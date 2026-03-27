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エンジニア向けのインターネット求人サービスを展開するINSTANTROOMは2026年2月12日、案件検索サイト「フリーランスボード」における、2026年2月のフリーランス案件の単価に関する市場動向の調査結果を発表した。

同調査は、2026年2月6日時点における43万8990件の掲載案件を対象に行われた。その結果、2026年2月のフリーランス案件の月額平均単価は75.7万円、最高単価は295万円となった。またフリーランス案件のテレワーク比率は、フルリモートが26.7％（前月比0.5％増）、一部リモートが56.6％（前月比1.5％減）、常駐が16.6％（前月比1.0％増）だった。

依然としてテレワーク主体の働き方が定着しており、フルリモート比率は着実に上昇を続けているが、その理由としてINSTANTROOMでは、セキュリティ要件やチームビルディングを重視する案件では常駐が求められる一方、フルリモートを標準とする企業も増えており、プロジェクト特性に応じて勤務形態を使い分ける動きが広がっている点を挙げている。

開発言語とフレームワーク別の動向