Excelで特定のデータだけを抜き出して別表を作る際、いまだにオートフィルターとコピペを繰り返していないだろうか。Excel 2021以降で利用できる「FILTER関数」を使えば、条件に合う行を別セルへ自動的に抽出・表示できる。本Tech TIPSでは、基本構文から複数条件の指定、テーブル機能を活用した効率的な運用術までを解説する。
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対象：Excel 2021／2024／365
膨大なマスターデータから「Microsoft Excel（エクセル）」を使って、「特定の顧客だけ」「特定のステータスだけ」を抜き出して別シートにまとめる作業は意外と多い。これまでは「オートフィルター」をかけてコピー＆ペーストすることが多かったのではないだろうか。
しかし、FILTER関数の登場により、条件に合致するデータだけを抽出・表示する作業は完全に自動化された。本Tech TIPSでは、FILTER関数の使い方と活用方法を解説する。
FILTER関数は、Excel 2021以降とExcel 365で利用可能な動的配列関数だ。指定した範囲の中から、設定した条件を満たす行（または列）だけを抽出し、別のセル範囲に自動展開（スピル）させることができる。
基本的な構文は以下の通り。
=FILTER(配列, 含む, ［空の場合］)
|引数名
|説明
|指定方法
|配列
|抽出元となる全体のセル範囲
|「A1:A10」などのようにセル範囲を指定
|含む
|抽出条件を指定する論理式（結果が「TRUE」または「0」以外の数値になる行だけを抽出）
|B2:B10="営業部"
|空の場合（省略可）
|条件に一致するデータが1つもなかった場合に表示する値
|"該当なし"
|FILTER関数の引数
例えば、全社の社員名簿（「A」列〜「C」列）から、「情報システム部」のメンバーだけを別枠に抽出したい場合でFILTER関数の使い方を見ていこう。
抽出結果を表示したい領域の先頭セル（例：「F2」セル）に、以下の数式を入力する。
=FILTER(A2:D6, B2:B6="情シス")
［Enter］キーを押すと、指定した条件に合致する行が、右方向および下方向へ展開（スピル）される。
FILTER関数は、他の動的配列関数と同様、展開先に何らかのデータが入力済みだとエラーになる。展開先には十分に空いたセル範囲が必要な点に注意が必要だ。
また、抽出元のセル範囲（配列）と条件のセル範囲（含む）の「行数」が一致していないとエラー（#VALUE!）になる点にも注意が必要だ。引数「配列」のセル範囲を変更した場合、合わせて引数「含む」の行数を変更するのを忘れないようにする。
FILTER関数の肝となるのが、引数「含む」の設定だ。ここでは、単一条件から複雑な複数条件まで、幾つかの論理式のパターンを紹介する。
数値や文字列を比較して抽出する、最もシンプルなのは、「=（等しい）」や「>（より大きい）」、「< >（じゃない）」といった演算子だ。
●社歴が5年の人を抽出
=FILTER(A2:D6, D2:D6=5)
●社歴が5年より長い人を抽出
=FILTER(A2:D6, D2:D6>5)
●社歴が5年以外の人を抽出
=FILTER(A2:D6, D2:D6<>5)
複数の条件を使って、全てを満たす場合（AND）やいずれかを満たす場合（OR）で抽出することも可能だ。それぞれの条件式を「( )」で囲み、「(B2:B6="営業")*(D2:D6>=5)」とすると、「営業」かつ社歴5年以上が抽出できる。ANDの場合は「*（アスタリスク）」、ORの場合は「+（プラス）」で条件をつなげればよい。
Excelの論理演算ではTRUEは「1」、FALSEは「0」として扱われる。両方の条件が「TRUE」の場合、AND（*）では「1*1=1」となった行だけが抽出対象となる（片方がFALSEだと「1*0=0」となる）。
OR（+）の場合は、条件のいずれかが「TRUE」となっていれば、「1+0=1」で条件を満たし抽出対象となるわけだ。
「特定の文字を含む」という条件を記述する方法は幾つかあるが、COUNTIFS関数を使うのが分かりやすいだろう。
例えば、氏名に「藤」が含まれる社員を抽出したい場合は、「COUNTIFS（A2:A6,A2:A6,A2:A6,"*藤*")」とする。単に「COUNTIF(A2:A6,"*藤*")」でもいいように思えるが、この場合「3」という数値が1つ返って来るだけで、各セルについて個別に判定されないことからエラーになってしまう。この点、少し分かりにくいので注意してほしい。
FILTER関数の引数「配列」には、通常のセル範囲（A2:C100など）の代わりに「テーブル名」が使用できる。実務では、データが増減しても数式を書き直す必要がない「テーブル」と組み合わせるとよい。
元データを「テーブル」にして、名前を「社員名簿」とした場合の例を以下に示す（表を「テーブル」にする方法は、Tech TIPS「Excelで表を『テーブル』にしたけど数式の自動反映や行／列の自動拡張が働きません」参照のこと）。
テーブルを使う最大のメリットは、新しくデータが追加された場合でもFILTER関数の「配列」や「含む」といった引数を修正する必要なく、結果が即座に更新される点にある。
例えば、「木村 愛」が入社し、情報システム部門に配属された場合を考えてみよう。先ほどの数式では、引数「配列」が「A2:C6」、引数「含む」が「B2:B6="情シス"」となっていため、「7」行目に追加された「木村 愛」はFILTER関数の対象とならず抽出されない。
一方、以下のようにテーブル名を使って引数「配列」と「含む」を指定すると、「木村 愛」のデータが追加されると自動的に「社員名簿」のセル範囲も拡大されることから、「木村 愛」がFILTER関数の対象となり抽出される。
=FILTER(社員名簿, 社員名簿[部署]="情シス")
引数「配列」と「含む」の行数を合わせる作業も不要になり、メンテナンスが不要なシートとなる。
またどのような条件（含む）で抽出しているのかが分かりやすくなり、数式の可読性も高くなる。
FILTER関数で抽出した結果、指定した条件を満たすものがなかった場合（検索結果がゼロだった場合）、既定では「#CALC!」エラーが表示されてしまう。これを防ぐには、第3引数に文字列（「該当なし」など）を指定しておけば、その文字列が表示されるため、分かりやすい表が作成できる。
例えば、以下の数式の場合、社歴15年以上の社員がいないため、第3引数に指定した「該当なし」がセルに表示される。
=FILTER(社員名簿, 社員名簿[社歴]>15,"該当なし")
該当者がゼロでもエラーにならないため、表としての体裁が保たれる。
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