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Microsoftは2026年2月11日（米国時間）、「Microsoft Store」の開発者向けツールの機能強化を発表した。それぞれ機能強化のポイントは次の通り。

強化された「Health Report」（アプリの稼働状況や品質を分析するレポート機能）では、アプリのバージョン、デバイスのアーキテクチャ、OSのビルドといった複数の条件を横断的に組み合わせて分析できる「マルチフィルター分析」に対応した。これらのフィルターは、さまざまな側面から安定性のパターンを分析し、時間の経過に伴う変化を追跡するのに役立つ。

新機能「Anomaly Alerts」は、クラッシュ率やハング率に表れる異常パターンを検出し、メールとダッシュボードで開発者に通知する。

アプリの安定性やクラッシュ率を詳細に分析できるHealth Report（提供：Microsoft）

新しい「Summary Dashboard」は、インストール数、評価、安定性、エンゲージメントなどの主要指標を1画面に集約する。

さらに、刷新された「Usage Dashboard」は、アクティブデバイス数、セッション数、エンゲージメント時間などの詳細な指標を、地域やアプリバージョン別にフィルタリングして分析できる。

Webインストーラーの機能拡張

「Microsoft Store Web Installer」に2つの機能が追加された。Win32アプリのインストール完了後の自動起動と、エンタープライズ管理デバイスへのインストール対応だ。開発者は「apps.microsoft.com/badge」でバッジコードを生成し、起動モードを「Direct」に設定することで利用できる。

CLIの提供

新しい「Microsoft Store CLI」により、ターミナルから直接アプリの検索、インストール、アップデート管理が可能になった。Microsoft Storeのあらゆる機能をコマンドラインで利用できるようにすることで、Windows標準のパッケージマネジャー「Winget」を補完するという。

Microsoft Store CLIの主なコマンドは以下の通り。

「store browse-apps」 カテゴリー、サブカテゴリー、リスティングタイプ、マーケット、言語などでStoreカタログを検索・フィルタリング

「store install <product-id> 」 コマンド1つで指定アプリを直接インストール

「store update <product-id> 」 メニュー操作なしで特定アプリを最新バージョンに更新

「store --help」 利用可能なコマンドや使用方法を表示



ターミナルからストアを操作できる新しい「Microsoft Store CLI」（提供：Microsoft）

Microsoftのジョルジオ・サルド氏（プロダクトマネジメント担当バイスプレジデント）は、これらの改善では開発者フィードバックが中心的な役割を果たしていると述べている。パートナーセンターには、アプリの認証申請後や分析ページ閲覧時などに、フィードバック収集のプロンプトも追加されている。