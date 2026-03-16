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「タスクマネージャー」といえば、アプリがフリーズした際に「タスクの終了」を実行するか、PCの動作が重いときに負荷を確認する程度にしか使っていない管理者は意外と多い。しかし実際には、日常的な管理業務を効率化する機能が幾つも隠されている。本Tech TIPSではPCを管理している人こそ知っておいてほしい便利技を5つ紹介する。

タスクマネージャーを起動すると、既定では必ず［プロセス］タブが表示される。しかし実務では、［パフォーマンス］タブを真っ先に確認したい場面も多いはずだ。「毎回クリックするの、地味に面倒だなぁ」と思っている人も多いのではないだろうか。サーバやPCの調子を見るとき、わざわざクリックし直すのは小さなストレスである。

実は、これは設定で変更可能である。タスクマネージャーの左メニュー下部にある［歯車（設定）］アイコンをクリックする。「設定」画面が開くので、「全般」欄にある「既定のスタートページ」のプルダウンリストを開き、任意のタブを選択すればよい。

［パフォーマンス］［スタートアップ］［サービス］など、自分の用途に合ったタブを選択しておけば、タスクマネージャーを起動するとそのタブが開くようになる。一度設定すれば以降はずっと有効なので、数秒の手間で毎日の操作が快適になる。

タスクマネージャーで［Ctrl］キーを押してプロセス一覧の更新を一時停止する

CPU使用率やメモリの使用量が高いプロセスを探そうとしても、リストの並び順が頻繁に変わってしまい、目当てのプロセスをクリックできないという経験は誰にでもあるはずだ。そんなときに役立つのが、リストの表示を「固定」操作だ。

「クリックしようとすると、リストがぴょんぴょん動いて押せない」というときは、タスクマネージャーの［プロセス］タブを開いた状態で、［Ctrl］キーを押し続ければよい。これでリストの更新が一時的に停止する。キーを離せばすぐに再開する。

［Ctrl］キーを押してリストの更新を一時停止した状態でも、プロセスを右クリックできるので、プロセスのリストが激しく動いている状態でも確実に目的のプロセスで［タスクの終了］が選択できるようになる。

タスクマネージャーのプロセス一覧から「ファイルの場所」を即座に特定する

タスクマネージャーの［プロセス］タブに、見覚えのないプロセス名があることに気付くことがある。「このプロセス、何のアプリだっけ？」と思ったら、プロセス名を右クリックして［ファイルの場所を開く］を選ぶとよい。エクスプローラーが起動し、そのプロセスの実体ファイルが存在するフォルダが開く。

インストールした覚えのないようなアプリのフォルダが開いたら、マルウェアを疑う必要がある。フォルダを開いた結果、「［System32］フォルダであればシステムファイルだな」という判断がすぐにできる。

また、特定のアプリのインストール先を手早く探したい場合にも有効だ。

タスクマネージャーの［パフォーマンス］タブの更新頻度を調整する

タスクマネージャーの［パフォーマンス］タブに表示されるグラフは、デフォルト（既定）で1秒ごとに更新されるようになっている（［標準］が選択されている場合）。

この更新頻度を加減したい場合は、タスクマネージャーの左メニュー下部にある［歯車（設定）］アイコンをクリックする。「設定」画面が開くので、「全般」欄にある「リアルタイムアップデートスピード」欄のプルダウンリストで［高］［標準］［低］［一時停止］の4段階から選択すればよい。

「高」にするとほぼリアルタイムに近い速度でグラフが更新されるので、負荷のスパイク（瞬間的な跳ね上がり）を詳細に観測できる。負荷検証作業や、「重い処理を走らせたときに何がどう動くか」を観察するときに役立つ。一方、「一時停止」は現在の状態をスクリーンショット的に固定できるため、落ち着いて画面を読みたいときに便利だ。

【上級者向け】プロセスに使用させるCPUコアを制限する

タスクマネージャーには、特定のプロセスが使用するCPUコア（正確には論理プロセッサ）を手動で割り当てる「関係の設定」という機能がある。これはタスクマネージャーの［詳細］タブのプロセスを右クリックしたメニューに存在する。

［関係の設定］を選択すると、［プロセッサの関係］ダイアログが開き、「すべてのプロセッサ」「CPU 0」「CPU 1」……と論理プロセッサの一覧が表示される。チェックを外した論理プロセッサはそのプロセスから使用されなくなる。「このプロセスに使わせる論理プロセッサを自分で決められる」機能だ。

例えば、高負荷なエンコード処理を特定のコアに閉じ込めることで、他の論理プロセッサを別の作業に回すといった運用が可能だ。他の論理プロセッサを別の作業に使いたいときや、負荷テストで特定の論理プロセッサだけを意図的にフル稼働させて挙動を確認したいときなどに使用するとよい。

ただし、この設定はPC再起動でリセットされる。永続化したい場合はタスクスケジューラや起動スクリプトで対処が必要となる。また、設定を誤るとアプリのパフォーマンスが著しく低下することがある。特に高負荷な処理を少数の論理プロセッサに割り当てると発熱量が高まり、システム全体のパフォーマンスに影響を与えることがある。目的が明確な場合にのみ使うようにしよう。