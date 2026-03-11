連載目次

毎日何百回と目にしているはずのWindows 11の「タスクバー」。アプリを起動し、ウィンドウを切り替え、時刻や日付を確認する−−ほとんどの人にとって、タスクバーの使い方はそんなものだろう。しかし実際には、タスクバーにはMicrosoftが積極的にはアナウンスしていない便利な操作が数多く隠されている。

本Tech TIPSはその中から、知っているだけで日々のWindows 11の操作が確実に速くなる4つの技を紹介する。いずれもサードパーティー製のソフトウェアは不要で、Windows 11の標準機能だけで完結する。

アプリがフリーズして、タイトルバーの［×］ボタンも反応しない。こんなとき、大半の人はタスクマネージャーを開き、該当するプロセスを探し出して、右クリックメニューの［タスクの終了］を選択して強制終了させているのではないだろうか。

実はWindows 11には、この手間を省いて、タスクバーからアプリを強制終了できるようにする設定がある。

それには、「設定」アプリの［システム］−［詳細設定］を選択して、「詳細設定」画面を開き、「タスクの終了」欄のスイッチを「オン」にする。

これだけで、以降、タスクバー上のアプリアイコンを右クリックすれば、コンテキストメニューに「タスクの終了」が表示される（アプリが未起動だと表示されない）。フリーズしたアプリをここからワンクリックで強制終了できるのだ。

タスクバーのアプリアイコンでタスクを終了する

起動済みのアプリアイコンを右クリックするとメニューに［タスクの終了］が追加されているはずだ。これを選択すると、アプリを強制終了できる。



この設定はタスクバーの右クリックメニューに項目を追加するだけで、システムに副作用はない。裏側ではタスクマネージャーで［タスクの終了］を選択した場合と同じ操作が実行されている。

ただし注意点が1つある。この機能ではエクスプローラー（explorer.exe）のようなシステムプロセスは終了できない。それらの操作は従来通りタスクマネージャーを開いて強制終了する必要がある（Tech TIPS「【Windows 11】Windowsが重いなど、問題アプリを強制終了する方法」参照のこと）。

当然のことだが、この［タスクの終了］は［ウィンドウを閉じる］の代わりではない。［タスクの終了］の場合、未保存のデータは終了時に捨てられてしまう。また、関連する全ウィンドウが閉じられる点も異なる。例えばGoogle Chromeの場合、複数の仮想デスクトップに分散している全ウィンドウ、および全プロファイル、アプリ化した全ウィンドウが閉じられてしまう。特に異常のないアプリやウィンドウを閉じる場合は、従来通り［ウィンドウを閉じる］をクリックすること。

［Shift］＋クリックで同じアプリの新しいウィンドウを開く

「既にエクスプローラーが開いている状態で、もう1つ別のエクスプローラーウィンドウ（インスタンス）を開きたい」「メモ帳やGoogle Chromeの新しいウィンドウを開きたい」といった場合、普通は［スタート］メニューやデスクトップからもう一度アプリを起動しているかもしれない。

実は、タスクバーのアプリアイコンを［Shift］キーを押しながらクリックするだけで、そのアプリの新しいインスタンス（新しいウィンドウ）が起動する。

同じ要領で、［Ctrl］＋［Shift］キーを押しながらタスクバーのアプリアイコンをクリックすると、そのアプリが管理者権限で起動する。コマンドプロンプトやPowerShellを管理者で開きたいとき、右クリックメニューから［管理者として実行］を選ぶ手間が不要になる。

さらに便利なのがキーボードショートカット版だ。［Windows］＋［Shift］＋数字キーで、タスクバーの左から数えた位置のアプリの新しいウィンドウを開くことが可能だ。例えば、エクスプローラーがタスクバーの2番目にピン留めされていれば、［Windows］＋［Shift］＋［2］キーで新しいエクスプローラーが即座に立ち上がる。

［Windows］＋［,（カンマ）］で一瞬だけデスクトップ全体を透視する

「デスクトップに置いたショートカットが見つからない」「ウィジェットの情報をチラ見したい」といった場合、［Windows］＋［D］キーでウィンドウを全て最小化してデスクトップを表示するという方法がある。ただ、全ウィンドウが最小化されてしまうため、戻すのが面倒になる。

そんな場合、［Windows］＋［,（カンマ）］キーを使えば、キーを押している間だけ全てのウィンドウが透明（非表示）になり、デスクトップ全体が見える。手を離した瞬間、元通りになる。作業を一切中断せずにデスクトップの状態を確認できるわけだ。

マウスのホイールボタン一発でウィンドウを新規に開いたり閉じたりする

1つのアプリで複数のウィンドウを開いていると、タスクバーのアイコンにマウスを乗せたときにサムネイルプレビューが並んで表示される。ここで不要なウィンドウを閉じるとき、サムネイルの右上にある小さな［×］ボタンを狙ってクリックしていないだろうか。

実は、ホイールボタン付きのマウスを使っているのであれば、サムネイルをマウスの中ボタンで押す（ホイールクリックする）だけで、そのウィンドウを閉じられる。小さな［×］ボタンを正確に狙う必要がなくなり、複数ウィンドウを次々と片付けるときの速度が劇的に上がる。ちなみに、これはブラウザでタブを中ボタンクリックで閉じるのと同じだ。

また、タスクバーのアプリアイコンをホイールクリックすると、新しいウィンドウでアプリが起動する。ただし、［Ctrl］キーなどを押しながらホイールクリックしても管理者権限では起動できないので注意してほしい。

なお、エクスプローラーでも同じ操作が有効で、フォルダをホイールクリックすると新しいタブで開くし、タブをホイールクリックすると閉じることができる。タスクバーのホイールクリック技とともに覚えておくとよいだろう。