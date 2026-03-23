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GitHubは2026年2月13日（米国時間）、リポジトリ自動化機能「GitHub Agentic Workflows」のテクニカルプレビュー版を発表した。開発者がMarkdownで期待する結果（アウトカム）を記述するだけで、AI（人工知能）コーディングエージェントが「GitHub Actions」上で自動実行する仕組みだ。

Markdownで記述された内容に基づき、「Copilot CLI」「Claude Code」「OpenAI Codex」などのコーディングエージェントがタスクを実行する。

GitHub Nextチームは「AIコーディングエージェント時代における安全なリポジトリ自動化」をテーマに同機能の開発を進めたという。「GitHub Actions」を基盤とすることで、既存の数百万のリポジトリで利用可能としつつ、実行可否の判断は開発者に委ねる設計としている。

GitHub Agentic Workflowsの実行イメージ エージェント処理の後、検知（detection）と安全な出力（safe outputs）の検証が組み込まれている（提供：GitHub）

既存のCI/CDでは解決できない課題を自動化 ユースケースは？

同機能で実現できる自動化の例は以下の通り。 継続的トリアージ 新規Issueの要約、ラベル付け、ルーティングを自動化

継続的ドキュメンテーション コード変更に応じてREADMEやドキュメントを更新

継続的コード簡素化 改善候補を特定し、Pull Request（PR）を作成

継続的テスト改善 テストカバレッジを評価し、価値の高いテストを追加

継続的品質管理 CI（継続的インテグレーション）失敗の原因を調査し、修正案を提案

継続的レポート作成 リポジトリの健全性、活動状況、傾向に関するレポートを定期生成

GitHubはこれを「Continuous AI」と呼び、CI/CD（継続的デリバリー）と同様に、AIをソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）に統合するモデルと位置付けている。 仕様とコードのズレ、依存関係の変化も自動検知し修正提案 CIを補う「Continuous AI」 7つの実践例 多層防御によるセキュリティアーキテクチャを実装 GitHub Agentic Workflowsは、意図しない動作やプロンプトインジェクション攻撃から保護する多層防御のセキュリティアーキテクチャを実装している。主な特徴は以下の通り。 ワークフローはデフォルト（既定）で読み取り専用権限で実行

書き込み操作には「safe outputs」による明示的な承認が必要

事前承認済みでレビュー可能なGitHub上の操作にマッピングされ、実行範囲が制御される

サンドボックス実行、ツール許可リスト、ネットワーク分離による境界制御 従来のGitHub ActionsのYAMLワークフローでコーディングエージェントCLI（コマンドラインインタフェース）を直接実行する方法と比較して、GitHub Agentic Workflowsはより厳格な制約と明確なレビューポイントを提供する。 ワークフローの作成例 GitHubは、日次ステータスレポート生成を例に、リポジトリ管理者向けにワークフローの作成方法を説明している。 ワークフロー作成にもAIを使用することが推奨される。コーディングエージェントに「日次レポート作成ワークフローを生成」と指示すると、エージェントが要件を確認し、Markdownファイルを生成し、妥当性をチェックする。 生成ファイルは「.github/workflows」ディレクトリに配置される。エージェントの処理によって、ワークフローファイル（daily-repo-status.md）とともに、GitHub Actionsが実行するためのロックファイル（daily-repo-status.lock.yml）も生成される。MarkdownファイルはYAML Front Matter（スケジュール、権限、safe outputs、ツール設定）とMarkdown（自然言語でのジョブ記述）の2部構成となる。 ワークフローで自動生成された日次リポジトリレポートの例。Issue形式で活動状況が整理されている（提供：GitHub） 課金と運用のヒント GitHub Agentic Workflowsはランタイムでコーディングエージェントを使用するため、課金が発生する。Copilotをデフォルト設定で使用する場合、ワークフローの実行ごとに通常2件のプレミアムリクエストが発生する（エージェント処理とsafe outputsによる検証）。 導入時の推奨事項は以下の通り。 最初はコメント、下書き、レポートなど低リスクな出力から開始し、PR作成は後から有効化する

コーディングでは機能開発ではなく、リファクタリング、テストカバレッジ、コード簡素化など目標指向の改善から開始する

レポート作成において「何が良い状態か」を具体的に指示する（フォーマット、トーン、リンク、停止条件など）

ワークフローのMarkdownをコードとして扱い、変更をレビューし、小さく保ちながら意図的に進化させる GitHubは「Continuous AIはCI/CDを補完するものであり、置き換えるものではない」としている。従来のCI/CDでは表現しにくい主観的・反復的なタスクに適しているという。 GitHub Agentic Workflowsは、現在テクニカルプレビュー版として提供されている。GitHub、Microsoft Research、Azure Core Upstreamチームが共同開発し、ドキュメント、クイックスタートガイド、ワークフローギャラリーも併せて公開している。