この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

連載目次

対象：Windows 11＋Gemini



目次 Canvasとは

Canvasが威力を発揮する主な利用場面

Canvasの起動方法と操作の基本

Canvasを導入するメリット

Canvasを利用する際の注意点

「生成AI（人工知能）に文章を書かせてみたが、あと一歩が思い通りにならない」「修正を指示するたびに全文が再出力されて、問題のなかった部分まで変わってしまった」といった不満を抱いたことはないだろうか。1000文字のレポートのうち、最後の一節だけを直したいのに、AIが再び最初から書き始めるのを待つのは効率的とはいえない。

こうした「AIチャット」特有のストレスを解消し、AIを便利な編集ツールへと進化させるのが、Googleの生成AIチャット機能「Gemini」に搭載されている「Canvas（キャンバス）」機能である。本Tech TIPSでは、執筆やプログラミングにおいて劇的な効率化をもたらすCanvasの利便性と具体的な活用方法について解説する。

Canvasとは

「Canvas」という名称から画像生成機能と誤解されがちだが、その実態はチャットUIの横にサイドパネル（独立したエディタ）を展開し、共同でドキュメント作成やコード記述をする機能である。

Canvasとは

Canvasを使って文章を生成するように指示すると、サイドパネルが開き、ここで文章の編集や部分的な修正指示が実行できる。



従来のチャットでは、生成された文章の一部を修正したい場合、再度プロンプトを入力して全文を再生成させる必要があった。しかし、Canvasを利用すれば、特定の箇所だけを直接追記・編集したり、AIに部分的な修正を指示したりすることが可能となる。

当初はGeminiの有料ライセンス向けに提供されていたが、現在は無料版のGoogleアカウントでも広く利用可能となっている。

Canvasが威力を発揮する主な利用場面

Canvasはブログ記事や報告書、メールのドラフト作成において威力を発揮する。例えば、作成した文章のトーンを瞬時に変更することが可能であり、選択した段落を「よりフォーマルに」書き換えたり、逆に親近感のある表現へ調整したりできる。

文章のトーンを変更する

Canvasを使えば、カジュアルなトーンにしたり、フォーマルなトーンにしたりすることが簡単にできる。



また、校正・推敲機能も強力であり、長文を特定の文字数へ要約する作業や、人間が見落としがちな誤字脱字、論理構成の矛盾のチェックまでもAIが代行してくれる。

プログラミングにおいては、コードの生成からデバッグまでを同一画面で完結できる点が大きなメリットである。実行エラーが発生した際には、該当箇所を指摘するだけでAIが即座に修正案を提示し、そのままコードへ反映させることができる。

さらに、ドキュメントの整備も容易であり、生成された複雑なロジックに対して一括で日本語の解説コメントを挿入させるといった作業もスムーズだ。Pythonで書かれたプログラムをJavaScriptへ変換するなど、プログラミング言語間の移行作業もエディタ上で比較しながら実行できるため、開発のスピードを劇的に向上できる。

Canvasの起動方法と操作の基本

Canvasは、指示内容に応じて自動的に起動する場合と、明示的に指示して起動させる場合がある。プロンプトに「〜のドラフトを書いて」「〜のコードを作成して」といった指示が含まれていると、Geminiの判断によりCanvasが起動する。ただ、Canvasが起動しないこともあるので、プロンプトの入力ボックス下部にある［ツール］で［Canvas］を選択して明示的に立ち上げるとよい。

Canvasが表示されたら、右側のエディタ内で直接テキストを書き換えることが可能である。また、特定のテキスト範囲を選択すると、入力ボックスが表示され、その部分だけに絞った修正指示（インライン編集）が出せる。 Canvasを使って原材料の誤表示に関する謝罪文を書いてみる では、Canvasを使って実際に謝罪文を書いてみよう。 例えば、「国産100％大豆使用」をうたう菓子メーカーが、原料メーカーの不手際で外国産大豆が混入した際の謝罪文を作成する場合、以下のようなステップで進めることができる。 Geminiの入力ボックス下部の［ツール］メニューで［Canvas］を選択してからプロンプトに「 国産大豆100％の製品に外国産大豆が混入したことに対する、Webページ掲載用の謝罪文を書いて 」と指示する。すると、「 この度、弊社が販売しております『[製品名を入力]』におきまして、原材料として使用している「国産大豆」の中に、一部「外国産大豆」が混入していたことが判明いたしました。…… 」といった素案が即座に作成される。 混入の経緯が書かれた箇所を選択し、表示された入力ボックスに「 原料メーカー側の管理不備が原因であることを明確にしつつ、自社の確認体制の甘さについても言及して 」と範囲選択による調整を実行して、具体的情報を肉付けする。この修正が反映され「 また、弊社におきましても、原料受入時の確認体制が不十分であったために、この混入を見過ごしたまま製品化し、販売するに至りました。 」と書き加えられる。 文章全体を選択し、クイックアクション（後述）の［トーンを変更］−［よりフォーマルに］を選択してトーンを調整する。最終的な生成結果として、「 この度、弊社が販売しております『[製品名を入力]』において、原材料供給元における管理体制の不備に起因し、本来含有すべき『国産大豆』に対し、一部『外国産大豆』が混入していた事実が判明いたしました。また、弊社における原料受入時の検証工程においても、当該混入を看過した事実が確認されており、確認体制の不備を重く受け止めております。…… 」と最終形に近い謝罪文が作成できる。 必要に応じてCanvasのエディタ上で製品名を入力するなどの修正を直接加える。 Canvasを使った文章作成の基本的なフロー（1）

Google Geminiを起動し、入力ボックス下部の［ツール］メニューで［Canvas］を選択して、明示的にCanvasを使った文章生成を指示する。 ▼ Canvasを使った文章作成の基本的なフロー（2）

文章の作成を指示すると、サイドパネルに生成した文章が表示される。ここで修正したい部分を直接修正することも可能だ。 ▼ Canvasを使った文章作成の基本的なフロー（3）

修正したい部分を選択して、表示された入力ボックスに指示（どのように変更したいか）を入力し、実行する。指示を反映した文章に書き換えられる。

このように、デリケートな表現が求められる文書でも、部分的な修正を繰り返すことで、一貫性を保ちながら慎重に完成度を高められる。 クイックアクションによる効率的な調整が可能 Canvasの右下やメニューには、特定の指示をプロンプトとして打ち込む手間を省くための「クイックアクション」が配置されている。例えば、文章のボリュームを調整したい場合には「長さの調整」ツールが有効であり、内容をより簡潔に凝縮したり、逆に詳細な解説を肉付けして展開したりすることが可能だ。 また、クイックアクションで［トーンを変更］を選択することで、ビジネス向けのフォーマルな文体から、親しみやすいカジュアルな表現まで、文脈を維持したまま瞬時に書き換えることができる。 文章のトーンを変更する

クイックアクションの［トーンを変更］を選択し、［とてもフォーマルに］などを選択する。選択したトーンに合わせて文章全体が書き換わる。トーンは、「非常にカジュアル」「よりカジュアルに」「よりフォーマルに」「とてもフォーマルに」の4段階で変更できる。

さらに、執筆の最終段階で役立つのがクイックアクションの「編集の提案」である。これは、文脈の整合性が取れているかどうか、あるいは誤字脱字がないかどうかを網羅的にチェックする機能である。追記すべき項目などの提案もしてくれる。人間による確認作業の精度を強力にサポートしてくれる機能だ。 「編集の提案」を使う

クイックアクションの［編集の提案］を選択すると、文脈の整合性が取れているか、あるいは誤字脱字がないかどうかが網羅的にチェックされ、右側に提案が表示される。不要な提案は［×］アイコンをクリックすると閉じることができる。［すべて適用］ボタンをクリックすると、表示されている提案が文章に反映される。

Canvasを導入するメリット Canvasを導入することで得られる最大の価値は、思考の連続性を損なうことなく、AIと密接に連携できる点にある。 第一に、文脈（コンテキスト）が維持されることが挙げられる。特定の段落だけをブラッシュアップする際、前後のつながりを考慮した修正が可能なため、文章全体の論理的な整合性を保ったまま細部を磨き上げることができる。 第二に、技術的な成果を即座に確認できるプレビュー機能の存在だ。HTMLやReact、LaTeXといったコードを扱う場合、記述した内容がどのように反映されるのかをその場で視覚的に確認できるため、試行錯誤のサイクルが劇的に短縮される。 そして第三に、成果物の出力が極めてスムーズであることも見逃せない。完成した文章やコードは、ボタン1つでGoogleドキュメントへエクスポートしたり、クリップボードへコピーしたりできるため、日常的なワークフローへ違和感なく組み込むことができる。 Googleドキュメントにエクスポートする（1）

文章はGoogleドキュメントにエクスポートして、Googleドキュメント上で続きを編集することも可能だ。［共有］アイコンをクリックして表示されたメニューで［Googleドキュメントにエクスポート］を選択する。 ▼ Googleドキュメントにエクスポートする（2）

新しいタブでGoogleドキュメントが開き、Canvasで編集していた文章が読み込まれる。ここからWordにエクスポートしたり、印刷したりすることが可能だ。

Canvasを利用する際の注意点 Canvasを安全かつ責任を持って活用するためには、データの取り扱いについて正しく理解しておく必要がある。 最も注意すべきは「入力データの学習」に関する仕組みだ。個人向けの無料版やGoogle AI Plusなどの個人向けライセンスを利用している場合、デフォルトでは入力内容がGoogleのモデル改善に利用される可能性がある。これを避けたい場合は「設定」画面でアクティビティを「オフ」にする必要がある。ただし、履歴保存機能なども制限される点に注意が必要だ。 一方、Google Workspaceなどの法人向けライセンスでは、入力データが外部のモデル学習に使用されない。業務用途で利用する場合には、Google Workspaceのライセンスを使ってCanvasを使った方がよいだろう。 また、AI特有の性質である「ハルシネーション（もっともらしいうそ）」の対策も不可欠だ。Canvasが生成する文章はかなり自然なものだが、事実関係や数値が誤っている可能性がある。そのため、最終的な判断を下す前には必ず人間によるファクトチェックが前提となる。特に謝罪文などの場合は、明らかに生成AIで作成されたものと分かるようなものだと、火に油を注いでしまいかねないので、必ず人の手で修正を加えるようにしよう。 加えて、著作権への配慮や、社外秘の情報・個人情報を入力しない、といった運用が求められるのは言うまでもない。