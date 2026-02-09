この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Google Cloudは2026年1月8日（米国時間）、コマンドラインのAI（人工知能）支援開発ツール「Gemini CLI」の新しいテレメトリー機能と、事前構成済みの監視ダッシュボードの提供を開始した。

今回のアップデートにより、事前構成済みのダッシュボードを通じて、Gemini CLIの採用状況や対話パターン、パフォーマンスを容易に把握できるようになる。オープンソースの「OpenTelemetry」を活用して生ログを使用し、ニーズに合わせたデータ視覚化のカスタマイズも可能になるという。

クエリを記述することなく、Gemini CLIの利用状況やパフォーマンス指標を即座に確認できるダッシュボードが利用可能になった。主な表示項目は以下の通り。

月間／日間アクティブユーザー（MAU/DAU）

インストール数

追加および削除されたコード行数

トークン消費量

APIおよびツール呼び出し

このダッシュボードを利用するには、Gemini CLIプロジェクトでOpenTelemetryを構成し、データをGoogle Cloudにエクスポートする。ダッシュボードテンプレートは「Google Cloud Monitoring」内で「Gemini CLI Monitoring」として提供されている。

Google Cloudにデータをエクスポートする3ステップ

Google Cloudにデータをエクスポートするための手順は以下の通り。

1：Google CloudプロジェクトIDの設定

最初に、利用するGoogle CloudのプロジェクトIDを設定する。

2：Google Cloudでの認証

適切なIAM（Identity and Access Management）ロールとAPIが有効になっていることを確認し、Google Cloudで認証する。

3：Google Cloud Platform（GCP）への直接エクスポート機能の導入

「Direct GCP Exporters」の追加により、中間的なOTLP（OpenTelemetry Protocol）コレクタの構成をバイパスしてセットアップを簡素化できる。「.gemini/settings.json」を更新することで利用可能になる。

これらの基盤ツールの提供により、インフラのセットアップに費やす時間を削減し、アプリケーションの構築とイテレーションに集中できる環境を整えられるという。

生データを用いた詳細な利用状況分析

Gemini CLIのテレメトリーが有効なプロジェクトでは、Google Cloudコンソールの「Logs」および「Metrics」からデータを追跡できる。OpenTelemetry経由で提供される生情報を組み合わせることで、次のような複雑な問いへの回答が可能になる。

チーム全体でツールがどの程度活用されているか？（「user.email」のユニーク値をカウントする）

ツールの信頼性はどの程度か？（特定の「status_code」を確認する）

現在の使用量はどの程度か？（「api_method」が存在するエントリを確認する）

誰がパワーユーザーか？（「user.email」ごとの「input_tokens」および「output_tokens」を確認する）

予算がどの領域に費やされているか？（コマンドタイプ別のトークン数を確認する）

トークン使用量による上位10ユーザーは誰か？

OpenTelemetry採用によるメリット

メトリクスとログの収集を効率化するために、Gemini CLIはベンダー中立の業界標準フレームワーク、OpenTelemetryを採用している。同フレームワークの採用により、以下のメリットを享受できるという。