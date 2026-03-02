Microsoftのセキュリティ研究チームMicrosoft Defender Security Research Teamは2026年1月21日（米国時間）、複数の組織が標的となっていた「AiTM」（Adversary-in-the-Middle、中間者攻撃）フィッシングおよびビジネスメール詐欺（BEC）の攻撃キャンペーンに関する分析結果をブログで公開した。

攻撃者は社内情報共有サービス「Microsoft SharePoint」（以下、SharePoint）の正規ファイル共有を装って侵入し、侵害したアカウントから600件以上のメールを送信して被害を組織内外へ拡散させていた。

Microsoftによると、この攻撃キャンペーンは単発のフィッシングではなく、侵害・拡散・永続化を組み合わせた7段階の攻撃チェーンとして構成されていた。エネルギー業界の複数の組織がこの攻撃キャンペーンの標的とされていた。

1．初期アクセス

攻撃の起点は、信頼された組織のメールアドレスから送信されたフィッシングメールだった。送信元の組織は作戦開始前に侵害されていた可能性が高い。メールにはユーザー認証を必要とするSharePointのURLが含まれ、件名は正規のSharePointドキュメント共有ワークフローと一致するよう偽装されていた。

2．悪意あるURLのクリック

SharePointや「Microsoft OneDrive」などのクラウドコラボレーションプラットフォームは企業環境で広く普及しており、正規のファイルホスティング機能と認証フローを備えている。攻撃者はこの正規性を悪用し、従来のメールベースの検知を回避した。

3．AiTM攻撃

URLにアクセスしたユーザーは認証情報の入力画面にリダイレクトされ、AiTM攻撃によってサインインセッションが侵害された。

4．受信トレイルールの悪用

攻撃者は別のIPアドレスからサインインし、全ての受信メールを既読・削除する受信トレイルールを作成した。これにより被害ユーザーは攻撃に気付けなくなる。

5．大規模フィッシングキャンペーンの拡散

攻撃者は600件以上のフィッシングメールを送信する大規模キャンペーンを開始。送信先は侵害されたユーザーの連絡先（組織内外）および配布リストで、最近のメールスレッドに基づいて受信者が選定された。

6．BECの展開

攻撃者は被害ユーザーのメールボックスを監視し、大量送信に伴う配信不能メールや不在メールを削除し、アカウントの不正利用を隠蔽（いんぺい）した。フィッシングメールの真正性に疑問を呈した受信者には、正規のメールであると偽る返信を行い、その後、証拠となるメールと返信を削除した。

7．組織内アカウントの連鎖的侵害

組織内でフィッシングURLをクリックした受信者にも別のAiTM攻撃が実行され、侵害が連鎖的に拡大した。

AiTM攻撃の対応策

AiTM攻撃ではサインインセッション自体が侵害されるため、パスワードリセットだけでは有効な対策にならない。パスワードをリセットし、セッションを失効させても、攻撃者はMFA（多要素認証）設定を改ざんし、自身が登録した携帯電話番号へのワンタイムパスワード（OTP）送信など、新たなMFAポリシーを追加して永続的なアクセスを確保できる。

Microsoftは、AiTM攻撃の対応策として以下を推奨している。