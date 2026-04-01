Sansanは2026年2月12日、「情シス・IT部門のデータメンテナンス工数に関する実態調査」の結果を発表した。従業員数100人以上の企業でデータ関連業務に携わっている情報システム・IT部門やDX（デジタルトランスフォーメーション）推進部門の役員・管理職・担当者1053人を対象に、2026年1月22〜27日にオンライン上でアンケート調査を実施したもの。

その結果によると、社内データの整備や確認、ツール間のデータ連携といったデータメンテナンス関連業務にかかっている工数を算出したところ、1社当たり年間で平均3.9億円相当の人件費が投じられていることが判明したという。

「近年増えたデータ関連の業務」ランキング

自社の情シス・IT部門におけるデータメンテナンス業務の作業量が2025年の1年間で増えたかどうかを尋ねた設問では、「大幅に増えた」「やや増えた」と回答した人が合計50.7％に上った。直近で増えたデータ関連の業務として最も多かった上位3つは以下の通り。

3位：生成AIを利用するためのデータ整理・構築業務（33.6％）

2位：ツール〜システム間のデータ連携・設定調整（34.9％）