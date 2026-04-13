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Windows 11には、「なぜ今まで設定していなかったのか」と後悔するような便利な機能が数多く埋もれている。Windows OSの標準設定は、万人に向けた「無難な仕様」であるがゆえに、効率を追求するユーザーにとっては物足りない部分もある。しかし、日々直面する細かなストレスを解消する「時短の種」は、実は「設定」アプリにさりげなく用意されているのだ。

そこで本Tech TIPSは、ちょっとした設定で作業効率が劇的に向上する地味だが便利な5つのテクニックを紹介する。

複数のウィンドウを重ねて作業をする際、背後に隠れたウィンドウの内容を確認するためにスクロールしたいことがある。背後に隠れたウィンドウをスクロールさせたい場合、通常は一度そのウィンドウをクリックして「アクティブ」にする必要がある。ただ、そのアクティブにする操作によってリンクなどがクリックされてしまい、Webブラウザが起動してしまう、というイライラを招くこともある。この何気ないワンクリックが、集中力を削いでしまうわけだ。

実は、Windows 11ではウィンドウをアクティブにしなくても、マウスをウィンドウ上に重ねれば（ホバーすれば）スクロール可能にする機能がある。この設定を有効にすれば、資料となるWebブラウザを横目にExcelやWordで入力作業をする際、マウスを移動させるだけで情報を追えるようになる。アクティブウィンドウを切り替えるための「クリック」と、元の作業に戻るための「再クリック」という不毛な往復をゼロにできるのだ。

■操作手順 「設定」アプリを起動する ［Bluetoothとデバイス］−［マウス］の順に選択する 「マウス」画面の「スクロールします」欄にある「ホバーしたときに非アクティブウィンドウをスクロールする」のスイッチを「オン」にする



これでウィンドウにマウスを重ねるだけでスクロール対象となり、マウスのホイールなどでスクロールできるようになる。

「タイトルバーシェイク」で必要なウィンドウ以外を最小化する

いつの間にかデスクトップに数多くのウィンドウが開かれた状態になっているというのはよくあることだ。大事なメールの返信を書く際など、開かれたウィンドウが視覚的に邪魔になり、集中できないという人も多いと思う。そのような場合、不要なウィンドウを1つずつ最小化していないだろうか。

「タイトルバーウィンドウのシェイク」を有効にすれば、タイトルバーをマウスの左ボタンでつかんだ（マウスポインターをタイトルバーに乗せて左ボタンを押したままの）状態で「シェイク（左右に数回小刻みに振る）」するだけで、不要なウィンドウが一瞬で最小化される。さらに、もう一度シェイクすれば、最小化したウィンドウが全て元の位置に戻るため、一時的にデスクトップを確認したい際にも使える。

■操作手順 「設定」アプリを起動する ［システム］−［マルチタスク］の順に選択する 「マルチタスク」画面の「タイトルバーウィンドウのシェイク」のスイッチを「オン」にする



これで残したいウィンドウのタイトルバーをマウスの左ボタンでつかんだまま、左右に素早く数回振れば、他のウィンドウが全て最小化されるようになる。もう一度シェイクすれば、最小化したウィンドウが元に戻る。

意図せずウィンドウを揺らしてしまい、他のウィンドウが消えて驚くこともあるが、その際は慌てずにもう一度シェイクして復旧させよう。

なお、「タイトルバーウィンドウのシェイク」を使わなくても、［Windows］＋［Home］キーを押せば、同様にアクティブなウィンドウ以外を最小化できる（これは、「設定」アプリの「タイトルバーウィンドウのシェイク」のスイッチを「オフ」にしたままでも可能）。ノートPCのタッチパッドでシェイクがやりにくい場合は、［Windows］＋［Home］キーを使うとよい。

「タスクバーの隅」をクリックしてデスクトップを素早く表示する

デスクトップに置かれているファイルやショートカットにアクセスしたい場合、それらに被さっていて邪魔なウィンドウを1つずつ手動で閉じていくのは賢明ではない。タスクバーの設定を変更すれば、デスクトップの右下隅（タスクバーの右端）をクリックするだけで即座にデスクトップへとアクセスできるようになる。

ワンクリックで全ての作業（ウィンドウ）を「一時避難」させ、必要なファイルを開いた後は、再度クリックすることで元の作業画面へ即座に戻ることができるのだ。

■操作手順 「設定」アプリを起動する ［個人用設定］−［タスクバー］の順に選択する 「タスクバー」画面の「タスクバーの動作」欄を展開し、「デスクトップを表示するには、タスクバーの隅を選択します」にチェックを入れる



「デスクトップを表示するには、タスクバーの隅を選択します」のスイッチは、デフォルトでは「オフ」になっていることが多い。また、マルチディスプレイ環境では、メインディスプレイの右下隅のみで反応する点に留意したい。

なお、［Windows］＋［D］キーを押せば、全てのウィンドウを最小化することが可能だ（これは、「設定」アプリで「デスクトップを表示するには、タスクバーの隅を選択します」のチェックを外したままでも可能）。

タッチパッドの「3本指タップ」を中クリックに割り当てる

マウスのホイールクリック（中クリック）を活用している人は少ないかもしれない。しかし、その利便性は計りしれない。Webブラウザのリンクを中クリックすれば「新しいタブ」で開き、タスクバーのアイコンを中クリックすれば「新しいウィンドウ」で起動できるからだ。さらに、タスクバーのプレビューを中クリックすれば、小さな［×］ボタンを苦労してクリックしなくてもウィンドウを閉じることができる。

ただノートPCのタッチパッドでは、そもそも中央ボタンのないものも多い。せっかく便利な中クリックが使えないのはもったいない。中クリックを3本指タップに割り当てて、タッチパッドでもこれらの操作が可能なようにしよう。これにより、マウスがない環境でも、Webブラウザのタブやウィンドウの操作が驚くほど楽になるはずだ。

■操作手順 「設定」アプリを起動する ［Bluetoothとデバイス］−［タッチパッド］の順に選択する 「タッチパッド」画面の「3本指ジェスチャ」欄を展開し、「タップ」のプルダウンリストで［マウスの中央ボタン］を選択する



これで、タスクバーのアイコンを3本指でタップすればアプリが「新しいウィンドウ」で開き、タスクバーのプレビューも3本指タップで閉じられるようになる。

通知領域のアイコンをドラッグ操作で整理する

画面右下の通知領域は、放っておくと、いつの間にか不要なアイコンだらけになってしまう。セキュリティソフトやチャットアプリなど、常に状態を監視したいものだけを通知領域に表示させ、それ以外を「隠しインジケーター領域」に移動することで、タスクバーをスッキリさせられる。

通知領域は、「設定」アプリを起動しなくても直感的な操作で整理可能だ。システムトレイの［＾］（隠れているインジケーター）マークをクリックして、中身を表示し、常に表示したいアイコンをタスクバーへドラッグ＆ドロップすると、そのアイコンがタスクバーのインジケーター領域に常に表示された状態になる。

逆にインジケーター領域にあるアイコンを隠れているインジケーター領域に移動するには、アイコンを［＾］マークの中にドラッグ＆ドロップすればよい。

通知領域のアイコンを隠しても、アプリ自体が終了するわけではない。バックグラウンドで動作し続けるアプリの負荷が気になる場合は、別途スタートアップ設定を見直す必要がある点に注意してほしい。