Googleは2026年2月4日（米国時間）、AI（人工知能）開発ツール「Antigravity」と「Gemini CLI」の違いや使い分けを解説するブログ記事を公開した。

エージェント管理やIDE（統合開発環境）の体験を求めるならAntigravity、CLI（コマンドラインインタフェース）が必要ならGemini CLIを選ぶべきだという。具体的な比較は次の通り。

機能 Antigravity Gemini CLI 想定ユーザー エージェントを使ってアプリケーションを構築し、タスクの実行を任せたいと考えている人 ターミナルで作業することを好む技術者 インストール 簡単なGUIインストール。事前の作業は不要 コマンド「npm install -g @google/gemini-cli」によるインストール（「Node.js」が必要） 複数エージェントのオーケストレーション 「Agent Manager」が、複数のエージェントを実行するためのコントロール用ダッシュボードを提供 「tmux」や複数のターミナルウィンドウを使った多重実行により、複数エージェントを実行可能 仕様駆動開発 明確に定められた設計思想で、充実したウォークスルーを提供 「Conductor」拡張機能を使って設定可能 拡張性 Open VSX（Visual Studio Codeの拡張機能を提供するプラットフォーム）、MCP（Model Context Protocol）、Agent Skillsなどの拡張機能 Gemini CLI、MCP、Agent Skillsなどの拡張機能 インタフェースの利点 アプリケーションを表示できる統合ブラウザにより、視覚的なフィードバックを提供し、エージェントとの作業をよりスムーズに行える

ネイティブデバッグ機能により、スタックトレースの検出と修正が可能 対話型UI（ユーザーインタフェース）を使わずに実行できるヘッドレスモードを備え、出力のパイプ処理、CI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）統合、自動化スクリプトに最適

「gh」や「gcloud」などのローカルツールを直接呼び出せる

両ツールの最も大きな違いは、利用スタイルにある。

Antigravity

Antigravityは、エージェントを使ってアプリケーション構築やタスク実行を行いたい開発者を広く対象としている。GUI（グラフィカルユーザーインタフェース）インストーラーが提供されており、事前の環境構築なしですぐに利用を始められるのが特徴だ。

機能面では、複数のエージェントを一括管理できるミッションコントロールダッシュボード「Agent Manager」を搭載。内蔵ブラウザによる視覚的なフィードバックや、スタックトレース（実行履歴）を自動検出して修正するネイティブデバッグ機能など、IDEならではの強力な支援が受けられる。

Gemini CLI

Gemini CLIはターミナルで作業することを好む技術者向けのツールだ。「Node.js」環境下で、「npm install -g @google/gemini-cli」コマンドでインストールする。複数エージェントの管理は、ターミナル多重化ソフトウェア「tmux」や複数のターミナルウィンドウを用いたマルチプレクシング（多重化）によって行うスタイルを採用している。

開発アプローチの違いと拡張性

開発アプローチにも違いがある。仕様駆動開発では、Antigravityは豊富なウォークスルー（品質を向上させるための解説）を備えた設計主導型のアプローチを採用しており、開発者をガイドする。

それに対してGemini CLIは、コンテキスト駆動開発を実現するための「Conductor」拡張機能による高い設定自由度が確保されている。

拡張性については、両ツール共にMCPやAgent Skillsをサポートしているが、それに加えてAntigravityはOpen VSX拡張機能を、Gemini CLIはカスタマイズのための「Gemini CLI 拡張機能」を備えている。

インタフェースの強み

Antigravityは統合ブラウザでアプリケーションの表示や視覚的フィードバックを確認できる。ネイティブデバッグ機能も統合されており、スタックトレースを検出して修正する。

Gemini CLIは、UIを伴わないヘッドレスモードの実行が可能だ。「GitHub」のCLI「gh」やGoogle Cloud CLI「gcloud」などのローカルツールを直接呼び出せるため、CI/CD統合や自動化スクリプトに適している。

両ツールとも無料枠で試用可能

Antigravityは誰にでも親しみやすい選択肢である一方、Gemini CLIはGitHubでスターを豊富に獲得し開発者コミュニティーで人気を博している。

両ツールとも無料枠が用意されているため、実際に試して好みを確認することをGoogleは推奨している。