ってコードベースに書き込むのを防ぐことが可能だ。

例えば、ファイル書き込みや置換が行われる前に動作するフックを構成できる。Geminiがファイルを書き込みまたは編集しようとする際、フックがまず内容を検証する。機密情報が検出された場合は操作をブロックし、エージェントに対して拒否された理由を明確に伝えることで、エージェントによる自己修正を促す仕組みだ。

フック使用時のベストプラクティス

ワークフローを停滞させずにフックを活用するために、Googleは幾つかのガイドラインを提供している。主な推奨事項は以下の通り。

フックの高速化 フックは同期的に実行されるため、スクリプトの遅延がGemini CLIのレスポンス遅延に直結する。負荷の高いタスクには並列処理やキャッシュを利用する必要がある

特定のマッチャー（matcher）の使用 全てのツールに対してフックを実行するのではなく、「matcher」プロパティ（例：「"matcher": "write_file|replace"」）を使用して実行対象を関連イベントに限定する

セキュリティの優先 フックはユーザー権限で実行されるため、プロジェクトレベルで設定されたフックを有効化する際には必ずソースコードの内容を確認する

管理ツールの活用 「/hooks」コマンドを使用して、現在登録されている全てのフックとそのステータスを表示できる



拡張機能におけるフックのサポート

フックの機能はローカル環境の設定にとどまらない。Gemini CLIの拡張機能でもフルサポートされる。開発者は拡張機能のパッケージにフックを同梱（どうこん）できるため、ユーザーはコマンド1つで手動設定なしにフックを導入できる。

これにより、拡張機能の可能性が広がっている。例えば「Ralph」拡張機能では、「AfterAgent」というフックを利用してエージェントの完了信号をインターセプトし、処理を強制的にループさせることができる。これにより、長時間セッションで発生しやすい「コンテキストの腐敗」（Context Rot）を防ぎながら、困難なタスクに対して自律的に作業を継続させることが可能になるという。