「型安全でコードを呼び出す」　AIエージェント開発の新基盤「Agent Framework」RC版公開.NETとPythonに対応

Microsoftは、AIエージェント構築フレームワーク「Microsoft Agent Framework」のリリース候補（RC）版を公開した。.NETとPython両言語で正式版リリースへの準備が整った。

» 2026年03月27日 13時00分 公開
[＠IT]

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　Microsoftは2026年2月19日（米国時間）、AI（人工知能）エージェント構築フレームワーク「Microsoft Agent Framework」が、「.NET」および「Python」の両言語でリリース候補（RC）ステータスに到達したと発表した。RC版はAPI（アプリケーションプログラミングインタフェース）仕様の安定化とバージョン1.0で提供予定の全機能が完成したことを意味し、GA（一般提供）に向けた最終段階に入ったことになる。

Microsoft Agent Frameworkの開発画面。グラフベースのワークフローで複数エージェントの連携や実行状況を可視化できる（提供：Microsoft）

型安全なツール定義で、コードを呼び出す機能も

　Microsoft Agent Frameworkは、AIエージェントの構築、オーケストレーション、デプロイのためのオープンソースフレームワークだ。これまでMicrosoftが提供してきた「Semantic Kernel」と「AutoGen」の後継として位置付けられ、.NETとPythonで統一されたプログラミングモデルを提供する。

　主な特徴は以下の通り。

  • シンプルなエージェント作成
    • 数行のコードでゼロから実際に動作するエージェントを構築できる
  • 関数ツールへの対応
    • 型安全なツール定義（Type-safe tool definitions）で、エージェントがコードを呼び出す機能を付与
  • グラフベースのワークフロー
    • シーケンシャル（逐次実行）、並行処理、ハンドオフ（引き継ぎ）、グループチャットなどの多様なパターンに対応し、ストリーミング、チェックポインティング、ヒューマンインザループ（人間が判断に介在する機能）をサポート
  • マルチプロバイダーのサポート
    • 「Microsoft Foundry」「Azure OpenAI」「OpenAI」「GitHub Copilot」「Anthropic Claude」「Amazon Bedrock」「Ollama」など主要プラットフォームを横断して利用可能
  • 相互運用性
    • 「A2A」（Agent-to-Agent）、「AG-UI」（Agent-User Interaction Protocol）、「MCP」（Model Context Protocol）などの標準規格をサポート

　Microsoftは、Semantic KernelやAutoGenでエージェントを構築してきた開発者向けに、Microsoft Agent Frameworkへ移行するためのガイドを公開している。

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