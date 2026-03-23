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「AIバブル崩壊」の足音が……

2026年、世界は各地で噴出する戦火と、膨張しきった「AIバブル」の臨界点に直面している。NVIDIAとOpenAIの関係変化や、ホルムズ海峡封鎖によるエネルギー危機、そして半導体供給を揺るがす物理的リソースの限界。かつての日本バブル崩壊を知る筆者が、複雑に連関し、制御不能な大クラッシュへと向かう世界の危うさを鋭く突く。画像は、Morgan Stanleyが2026年3月4日（米国時間）に米国サンフランシスコで開催したイベント「Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference」で講演したNVIDIAのJensen Huang（ジェンスン・フアン）CEOをイメージして編集部で作成したもの。同イベントで、Huang氏はOpenAIへの投資金額の見直しなどについて記者の質問に答えている。



後の時代の人からすると、2026年は戦火が燎原（りょうげん）の火のごとく世界各地に飛び火していった年に見えるのかもしれない。ひとたび「点火」された火は、条件によっては着けた人の思惑を超えて飛び火していくのだ。その様子は、2025年末から2026年にかけての冬に日照り続きで頻発した山林火災に似ているかもしれない。

特に問題に思えるのは、世界中に火種が充満しているかのように思われてならないことだ。当然だが、ドミノ倒し的、あるいは連鎖反応的にあちこちで発火すると手が付けられなくなる。制御不能だ。突拍子もない話かもしれないが、そういう危うい世界の中心に近いところに今の半導体業界は置かれているような気がしてならない。

経済的な火種の一つが、膨れ上がったバブルである。ひとたびはじけると直撃を受けた範囲の人々は苦境に陥る。筆者は日本のバブル崩壊を目の当たりにし、不動産バブルの負の遺産を実体験している。崩壊しかかったところで何やら人為的に押しとどめられている中国の様子など見ると、全くのひとごととも思われない。自分もいつか通った道か。

苦しい体験をしたが、しかし、日本のバブル崩壊は経済面に限定されていた。「失われたX年」といわれても、日本社会は耐え忍ぶ体力があったし、周囲の世界秩序もまだまだ維持されていた。今にして思えば、局所的・限定的な崩壊だったといえる。

しかし、2026年の今、どこかの戦火のとばっちりで何かのバブルが崩壊すると、経済面だけ限定とか、どこかの地域限定とか言っていられず、世界的大混乱を招くことになることは必定だ。どうもそんなバブルはこの世界に幾つも存在して、その多くに半導体も組み込まれているようだ。

また、今の世界、それら多数のバブルがそれぞれに連関し合っている。その上、その仕組みがよく見えないことも多い。恐ろしいことに、崩壊するときは一蓮托生（いちれんたくしょう）か。

AIバブルという最大の火種

今の世界で最も大きそうな「バブル（まだ崩壊すると決まったわけじゃないのだが）」といえば、「AI（人工知能）バブル」ということになるだろう。大きさはその成長速度と金額による。半導体はまさにその真ん中にある。経済学素人の筆者が書くのも何だが、バブルの特徴として、大きくレバレッジを効かせた指数関数的な成長（金額的に）の後にはじけることが挙げられると思う。

勝手な意見だが、そろそろ「AIバブル」が限界に近づいている兆候を感じている。例えば、両者手を取り合って急激に「膨らませてきた」元凶ともいえるNVIDIAとOpenAIの関係にも変化が見えてきた。