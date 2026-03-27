Microsoftは、AIエージェント構築フレームワーク「Microsoft Agent Framework」のリリース候補（RC）版を公開した。.NETとPython両言語で正式版リリースへの準備が整った。
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Microsoftは2026年2月19日（米国時間）、AI（人工知能）エージェント構築フレームワーク「Microsoft Agent Framework」が、「.NET」および「Python」の両言語でリリース候補（RC）ステータスに到達したと発表した。RC版はAPI（アプリケーションプログラミングインタフェース）仕様の安定化とバージョン1.0で提供予定の全機能が完成したことを意味し、GA（一般提供）に向けた最終段階に入ったことになる。
Microsoft Agent Frameworkは、AIエージェントの構築、オーケストレーション、デプロイのためのオープンソースフレームワークだ。これまでMicrosoftが提供してきた「Semantic Kernel」と「AutoGen」の後継として位置付けられ、.NETとPythonで統一されたプログラミングモデルを提供する。
主な特徴は以下の通り。
Microsoftは、Semantic KernelやAutoGenでエージェントを構築してきた開発者向けに、Microsoft Agent Frameworkへ移行するためのガイドを公開している。
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