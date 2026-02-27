JAXAの地球観測データAPIがMCP対応　生成AIツール上でデータの表示・分析が可能にPython版に続き、JavaScript向けAPIでも

JAXAは、地球観測データを利用するためのPythonパッケージ「JAXA Earth API for Python」のv.0.1.5を公開した。MCPをサポートし、生成AIツールで地球観測データを表示、分析できるという。

　宇宙航空研究開発機構（JAXA）は2026年1月30日、同機構が保有する多様な地球観測データを活用するためのPythonパッケージ「JAXA Earth API for Python」の「v0.1.5」を公開した。

　同パッケージは、衛星やデータ、センサーごとの仕様や解像度などを意識することなく、統一的な方法でデータの取得や処理ができるよう設計されている。v0.1.5では、MCP（Model Context Protocol）に対応したサンプルコードが追加され、生成AI（人工知能）との対話を通じてJAXAの地球観測データを表示、分析できるという。

「Claude Desktop」で地理空間データを表示させた例（提供：JAXA） 「Claude Desktop」で地理空間データを表示させた例（提供：JAXA）

JAXA Earth API for Pythonの特徴

　JAXA Earth API for Pythonは、JAXAが提供する膨大な地球観測データをITエンジニアや研究者が効率的に利用できるように開発された。主な特徴は以下の通り。

  • 各衛星データの仕様やセンサーの違いを吸収し、統一的な手法でデータ取得が可能
  • Python環境での容易なインストールと操作に対応
  • オープンソースの地理情報システム「QGIS」での利用をサポート
  • Python開発環境「Google Colab」でのデータ取得に対応

　同APIを使用することで、以下のような多様なデータ処理や解析を実行できるという。

  • 画像の取得と表示
  • コレクションIDや観測波長（バンド）の検索
  • 関心領域（ROI）の画像の取得と表示
  • マスク処理された画像の取得
  • 差分画像の生成と表示
  • 合成画像の作成
  • 時系列データの計算と表示

生成AIとの連携に対応

　v0.1.5の特徴は、MCPを通じて「Claude Desktop」などの生成AIツールとの連携に対応した点だ。

　Claude Desktopで利用するには、作業フォルダでPython仮想環境（venv）を構築してJAXAが公開しているAPIパッケージをインストールし、MCPサーバスクリプト（mcp_server.py）を任意のパスに配置する。

　続いて、Claude Desktopの設定画面からconfigファイルを開き、コマンドに仮想環境のPython実行ファイルのパスを、引数にMCPサーバスクリプトのパスをそれぞれ記述する。

{
    "mcpServers": {
        "jaxa_api_tools": {
            "command": "C:\\YOUR-VENV-FOLDER-PATH\\venv\\Scripts\\python",
            "args": ["C:\\YOUR-VENV-FOLDER-PATH\\mcp_server.py"]
        }
    }
}
Configファイルの記述例

　設定保存後、Claude Desktopを完全に終了し、再起動することで以下の4つのツールをAIが呼び出し可能になる。

  • search_collections_id：JAXA Earth APIの詳細なコレクション情報を返す
  • show_images：ユーザーの入力に基づき、衛星画像を表示する
  • calc_spatial_stats：ユーザーの入力に基づき、衛星データの空間統計値を計算する
  • show_spatial_stats：衛星データの空間統計結果の画像を表示する

　これにより、ユーザーは生成AIとの対話を通じて、JAXAの地球観測データベースから直感的に情報を検索できるという。

JavaScript向けパッケージもv2.0.0でMCPに対応

　JAXAは2026年2月18日、JavaScript向けパッケージ「JAXA Earth API for JavaScript」の最新版「Version 2.0.0」を公開した。

　ブラウザ上での動作に加え、新たに「Node.js」「Deno」「Bun」環境での実行をサポートした他、TypeScriptでの開発にも対応。Python版と同様にMCPもサポートしたという。

　JAXAは公式ドキュメントページで利用方法やサンプルコードを公開している。

JAXA Earth API for JavaScriptのMCPを活用したデモ（提供：JAXA） JAXA Earth API for JavaScriptのMCPを活用したデモ（提供：JAXA）

