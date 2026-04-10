連載目次

2026年4月現在、新品PCの価格高騰は止まる気配がない。円安の影響に加え、メモリやSSDといった半導体のコスト上昇によってPCの価格も高騰、納期までの時間がかかるようになってきているようだ。これは個人や小規模組織にとって大きな負担となっている。こうした状況下で、2025年10月にWindows 10のサポートが完全に終了したことも重なり、中古PC市場は「賢いリプレース手段」として定着しつつある。

特に注目したいのは、Windows 11のリリースから4年以上が経過したことで、初期のWindows 11プリインストールモデルや、要件を完全に満たした高年式の法人向けPCが「リースアップ品」として中古市場に大量に流通し始めている点だ。これにより、以前よりも「ハズレ」を引くリスクが減り、最新OSをストレスなく動かせる高品質な機材を安価に確保できる環境が整っている。

かつて中古PCといえば、秋葉原の路地裏にある専門ショップで目利きを頼りに掘り出し物を探す「玄人の世界」であった。しかし現在では、横河レンタ・リース運営の「Qualit」、あるいは「パソコン工房」「Be-Stock」といった大手専門店のオンラインサイト、Amazonの「Amazon整備済み品」などで、誰もが手軽に、かつ一定の品質保証とともに中古PCを購入できるようになっている。

それでも市場は玉石混交だ。Windows 11の要件を満たさない旧型機と、これから数年を使い続けられる現役モデルが同じ棚に並んでいる。失敗しないために、本Tech TIPSでは、Windows 11対応の中古PCを購入する際に気を付けるポイントを解説していく。

なお以下でCPUの世代に言及している場合、特記しない限り法人向けでの利用が多かったIntel製CPU（Coreプロセッサ）を対象としている。

Windows 11を安全かつ快適に運用するためには、Microsoftが定めた「第8世代以降のCPU」という要件を死守しなければならない。日本の中古市場で最も流通量が多く、信頼性が高いのは以下のような製品だ。

Intel製CPUの場合、第8世代（Core i5-8350Uなど）は「動作の最低条件」だ。しかし、2026年現在のソフトウェア負荷を考えると、第10世代（Core i5-10210Uなど）以降をターゲットにするのが望ましい。第8世代は既に発売から時間が経過しており、マザーボードの経年劣化も懸念される。

また、Snapdragon 8cx Gen 2などを搭載した「Surface Pro X」のようなArmプロセッサ搭載PCも選択肢に入る。それでも、アプリの互換性を重視するならIntel／AMD製プロセッサが無難だ（Arm版Windows 11ではGoogle日本語入力やClaude Coworkが使えないなど一部のアプリと互換性がない）。

プロセッサがWindows 11に対応しているかどうかは以下のWebページを開き、プロセッサ名でページ内検索を実行してほしい。

実際には、Windows 10 The Latest「【保存版】非対応PCでもOK？ Windows 10をWindows 11最新版にアップグレードする裏技」で紹介している裏技を使えば、Windows 11のシステム要件を満たさないPCであっても、Windows 11を実行することが可能だ。中古PCの中には、こうした方法でWindows 11のシステム要件を満たしていないPCにWindows 11をインストールして販売しているところもある。

ただ、サポート外であるし、毎年提供される機能更新プログラムは自動的に適用できないなど面倒なことも多い。性能的にもこれから購入するのであれば、Windows 11に対応したプロセッサを搭載したPCを選ぶべきだ。

TPM 2.0とUEFIの「わな」

Windows 11ではセキュリティチップの「TPM 2.0」の搭載が必須となっている。上記のWindows 11でサポートされているプロセッサの多くはTPM 2.0をプロセッサ内もしくはチップセット内に搭載しており対応している。

しかし、法人向けデスクトップの古い一部モデル（第7世代以前から継続販売されていたものなど）では、CPUが第8世代であっても、UEFIの設定でTPM 1.2固定になっていたり、セキュアブートが有効化できなかったりするケースがある。PCベンダーの製品ページを参照し、「Windows 11導入済み」と明記されている個体を選ぶのが、最も安全な回避策だ。

Windows 11未対応PCでバージョンアップを実行すると……

Windows 11未対応PCでは、Windows Updateで機能更新プログラムの適用ができない。そのため、新しいバージョン（2025 Updateなど）にするには手動による操作が必要になる。ただし手動でも、Windows 11インストールアシスタントを使う方法では、この画面のようにWindows 11のシステム要件を満たしていないためバージョンアップがブロックされてしまう。



メモリ容量は8GBでも足りない!?

また、メモリ容量にも注意が必要だ。Windows 11のシステム要件ではメモリ容量が4GBに設定されている。しかし2026年のソフトウェア環境において、4GBどころか、8GBでももはや不足している。Webブラウザの多機能化やAIアシスタント（Copilotなど）の普及により、システムだけで4〜5GBを消費することも珍しくないからだ。

特にノートPCはメモリが基板に直付けされており増設できない「オンボード」モデルが多くなっている。後から後悔しないよう、最低でも8GB、できれば16GBを搭載するものを選ぶのが鉄則だ。

ストレージはNVMe SSDかつ512GB以上が理想

ストレージについても、HDD（ハードディスク）は性能的に論外として、SSDの種類にも注目すべきだ。以前のSATA接続よりも数倍高速で、OSの起動やアプリのレスポンスが劇的に向上するNVMe SSDを搭載するものを選びたい。

容量も、Windows 11と基本ソフトで80GB程度を消費することから、最低でも256GB、業務利用やデータの蓄積を考慮するなら512GBが理想的である。ただその分、価格が高くなってしまうので、予算とのバランスで選ぶことになるだろう。

USB PDやThunderbolt対応は厳しい!?

2026年現在、PCの充電環境はUSB Type-Cによる「USB PD（Power Delivery）」が主流になっている。USB PD対応であれば、スマホなどと共用の充電器で給電できるため、専用の重いACアダプターを持ち歩く必要がないというメリットがある。しかし、執筆時点で比較的手頃な価格で流通している中古PCとなると、USB PDに対応した機種は少ない。

また、Type-Cケーブル1本で外部モニターへの出力と充電を同時に可能になるUSB Type-Cの「Alternate Mode（Alt Mode：オルタネートモード）」やThunderbolt 3／4に対応したものが便利だ。しかし、やはり手頃な価格の中古PCでは対応していないものが多い。

スペックに現れない「使用感」をチェック

Windows 11で仕事ができればいいというのであれば、PCの外観は気にする必要はないだろう。しかし、スペックには現れない「使用感」が中古PCの満足度を左右することもある。やはり傷だらけのものよりも、きれいな状態の良いものを使う方が気持ちいいだろう。

キーボードの「テカリ」と配列

特にLet's noteやThinkPadの中古で見られるのが、キートップの摩耗（テカリ）だ。法人用途で使われていることが多く、どうしても使用時間が長くなることからキートップが摩耗しがちだ。文字が消えかかっているような個体は、［Enter］キーなどのスイッチもヘタっている可能性が高い。

また、Amazonなどで再生品を買う場合、「英語配列（USキーボード）」が届くことがある。日本語入力に慣れているユーザーは、必ず商品ページの説明をよく読んで「日本語配列」であることを確認すべきだろう。

液晶パネルの「IPS」指定

国内の法人向け下位モデル（例：富士通 LIFEBOOK Aシリーズの一部など）には、コスト削減のために「TNパネル」が採用されていることがある。これは視野角が狭く、少し角度を変えるだけで画面が白飛びしてしまうため、目が疲れやすい。必ず「IPS液晶」と明記されたものを選びたい。

バッテリーとACアダプター

ノートPCの場合、新品時の最大80％の容量を切っていると、バッテリー駆動の時間が短くなり、外出時の利用に支障がでることがある。大手専門店では「80％以上保証」という項目を設けていることも多い。

また、Let's noteなどは「純正外のACアダプター」をつなぐと、起動時に警告が出て充電が止まる仕様がある。必ず「純正アダプター付属」であることをチェックすべきだ。

Windows 11やOfficeのライセンスと保証にも注意

組織での導入を検討しているなら、Amazon整備済み品や大手専門店が扱うMicrosoft認定の再生業者（MARプログラム）から購入するのが安全だ。これらは正規のライセンスが保証されており、OSの不正利用というリスクを完全に排除できるからだ。

また、中古品には初期不良のリスクが付き物である。最低でも3カ月、可能であれば1年のショップ保証が付帯している店舗を選ぶことが、結果としてトータルコストを抑えることにつながる。

併せて注意したいのが、Microsoft Officeのライセンスである。中古市場には「Office付き」をうたう格安品があふれている。しかし、その中にはサポートが終了した古いバージョンや、不正なボリュームライセンスが含まれているケースも少なくない。

もしOffice付属モデルを選択するのであれば、セキュリティアップデートが継続されている製品を選ぶべきだ。ただし注意点がある。広く普及している「Office 2021」は、2026年10月にサポート終了を迎えるため、安心して使える期間が半年を切ってしまう。

そのため、今から購入するのであれば、セキュリティ更新プログラムが提供され、より長く安心して利用できる永続版（パッケージ版）の「Office 2024」が付属するものを選びたい。組織で導入する場合は、本体のみを購入し、Microsoft 365などのサブスクリプションを別途契約するのがよいだろう。

2026年のおすすめ構成

予算5万円〜7万円前後で狙うべき、2026年における「中古PCの編集部おすすめ」は以下の通りだ。

項目 推奨スペック CPU Intel Core i5-10210U（第10世代）以上 メモリ 8GB、できれば16GB SSD NVMe SSD 256GB、できれば512GB ディスプレイ IPS フルHD（1920×1080ピクセル）以上 中古PCの編集部おすすめ構成



新品のローエンドPCを10万円で買うよりも、数年前のハイエンド機（当時の価格で20万円超）を中古で5〜7万円で手に入れる方が、キーボードの質感、画面のきれいさ、動作の安定性においてはるかに高い満足度を得られることも多い。賢い選択が、厳しいPC価格高騰時代を生き抜く知恵となる。