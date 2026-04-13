4分の1の生成AIアプリが“静かに事故る”　MCP時代の落とし穴をGartnerが指摘

調査会社Gartnerは2026年4月9日（米国時間）、2028年までに全ての企業向け生成AIアプリケーションの25％が、少なくとも年間5件の軽微なセキュリティインシデントを経験すると予測を発表した。

Gartnerのアーロン・ロード氏（シニア ディレクター アナリスト）は「生成AIアプリケーションにおける軽微なセキュリティインシデントの発生率は、今後さらに増加する見込みだ。最終的には2029年までに、全ての企業向け生成AIアプリケーションの15％が年間少なくとも1件の重大なセキュリティインシデントを経験するようになるだろう」と話す。

Gartnerによる2025年の予測では、対象の生成AIアプリケーションの割合は9％だったため大幅に増加する見通しだ。いったいこの背景には何があるのか。

Gartnerによると、組織がMCP（Model Context Protocol）などを使ってエージェント型AIアプリケーションの構築や統合を進める中、新たな攻撃ベクトルや未成熟なセキュリティプラクティスがリスクエクスポージャ（システムやデータが脅威にさらされる度合い）の大幅な増加を招くことになるという。

MCPの設計は、相互運用性と開発者のスピードを最適化しており、基本設計として強固なセキュリティが組み込まれているわけではない。そのため、通常の利用においてもミスが表面化する可能性がある。特にエージェントが同一のフロー内で、機密データへのアクセス可能や信頼できないコンテンツを取り込める、もしくは外部と通信できる場合には注意が必要だ。ソフトウェア・エンジニアリング・リーダーは、これら3つの要素が組み合わさるユースケースを情報持ち出しのリスクが高いことから「ノーゴー・ゾーン（立ち入り禁止領域）」と捉えて警戒すべきだ。

ソフトウェア・エンジニアリング・リーダーは、データエクスポージャによるインシデントから、広く利用されるサードパーティーコンポーネントの脆弱（ぜいじゃく）性まで、広範なセキュリティリスクに備える必要がある。Gartnerはこれらのリスクに向けて以下の保護策を推奨している。

厳格なセキュリティのレビュープロセスの確立：データやセキュリティ、インフラの各チームと連携し、MCPのユースケースに対する正式なセキュリティレビューを実施する

低リスクのユースケースの優先：低リスクのパターンを優先し、高リスクの組み合わせを明示的に除外する

既知の脅威パターンの緩和：コンテンツインジェクション攻撃やサプライチェーンの脅威、AIが役に立とうとして誤った結果として生じる機密データの開示や権限の昇格といった、既知の脅威パターンに焦点を当てたMCPの脆弱性を緩和する

エージェント型AIを強力かつ安全に保つためのガードレールをドメイン（特定分野）の専門家が事前定義できるようにすること：MCPクライアントにデータやリソースへのアクセスを許可する前にガードレールを定義する。専門家と連携し、エージェント型AIにおける「デフォルトで安全」なやりとりを確保できるよう、逆算して取り組む