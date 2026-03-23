GitHubは、リポジトリ自動化機能「GitHub Agentic Workflows」のテクニカルプレビュー版を公開した。開発者がMarkdownで期待する成果を記述するだけで、コーディングエージェントがIssueのトリアージやドキュメント更新などを自動で実行するという。
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GitHubは2026年2月13日（米国時間）、リポジトリ自動化機能「GitHub Agentic Workflows」のテクニカルプレビュー版を発表した。開発者がMarkdownで期待する結果（アウトカム）を記述するだけで、AI（人工知能）コーディングエージェントが「GitHub Actions」上で自動実行する仕組みだ。
Markdownで記述された内容に基づき、「Copilot CLI」「Claude Code」「OpenAI Codex」などのコーディングエージェントがタスクを実行する。
GitHub Nextチームは「AIコーディングエージェント時代における安全なリポジトリ自動化」をテーマに同機能の開発を進めたという。「GitHub Actions」を基盤とすることで、既存の数百万のリポジトリで利用可能としつつ、実行可否の判断は開発者に委ねる設計としている。
同機能で実現できる自動化の例は以下の通り。
GitHubはこれを「Continuous AI」と呼び、CI/CD（継続的デリバリー）と同様に、AIをソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）に統合するモデルと位置付けている。
GitHub Agentic Workflowsは、意図しない動作やプロンプトインジェクション攻撃から保護する多層防御のセキュリティアーキテクチャを実装している。主な特徴は以下の通り。
従来のGitHub ActionsのYAMLワークフローでコーディングエージェントCLI（コマンドラインインタフェース）を直接実行する方法と比較して、GitHub Agentic Workflowsはより厳格な制約と明確なレビューポイントを提供する。
GitHubは、日次ステータスレポート生成を例に、リポジトリ管理者向けにワークフローの作成方法を説明している。
ワークフロー作成にもAIを使用することが推奨される。コーディングエージェントに「日次レポート作成ワークフローを生成」と指示すると、エージェントが要件を確認し、Markdownファイルを生成し、妥当性をチェックする。
生成ファイルは「.github/workflows」ディレクトリに配置される。エージェントの処理によって、ワークフローファイル（daily-repo-status.md）とともに、GitHub Actionsが実行するためのロックファイル（daily-repo-status.lock.yml）も生成される。MarkdownファイルはYAML Front Matter（スケジュール、権限、safe outputs、ツール設定）とMarkdown（自然言語でのジョブ記述）の2部構成となる。
ワークフローで自動生成された日次リポジトリレポートの例。Issue形式で活動状況が整理されている（提供：GitHub）
GitHub Agentic Workflowsはランタイムでコーディングエージェントを使用するため、課金が発生する。Copilotをデフォルト設定で使用する場合、ワークフローの実行ごとに通常2件のプレミアムリクエストが発生する（エージェント処理とsafe outputsによる検証）。
導入時の推奨事項は以下の通り。
GitHubは「Continuous AIはCI/CDを補完するものであり、置き換えるものではない」としている。従来のCI/CDでは表現しにくい主観的・反復的なタスクに適しているという。
GitHub Agentic Workflowsは、現在テクニカルプレビュー版として提供されている。GitHub、Microsoft Research、Azure Core Upstreamチームが共同開発し、ドキュメント、クイックスタートガイド、ワークフローギャラリーも併せて公開している。
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