OpenAIは2026年2月2日（米国時間、以下同）、macOS向けにコーディングエージェント「Codex」のデスクトップアプリケーション「Codex アプリ」を提供開始し、3月4日にWindows向けアプリも公開した。

Codex アプリは複数のAIエージェントを同時に操作し、長時間のタスクでエージェントと協働するための新しいインタフェースとして設計されているという。併せて、「ChatGPT」の無料版ユーザーおよび「Go」プランのユーザーにも期間限定で提供する。

2025年4月のCodex製品リリース以降、開発者とAIエージェントの協働方法は大きく変化した。モデルは複雑で長時間のタスクをエンドツーエンドで処理できるようになり、開発者は複数のエージェントを横断してオーケストレーションするようになった。

一方、既存のIDE（統合開発環境）やターミナルベースのツールはこの新しい作業方法をサポートするように設計されていない。そこでOpenAIは「エージェントのコマンドセンター」として、Codex アプリを開発したという。

Codex アプリのワークスペース選択画面 プロジェクトごとにエージェントを管理できる（提供：OpenAI）

Codex アプリの特徴は次の通り。

複数エージェントを並列実行

Codex アプリでは、エージェントがプロジェクト別に整理された個別スレッドで実行されるため、コンテキスト（文脈）を失わずにタスク間を切り替えられる。ワークツリーのサポートにより、複数のエージェントが競合なく同じリポジトリで作業できる。各エージェントは、元のコードから切り離された専用の複製環境で作業するため、ローカルの「Git」状態に影響を与えることなく進捗（しんちょく）を確認できる。

AIコーディングエージェント「Codex CLI」およびIDE拡張機能からセッション履歴と設定を引き継ぐため、既存プロジェクトですぐに使用を開始できる。

「スキル」でコーディング以外の業務まで拡張

Codexは、コード生成エージェントから、コードを使って作業を完了するエージェントへと進化している。その中核となる「スキル」機能により、情報収集、課題解決、文書作成など、コード生成を超えたタスクにCodexを拡張できるようになった。

スキルは、指示内容や必要なリソース、実行スクリプトをひとまとめにしたもので、これによってCodexはチームの方針に沿って、ワークフローの実行やタスクの完了が可能となる。

OpenAIはCodexにレーシングゲームの作成を依頼し、画像生成スキルとWebゲーム開発スキルを使用して、1回の初期プロンプトで700万トークン以上を使い、デザイナー、ゲーム開発者、品質保証（QA）テスターの役割を担いながらゲームを構築した事例を紹介している。

提供されるスキルには、以下のようなものが含まれている。

デザイン実装 デザインツール「Figma」からデザイン情報やアセット、スクリーンショットを取得し、本番対応のUI（ユーザーインタフェース）コードへ変換する

プロジェクト管理 プロジェクト管理ツール「Linear」と連携してバグのトリアージやリリース管理、チームの作業負荷を管理できる

クラウドへのデプロイ Cloudflare、Netlify、Render、Vercelといった主要なクラウドサービスベンダーにWebアプリケーションを直接デプロイできる

画像生成 「GPT Image」を用いてWebサイトやUIモック、製品ビジュアル、ゲームアセット向けの画像を生成・編集できる

OpenAI API開発 最新の公式ドキュメントを参照しながら開発を進められる

ドキュメント作成 PDF、スプレッドシート、docxファイルを読み取り、作成・編集でき、体裁の整った成果物を生成できる



「Automations」による自動化

「Automations」機能を使用すれば、Codexをバックグラウンドでスケジュール実行できる。具体的な指示と、必要に応じたスキルを組み合わせて処理を自動化する。完了した作業の結果は確認待ちのリストに保存されるため、ユーザーは後から結果をチェックし、必要に応じて作業再開を指示できる。

OpenAI社内では、日次のイシュートリアージ、CI（継続的インテグレーション）の失敗の検出と要約、日次リリースブリーフの生成、バグチェックに使用しているという。

パーソナリティーの選択

開発者の好みに合わせて、簡潔で実用的なスタイルと、より会話的で共感的なスタイルの2つのパーソナリティーを選択できる。これは「/personality」コマンドで設定可能だ。

サンドボックスによるセキュリティ設計

Codex アプリは、「Codex CLI」と同様にオープンソースで設定可能なシステムレベルのサンドボックスを使用する。デフォルト（既定）では、エージェントは作業中のフォルダまたはブランチ内のファイル編集とキャッシュされたWeb検索に制限され、ネットワークアクセスなど昇格権限が必要なコマンドについてはユーザーに許可を求める仕様となっている。

プロジェクトやチーム向けにルールを設定し、特定のコマンドに対しては自動的に高い権限を与えて実行させることも可能だ。

提供と価格

Codex アプリは、ChatGPTの「Plus」「Pro」「Business」「Enterprise」「Edu」サブスクリプションで利用可能だ。期間限定で無料版およびGoユーザーにもCodexを提供し、既存の有料プランでは利用上限（レート制限）を2倍に引き上げる。

OpenAIは今後、モデル機能の向上、より高速な推論の展開を予定している。またクラウドベースのトリガーによるAutomations機能の強化も進めており、PCを開いていない状態でもバックグラウンドでCodexを継続的に稼働させる計画を明らかにしている。