4分の1の生成AIアプリが“静かに事故る”　MCP時代の落とし穴をGartnerが指摘

AIエージェントの普及が進む中、その裏で見過ごされがちな異変が増え始めている。ガートナーは2028年までに、4分の1の企業向け生成AIが年間複数の軽微なインシデントに見舞われると予測した。利便性と引き換えに広がるリスクの正体と対策の勘所とは。
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調査会社Gartnerは2026年4月9日（米国時間）、2028年までに全ての企業向け生成AIアプリケーションの25％が、少なくとも年間5件の軽微なセキュリティインシデントを経験すると予測を発表した。
Gartnerのアーロン・ロード氏（シニア ディレクター アナリスト）は「生成AIアプリケーションにおける軽微なセキュリティインシデントの発生率は、今後さらに増加する見込みだ。最終的には2029年までに、全ての企業向け生成AIアプリケーションの15％が年間少なくとも1件の重大なセキュリティインシデントを経験するようになるだろう」と話す。
Gartnerによる2025年の予測では、対象の生成AIアプリケーションの割合は9％だったため大幅に増加する見通しだ。いったいこの背景には何があるのか。
Gartnerによると、組織がMCP（Model Context Protocol）などを使ってエージェント型AIアプリケーションの構築や統合を進める中、新たな攻撃ベクトルや未成熟なセキュリティプラクティスがリスクエクスポージャ（システムやデータが脅威にさらされる度合い）の大幅な増加を招くことになるという。
MCPの設計は、相互運用性と開発者のスピードを最適化しており、基本設計として強固なセキュリティが組み込まれているわけではない。そのため、通常の利用においてもミスが表面化する可能性がある。特にエージェントが同一のフロー内で、機密データへのアクセス可能や信頼できないコンテンツを取り込める、もしくは外部と通信できる場合には注意が必要だ。ソフトウェア・エンジニアリング・リーダーは、これら3つの要素が組み合わさるユースケースを情報持ち出しのリスクが高いことから「ノーゴー・ゾーン（立ち入り禁止領域）」と捉えて警戒すべきだ。
ソフトウェア・エンジニアリング・リーダーは、データエクスポージャによるインシデントから、広く利用されるサードパーティーコンポーネントの脆弱（ぜいじゃく）性まで、広範なセキュリティリスクに備える必要がある。Gartnerはこれらのリスクに向けて以下の保護策を推奨している。
今回のポイントは「軽微なインシデント」の中身だ。これは単なるヒヤリハットでは済まない。例えば社内向けに生成AIチャットbotが、プロンプトの文脈から過去の問い合わせログを引用し、他部署の機密情報を表示するケース。または、AIエージェントがSaaSと連携する過程で、意図せず認証トークンをログに残し、それが開発者ツール経由で閲覧可能になるケースなども想定される。いずれも単発では重大事故と認識されにくいが、繰り返されれば確実に情報漏えいリスクを高める。
MCP活用のようにスピードと柔軟性を優先した開発では、開発者が意図しないデータフローが生まれやすい。Gartnerの推奨策は妥当に見えるが、実装には幾つかの障壁がある。1つ目はセキュリティレビューをする人材とスキルの不足だ。AI特有のリスクを理解したレビュー体制は多くの企業でまだ整備できていないのが実態だろう。2つ目は、「低リスクユースケースの優先」は現場のニーズと衝突することだ。実際には高付加価値なユースケースほどリスクも高く、ビジネス部門が制約を受け入れない可能性がある。3つ目は、ガードレールの事前定義は理想論に近く、ドメイン知識とセキュリティ知識の両立が求められるため、現実には後追い対応になりがちなことだ。
結果として、多くの企業は「軽微なインシデントを許容しながら前進する」状態に置かれるだろう。このとき重要なのは、発生頻度を前提にした監視と検知の設計に発想を転換できるかどうかだ。生成AIはもはや“守る対象”ではなく“継続的に逸脱する前提で制御する対象”に変わりつつある。（田渕聖人）
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